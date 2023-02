Biathlon-WM im Liveticker: DSV-Staffeln jagen Medaille - Boe den nächsten Rekord

Staffeln am Samstag

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof wird am Samstag fortgesetzt. In den Staffeln wollen die DSV-Läufer die nächste Medaille holen. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Oberhof - Am vorletzten Tag der Biathlon-WM 2023 in Oberhof finden die beiden Staffeln statt. Die Herren laufen um 11:45 Uhr, die Damen starten um 15:00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

In der Staffel bietet sich für die deutschen Herren die vorletzte Chance auf eine Medaille. Nachdem die Heim-WM bislang durchwachsen lief - Benedikt Doll sorgte als 5. im Einzel für das beste Ergebnis - will man nun im Team angreifen.

Biathlon-WM im Liveticker: Holen die DSV-Herren die erste Medaille?

Die bisherige Weltcup-Saison lief für die DSV-Staffel sehr zufriedenstellend. Zweiter in Ruhpolding und Kontiolahti, Dritter in Antholz und Hochfilzen - in jedem Rennen lief die Staffel auf das Podium. Justus Strelow, Johannes Kühn, Roman Rees und Benedikt Doll nehmen in Oberhof das nächste Top-Ergebnis in Angriff.

Strelow zeigt bislang eine gute WM mit konstanten Leistungen. Kühn musste im Einzel krankheitsbedingt pausieren, sorgte aber in Sprint (8.) und Verfolgung (6.) für zwei gute Ergebnisse. Rees bleibt bei der WM bisher noch hinter den Erwartungen, ist aber als konstanter Schütze und Läufer immer eine Bereicherung für die Staffel. Schlussläufer Doll startete durchwachsen in die WM, konnte sich aber mit jedem Rennen steigern.

Biathlon-WM im Liveticker: Boe jagt den nächsten Rekord

Im Kampf um die Goldmedaille wird wohl kein Weg an Norwegen vorbeiführen. Die Top-Nation um Johannes Thingnes Boe gewann in diesem Winter jede Staffel und ist auch am Samstag Top-Favorit auf den Sieg.

Mit der Goldmedaille in der Single Mixed-Staffel holte sich Johannes Thingnes Boe bereits den Rekord für die meisten Herren-Medaillen (Fünf) bei einer WM. Bei den Frauen haben diesen Rekord bislang Laura Dahlmeier und Marte Olsbü Roeiseland geschafft, ein Sieg in der Staffel würde also eine neue Bestmarke für Boe bedeuten.

Neben Norwegen und Deutschland muss man auch Schweden und Frankreich im Kampf um die Medaillen auf dem Zettel haben. Italien und Österreich, die in der Single Mixed-Staffel auf dem Podest standen, haben zudem Außenseiterchancen. Hier geht es zur Startliste

Biathlon-WM im Liveticker: Damen um Herrmann-Wick peilen nächste Medaille an

Bei den Damen läuft die WM besser, Denise Herrmann-Wick holte in Sprint und Verfolgung die bisher einzigen deutschen Medaillen. Gemeinsam mit Vanessa Voigt, Hanna Kebinger und Sophia Schneider hat sie am Samstag auch gute Chancen auf Edelmetall.

Voigt läuft zwar aktuell ihrer Form hinterher, konnte sich zuletzt aber steigern und ist eine gute Startläuferin für das deutsche Team. Kebinger und Schneider überzeugen bisher bei ihrer ersten WM, Herrmann-Wick ist aktuell eine der besten Biathletinnen der Welt und wird als Schlussläuferin ins Rennen gehen

Biathlon-WM im Liveticker: Hohe Favoritendichte - Wer läuft aufs Podest?

In der laufenden Saison ist die Leistungsdichte an der Spitze bei den Damen sehr hoch, dementsprechend viele Favoriten gibt es auf die Medaillen. Neben Deutschland machen sich auch Schweden, Frankreich, Norwegen und Italien Hoffnungen auf Edelmetall. Hier geht es zur Startliste

In der Staffel laufen vier Biathleten pro Team. Die Herren laufen jeweils 7,5, die Damen 6 Kilometer. Jeder Läufer schießt zweimal, zuerst liegend, dann stehend. Dreimal dürfen die Schützen nachladen, danach muss für jede noch stehende Scheibe eine Strafrunde gelaufen werden.

Der vorletzte Tag bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt mit der Herren-Staffel um 11:45 Uhr, die Damen laufen um 15:00 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zur Biathlon-WM mit dabei.

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt am 8. Februar und endet am 19. Februar. Zwölf Rennen werden gelaufen, die Ergebnisse sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders. Auch die Gesamtwertungen des Weltcups 22/23 bei den Damen und Herren sind nicht beeinflusst, die Ergebnisse der Biathlon-WM fließen nicht in die Rankings ein.

