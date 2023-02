Biathlon-WM im Liveticker: DSV-Herren wollen erste Medaille - So ist Boe schlagbar

Einzel der Herren am Dienstag

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof wird am Dienstag fortgesetzt. Im Einzel der Herren peilen die deutschen Herren dann die erste Medaille an. chiemgau24.de ist im Liveticker zur Biathlon-WM mit dabei.

Oberhof - Bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof geht es am Dienstag mit der längsten Disziplin weiter. Für die Herren geht es im Einzel um die nächsten Medaillen. Das Rennen beginnt um 14:30 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker zur Biathlon-WM mit dabei.

Für die deutschen Herren bietet sich am Valentinstag die nächste Möglichkeit, die erste Medaille bei der Heim-WM in Oberhof zu holen. Der Fokus der DSV-Mannschaft steht dann vor allem Roman Rees, der als guter Schütze bekannt ist und in Sprint und Verfolger bei sechs Schießeinlagen nur vier Scheiben stehen ließ.

Biathlon-WM im Liveticker: Doll sucht im Einzel weiter nach seiner Form

Gutes Schießen ist essentiell im Einzel. Viermal geht es an den Schießstand, zunächst liegend und dann immer im Wechsel. Strafrunden gibt es keine, dafür wird für jeden Fehler eine Strafminute zur Zeit addiert. Ein guter Läufer kann eine Strafminute auf der 20 Kilometer langen Strecke noch gut machen, bei zwei oder mehr Fehlern ist eine Medaille im Normalfall nicht mehr möglich.

Dementsprechend niedrig sind die Erwartungen an den deutschen Top-Läufer Benedikt Doll. Der 32-Jährige sucht aktuell noch seine Form und leistete sich in Sprint und Verfolger insgesamt sieben Schießfehler. Die Formkurve des Schwarzwälders zeigt allerdings leicht nach oben, im Verfolger lief er von Platz 55 auf Rang 15 vor.

Biathlon-WM im Liveticker: Fünf DSV-Läufer dabei, gibt es die erste Medaille?

Auch im Einzel darf Deutschland seit diesem Jahr fünf Athleten nominieren, das geht auf eine Regeländerung des Verbands zurück. Damit soll gesichert werden, dass alle Top-Athleten mit dabei sein können. Für das deutsche Team gehen neben Rees und Doll deshalb Philipp Nawrath, Johannes Kühn und David Zobel an den Start.

David Zobel stand beim ersten Einzel der Saison in Kontiolahti auf dem Podest, aktuell sind seine Schießleistungen aber überschaubar. Kühn hat seine Stärken mehr auf der Strecke, zum Saisonhighlight befindet er sich allerdings in guter Verfassung. Im Sprint am Samstag leistete er sich nur einen Fehler, in der Verfolgung wurde er als Sechster bester Deutscher. Philipp Nawrath hat nur Außenseiterchancen.

Biathlon-WM im Liveticker: Alle jagen Boe - Laegreid lauert am Schießstand

Als Topfavorit geht auch am Dienstag Johannes Thingnes Boe ins Rennen. Der Norweger holte bislang in allen drei Auftritten der WM die Goldmedaille und dominiert das Event. Auf der Strecke ist Boe nicht zu schlagen, am Schießstand zeigte er allerdings in diesen Wochen menschliche Züge - was sich als Vorteil für Landsmann Sturla Holm Laegreid herausstellen könnte.

Bei der WM 2021 holte sich der heute 25-Jährige bereits den Weltmeistertitel im Einzel, im Gesamtweltcup belegt er den 2. Platz. Patzt Boe am Schießstand, könnte der exzellente Schütze zur Stelle sein.

Weitere Favoriten auf eine Medaille sind die Landsmänner Vetle Sjaastad Christiansen und Tarjei Boe, dazu muss man die Schweden Martin Ponsiluoma und Sebastian Samuelsson auf dem Zettel haben. Auch die Franzosen Fabien Claude und Quentin Fillon Maillet sollte man trotz bisher überschaubarer Leistungen noch nicht abschreiben. Hier geht es zur Startliste

Viele Medaillen-Kandidaten versprechen ein spannendes Einzel am Dienstagnachmittag. Das Rennen in Oberhof beginnt um 14:30 Uhr, chiemgau24.de ist dann im Liveticker mit dabei.

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt am 8. Februar und endet am 19. Februar. Zwölf Rennen werden gelaufen, die Ergebnisse sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders. Auch die Gesamtwertungen des Weltcups 22/23 bei den Damen und Herren sind nicht beeinflusst, die Ergebnisse der Biathlon-WM fließen nicht in die Rankings ein.

