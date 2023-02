Biathlon-WM heute im Liveticker: Alle jagen Herrmann-Wick in Oberhof

Verfolger am Sonntag

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof wird am Sonntag fortgesetzt. Nach den Sprints stehen die Verfolger auf dem Programm. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Oberhof - Bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof werden am Sonntag zwei Verfolgungsrennen gelaufen. Die Damen laufen ab 13:25 Uhr, die Herren starten um 15:30 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zur Biathlon-WM mit dabei.

Aus deutscher Sicht richten sich dann wieder alle Augen auf Denise Herrmann-Wick. Sie ist die Protagonistin der Biathlon-WM und steht am Sonntag abermals im Fokus. Die Sprint-Weltmeisterin wird die Verfolgung über 10 Kilometer eröffnen.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Verfolgerinnen im Nacken, Schneider in Lauerstellung

2,2 Sekunden startet die 34-Jährige vor der Schwedin Hanna Öberg. Deren Landsfrau Linn Persson geht gut 20 Sekunden später auf die Strecke. Viermal wird geschossen, Verfolger sind meist sehr dynamische Rennen.

Auch Sophia Schneider hat eine gute Ausgangslage und startet eine knappe Minute hinter Herrmann-Wick als Siebte in die Verfolgung. Hanna Kebinger hat einen Rückstand von 1:17, Janina Hettich-Walz von 1:33 und Vanessa Voigt ist knappe zwei Minuten zurück. An Favoritinnen mangelt es nicht. Neben den Medaillengewinnerinnen des Sprints muss man mit Marte Olsbu Roeiseland, Julia Simon und Dorothea Wierer rechnen. Lisa Vittozzi kann krankheitsbedingt nicht starten. Hier geht es zur Startliste

Biathlon-WM heute im Liveticker: Wer gewinnt die norwegischen Meisterschaften?

Nach den Damen geht es dann in die inoffiziellen norwegischen Meisterschaften. Fünf Norweger kamen im Sprint vom Samstag unter die besten Sechs. Johannes Thingnes Boe eröffnet vor seinem Bruder Tarjei und ist auch im Rennen über 12,5 Kilometer bei je vier Schießeinlagen wieder der klare Favorit.

Eine deutsche Medaille im zweiten Einzelwettbewerb bei den Herren wäre eine dicke Überraschung. Johannes Kühn startet zwar nur eine Minute hinter Boe, gehört aber nicht zu den besten Schützen und ist im schießlastigen Verfolger nur Außenseiter. Auch Justus Strelow zählt nicht zu den Favoriten, der WM-Debütant geht 75 Sekunden nach Boe ins Rennen.

Roman Rees und David Zobel liegen bereit weit zurück, Benedikt Doll geht als Fünftletzter an den Start und will in erster Linie das verloren gegangene Selbstvertrauen aufpäppeln. Hier geht es zur Startliste

Um 13:25 Uhr beginnt ein spannender Biathlon-Tag, chiemgau24.de ist ab 12:45 Uhr im Liveticker zur Biathlon-WM 2023 mit dabei.

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt am 8. Februar und endet am 19. Februar. Zwölf Rennen werden gelaufen, die Ergebnisse sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders. Auch die Gesamtwertungen des Weltcups 22/23 bei den Damen und Herren sind nicht beeinflusst, die Ergebnisse der Biathlon-WM fließen nicht in die Rankings ein.

