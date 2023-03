Biathlon: Überragender Abschluss für deutschen Nachwuchs

JWM in Kasachstan

© Yevenko/IBU Biathlon: Selina Grotian gewann vier WM-Titel in Kasachstan.

Bei der Biathlon-Junioren-WM in Kasachstan haben die deutschen Talente einmal mehr geglänzt. Im Fokus standen Selina Grotian, Julia Tannheimer und Julia Kink.

Shchuchinsk - Der deutsche Biathlon-Nachwuchs beendet die Junioren- und Jugend-WM in Kasachstan mit insgesamt neun Goldmedaillen. In den Sprint- und Verfolgungsrennen ließen vor allen Dingen die weiblichen Talente einmal mehr aufhorchen.

Selina Grotian avancierte mit insgesamt vier Goldmedaillen zur überragenden Athletin bei den Juniorinnen. Die 18-Jährige hatte in der ersten Woche bereits Gold mit der Staffel und der Mixed-Staffel gewonnen, in Sprint und Verfolgung stellte sie ihr Ausnahmetalent einmal mehr unter Beweis.

Biathlon: Selina Grotian schlägt doppelt zu und fährt nach Oslo

Im Sprint gewann sie trotz zweier Schießfehler mit fast einer Minute Vorsprung auf die Französin Jeanne Richard. Läuferisch gehört die Athletin vom SC Mittenwald zu den größten Talenten im Biathlon, das bestätigte sie auch in der Verfolgung.

Grotian leistete sich vier Schießfehler, gewann dennoch klar vor Richard und sicherte sich so ihren vierten Weltmeistertitel. Als Belohnung für ihre starken Leistungen wird sie beim letzten Biathlon-Weltcup der Saison in Oslo erstmals im Weltcup an den Start gehen.

Biathlon: Tannheimer und Kink dominieren in der Jugend

Auch in der Jugend gab es für die deutschen Athletinnen viel Grund zum Jubeln. Julia Tannheimer gewann Gold im Sprint vor ihrer Teamkollegin Julia Kink. Im Verfolger wiederholten die DSV-Talente das Kunststück. Wieder siegte die 17-jährige Tannheimer vor der 19-jährigen Kink.

+ Biathlon: (von links) Julia Kink, Albert Engelmann und Julia Tannheimer bejubeln ihre Medaillen. © Yevenko/IBU

Kink, die in Lillehammer zur Schule geht und für den WSV Aschau im Chiemgau startet, gewann in jedem Rennen bei der Biathlon-JWM eine Medaille. Sie wurde Weltmeisterin im Einzel und in der Staffel, in Sprint, Verfolger und Mixed-Staffel gab es Silber.

Biathlon: Große Hoffnung auf weiblichen Nachwuchs, auch Herren mit Optionen

Albert Engelmann gewann in der Jugend die Silbermedaille im Verfolger, Einzel-Weltmeister Benjamin Menz lief bei den Junioren als Vierter knapp an den Medaillen vorbei. Hier gibt es den Kalender und alle Ergebnisse

Damit endeten die Biathlon-Weltmeisterschaften der Jugend und Junioren in Shchuchinsk. Deutschland hat den Medaillenspiegel klar gewonnen. Gerade bei den Damen ist das deutsche Biathlon hervorragend aufgestellt und kann sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken. Auch bei den Herren ist Potenzial erkennbar. Menz, Engelmann und Hans Köllner gehören zu den größten Talenten im Deutschen Skiverband.

