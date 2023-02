Biathlon-WM: Herrmann-Wick holt Medaille im Krimi - Boe mit unfassbarer Dominanz

Verfolger am Sonntag

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof wurde am Sonntag fortgesetzt. Nach den Sprints standen die Verfolger an. Es gab die nächste deutsche Medaille und eine weitere Boe-Show.

Oberhof - Bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof wurden am Sonntag zwei Verfolgungsrennen gelaufen. Die Damen zeigten ein spektakuläres Rennen, bei den Herren zerlegte Johannes Thingnes Boe das Feld. Und die DSV-Herren überzeugten.

Hier geht es zum Verfolger der Herren

Bis zum letzten Schuss war der nächste WM-Titel für Denise Herrmann-Wick möglich. Dann ging die fünfte Patrone im vierten Schießen daneben, die Französin Julia Simon machte einen Fehler weniger und ließ die Deutsche stehen.

Dennoch zeigte Herrmann-Wick erneut ein fabelhaftes Rennen. Sie ging als Gejagte auf die Strecke, machte vier Fehler bei zwanzig Schuss und sicherte sich nach 10 Kilometern die Silbermedaille. Dritte wurde Marte Olsbu Roeiseland aus Norwegen.

Biathlon-WM: Schneider und Kebinger mit außergewöhnlichen Leistungen

Beinahe hätte es zwei Medaillen für die deutsche Mannschaft gegeben. Sophia Schneider kam als Dritte zum letzten Schießen. Dann machte sie zwei Fehler und fiel noch auf den fünften Rang zurück. Bei ihrem WM-Debüt zeigt die 24-Jährige ihr großes Potenzial. Auch Hanna Kebinger glänzte, sie wurde starke Achte.

Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt gingen bereits mit Rückstand ins Rennen, schossen zu viele Fehler und verpassten so eine Top-Platzierung.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Der Endstand im Verfolger der Damen

1. Julia Simon (Frankreich) 32:00.8 / 1 Strafrunde 2. Denise Herrmann-Wick (Deutschland) + 27.0 / 4 3. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) + 37.7 / 3 5. Sophia Schneider (Deutschland) + 1:08.3 / 4 8. Hanna Kebinger (Deutschland) + 1:21.5 / 2 20. Janina Hettich-Walz (Deutschland) + 2:20.3 / 3 46. Vanessa Voigt (Deutschland) + 4:49.7 / 5

Das gesamte Ergebnis

Biathlon-WM: Boe deklassiert die Konkurrenz, DSV-Herren überzeugen

Johannes Thingnes Boe dominiert die Biathlon-Szene bei den Herren weiter nach Belieben. Im WM-Verfolger von Oberhof zeigte der Norweger ein perfektes Rennen und gewann seine dritte Goldmedaille beim dritten WM-Start in Oberhof.

Boe eröffnete das Rennen, war läuferisch gewohnt schnell unterwegs und machte bei 20 Schüssen nicht einen Fehler. Er siegte souverän vor seinem ebenfalls fehlerfreien Landsmann Sturla Holm Laegreid. Bronze ging an Sebastian Samuelsson aus Schweden.

Biathlon-WM: Starkes deutsches Teamergebnis, Doll mit furioser Aufholjagd

Johannes Kühn lag bis zum letzten Schießen auf Medaillenkurs. Dann schoss er aber zwei Strafrunden und kam als Sechster ins Ziel. Mit seinem besten Saisonergebnis kann er dennoch zufrieden sein.

Ein gutes deutsches Ergebnis komplettierten Roman Rees als Zehnter und Justus Strelow als Elfter. Benedikt Doll, der in der Mixed-Staffel und im Sprint große Probleme hatte, machte satte 40 Plätze gut und wurde 15. David Zobel hatte mit sechs Strafrunden keine Chance auf ein gutes Ergebnis.

Biathlon-WM: Der Endstand im Ziel

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 33:35.5 Minuten / 0 Strafrunden 2. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) + 1:11.2 / 0 3. Sebastian Samuelsson (Schweden) + 1:54.1 / 2 6. Johannes Kühn (Deutschland) + 2:27.1 / 3 10. Roman Rees (Deutschland) + 3:04.5 / 2 11. Justus Strelow (Deutschland) + 3:10.5 / 1 15. Benedikt Doll (Deutschland) + 3:23.8 / 2 41. David Zobel (Deutschland) + 5:40.6 / 6

Das gesamte Ergebnis

Am Montag ist bei der Biathlon-WM in Oberhof Ruhetag. Am Dienstag geht es um 14:30 Uhr mit dem Einzel der Herren weiter. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Biathlon-WM: Der Herren-Verfolger im Liveticker

Ziel: Boe lässt sich feiern, er gewinnt souverän Gold. Laegreid ist im Ziel und bejubelt Silber. Wer schnappt sich Bronze? Sebastian Samuelsson aus Schweden kocht Tarjei Boe auf der Zielgeraden ab und hat die Medaille. Kühn wird starker Sechster. Das deutsche Ergebnis ist beachtlich. Rees wird Zehnter, Strelow Elfter und Doll holt 40 Plätze auf und wird 15.

Rennen: Kühn ist Sechster, Strelow liegt auf dem zehnten Platz. Rees ist schon Elfter und Doll liegt auf dem 16. Platz. Er hat fast 40! Plätze aufgeholt.

Rennen: Strelow schießt seinen ersten Fehler heute. Um Bronze kämpfen jetzt T. Boe, Samuelsson und Christiansen.

Rennen: Wer holt die weiteren Medaillen? Laegreid trifft auch alle 20 Schuss, er ist der würdige Vizeweltmeister! Kühn hat jetzt eine Chance auf Bronze, die anderen patzen. Nein, er schießt auch zwei Fehler und verbaut diese Chance hier.

Rennen: So, jetzt sehen wir wohl den Weltmeister. Boe ist nicht von dieser Welt! 20 Schuss, 20 Treffer. WAS FÜR EINE DEMONSTRATION.

Rennen: Die anderen Medaillen sind aber noch offen, das wird gleich ein echtes Spektakel beim letzten Anschlag.

Rennen: Der WM-Titel ist eigentlich vergeben. Boe ist derart souverän und hat einen großen Vorsprung, das lässt er sich beim letzten Schießen nicht mehr nehmen.

Rennen: Kühn ist Siebter, Strelow liegt auf dem achten Rang. Gut 30 Sekunden fehlen aufs Podium. Doll arbeitet sich weiter nach vorne und ist schon 20.

Rennen: Strelow trifft schon wieder alles, das ist wirklich beeindruckend. Rees muss in die Strafrunde und fällt leicht zurück.

Rennen: Das ist wirklich unfassbar. In hohem Tempo räumt er alles ab und setzt alle Schüsse ins Zentrum! Boe spielt in seiner eigenen Liga. Tarjei wackelt jetzt und muss zwei Strafrunden laufen. Laegreid trifft alles und ist Zweiter. Kühn kann jetzt einen großen Sprung machen, muss aber einmal in die Runde.

Rennen: Boe kommt gleich zum ersten Stehendschießen. Gut zwei Strafrunden an Polster bringt er mit.

Rennen: Eine Medaille ist für Kühn und Strelow noch möglich, da muss aber wirklich alles passen.

Rennen: Rees trifft jetzt auch alles und schiebt sich weiter nach vorne. Doll muss eine Strafrunde laufen, Zobel schießt gleich zwei Runden.

Rennen: Johannes Kühn ist hier in einer blendenden Verfassung und trifft wieder alles. Er ist Sechster und bleibt dran an Laegreid. Strelow trifft auch alles, die beiden beseten Deutschen liefern.

Rennen: Der Norweger ist am Schießstand. Wieder fallen alle Scheiben, so ist er nicht zu schlagen. Tarjei folgt seinem Bruder fehlerfrei, auch Laegreid bleibt dran.

Rennen: Boe baut vorne aus und geht mit über 30 Sekunden Vorsprung zum zweiten Liegendschießen.

Rennen: Kühn liegt nur zehn Sekunden hinter den Medaillen, Strelow ist eine halbe Minute zurück.

Rennen: Das wird Benedikt Doll guttun. Alle Scheiben räumt er ab, das ist gut fürs Selbstvertrauen. Zobel muss eine Strafrunde drehen.

Rennen: Schauen wir auf die Deutschen. Kühn räumt alles ab und ist Siebter. Auch Strelow trifft und bleibt als Zehnter voll dabei. Rees muss eine Strafrunde drehen.

Rennen: Boe ist beim Liegendschießen. Er trifft alles und bleibt vorne. Tarjei folgt mit einer fehlerfreien Einlage. Laegreid und Dale ziehen ebenfalls nach.

Rennen: Es geht gleich zum ersten Schießen, Kühn und Strelow haben ihre Rückstände ungefähr gehalten.

Rennen: Leichter Nebel liegt über dem Schießstand, der sollte aber kein Problem darstellen.

Rennen: Johannes Thingnes Boe baut seinen Vorsprung auf dem ersten Kilometer schon aus. Er will hier von Beginn an nichts anbrennen lassen.

Rennen: 2,5 Kilometer werden gelaufen, dann geht es zum ersten von vier Schießen.

Rennen: Und rein in diesen Verfolger, die Boe-Brüder haben das Rennen eröffnet.

Vor dem Rennen: Gleich geht es los, die Herren machen sich bereit.

Vor dem Rennen: Vier Athleten haben zurückgezogen, darunter auch Titelverteidiger Emilien Jacquelin. Der Franzose lag nach dem Sprint weit zurück und will Kräfte für das Einzel am Dienstag sparen.

Vor dem Rennen: Fünf Norweger sind unter den besten Sechs. Boe ist der Topfavorit. Sein Bruder Tarjei, Sturla Holm Laegreid und Johannes Dale liegen aber noch in Schlagdistanz.

Vor dem Rennen: Justus Strelow ist als Zwölfter 1:15 zurück. Roman Rees bringt knapp zwei Minuten mit. David Zobel und Benedikt Doll liegen weit außerhalb der möglichen Top-Platzierungen.

Vor dem Rennen: Johannes Kühn geht als Achter auf die Strecke, 1:05 Minuten liegt er hinter Johannes Thingnes Boe, der das Rennen eröffnet.

Vor dem Rennen: 60 Herren gehen gleich ins Rennen über 12,5 Kilometer bei vier Schießeinlagen an den Start. Fünf Deutsche sind mit dabei.

Vor dem Rennen: Es geht weiter bei der Biathlon-WM in Oberhof. Gleich sehen wir den Verfolger der Herren.

Vor dem Rennen: Um 15:30 Uhr laufen dann die Herren im Verfolger, wir sind um 15:00 Uhr im Liveticker zurück.

Biathlon-WM: Herrmann-Wick holt Medaille in packendem Krimi

Biathlon-WM: Der Damen-Verfolger im Liveticker

Ziel: Julia Simon ist Weltmeisterin. Sie gewinnt vor Denise Herrmann-Wick und Marte Olsbu Roeiseland. Sophia Schneider wird beeindruckende Fünfte, Hanna Kebinger sehr starke Achte.

Rennen: Simon hat viel Vorsprung, das wird sie sich auf dieser kurzen Runde nicht nehmen lassen. Silber wird an Herrmann-Wick gehen und Bronze an Roeiseland.

Rennen: Für Schneider ist der Traum geplatzt. Zwei Strafrunden sind zu viel für eine Medaille.

Rennen: Herrmann-Wick macht zwei Fehler, Simon nur einen. Die Medaille ist sicher, aber es sieht nach Silber aus.

Rennen: Und auch für Sophia Schneider geht es jetzt um eine Medaille.

Rennen: Puh, das wird gleich ein unfassbarer Showdown hier. Es geht gleich zum letzten Schießen hier in der Verfolgung.

Rennen: Schneider ist schon Dritte, sie geht volles Risiko hier. Herrmann-Wick zieht vorne leicht weg, das sind knapp fünf Sekunden Vorsprung.

Rennen: Schneider hat alles getroffen und ist Vierte. 15 Sekunden fehlen ihr auf eine Medaille. Das wäre eine Sensation. Kebinger ist starke Siebte. 1:16 fehlen ihr auf die Spitze.

Rennen: Es geht los mit dem ersten Stehendschießen. Eine Strafrunde muss sie laufen, die kann sie sich aber leisten. Was macht Simon? Die Französin haut alles weg und ist jetzt gleichauf. Der Rest patzt gewaltig, es sieht sehr stark nach der nächsten Medaille aus.

Rennen: Mit einer guten halben Minute Vorsprung geht es gleich an den Schießstand. Herrmann-Wick wirkt sehr fokussiert. Aber im Verfolger kann es schnell gehen.

Rennen: Hettich-Walz und Schneider sind gut 1:10 hinter Herrmann-Wick. Die baut unterdessen ihren Vorsprung auf Simon und Arnekleiv aus.

Rennen: Herrmann-Wick führt jetzt mit einer guten Strafrunde und ist hier ganz klar auf Medaillenkurs. 50 Sekunden Vorsprung hat sie schon auf den vierten Rang.

Rennen: Kebinger muss wieder in die Strafrunde, Hettich-Walz arbeitet sich mit dem nächsten sauberen Schießen weiter nach vonre und ist schon Neunte.

Rennen: Das Trio ist am Schießstand. Herrmann-Wick haut alles weg, Öberg muss zwei Strafrunden laufen. Und auch Persson fällt zurück. Julia Simon kommt immer näher, Schneider muss zwei Strafrunden drehen.

Rennen: Es geht gleich zum zweiten Liegendschießen.

Rennen: Hettich-Walz ist eine gute Minute zurück, Kebinger liegt 1:13 dahinter. Voigt ist abgeschlagen.

Rennen: Herrmann-Wick ist wieder vorne, es ist jetzt ein Trio an der Spitze. Die Deutsche, Öberg und Persson führen 25 Sekunden vor Schneider, Simon und Magnusson.

Rennen: Kebinger muss eine Strafrunde drehen, Hettich-Walz trifft alles. Voigt hat große Probleme bei dieser WM und startet mit zwei Strafrunden.

Rennen: Persson haut alles weg, Roeiseland muss in die Runde. Simon, Schneider und Magnusson bleiben fehlerfrei dran.

Rennen: Herrmann-Wick und Öberg sind beim Liegendschießen. Beide müssen je eine Strafrunde laufen.

Rennen: Es geht jetzt gleich zum ersten Schießen.

Rennen: Herrmann-Wick und Öberg liegen schon 35 Sekunden vor ihren Verfolgerinnen. Damit haben sie einen Vorsprung von etwas mehr als einer Strafrunde.

Rennen: Herrmann-Wick geht wieder dosiert an, das war schon im Sprint das richtige Mittel. Im dichten Nebel von Oberhof läuft sie gemeinsam mit Öberg.

Rennen: Gute 25 Minuten wird dieses Rennen gehen. Es geht heute nicht um Weltcuppunkte, nur um Medaillen. Entsprechend hohes Risiko werden die Damen gehen.

Rennen: Die WM-Verfolgung läuft, Herrmann-Wick und Öberg machen sich gemeinsam auf die erste Runde über 2 Kilometer.

Rennen: So, jetzt geht es gleich los. Herrmann-Wick steht am Start.

Vor dem Rennen: Denise Herrmann-Wick wird gleich starten, kurz nach ihr geht Hanna Öberg auf die Strecke.

Vor dem Rennen: Über 20.000 Fans sind in der Arena am Rennsteig. Die Stimmung ist wieder hervorragend heute.

Vor dem Rennen: Es ist wieder neblig heute, am Schießstand sollte das aber kein großes Problem sein.

Vor dem Rennen: Mit Lisa Vittozzi hat eine heiße Medaillenkandidatin absagen müssen. Die Italienerin ist gesundheitlich angeschlagen.

Vor dem Rennen: Verfolger sind sehr dynamische und ereignisreiche Angelegenheiten. Der Fokus liegt auf dem Schießen. Zehn Kilometer werden gelaufen, viermal wird geschossen.

Vor dem Rennen: Die Rückstände des Verfolgers sind die Ausgangslage für heute. Herrmann-Wick ist klare Medaillenkandidatin, auch Schneider und Kebinger haben gute Optionen.

Vor dem Rennen: Sophia Schneider startet als Siebte, Hanna Kebinger als 17, Janina Hettich-Walz als 23. und Vanessa Voigt als 41.

Vor dem Rennen: 60 Damen sind am Start, darunter fünf Deutsche. Denise Herrmann-Wick ist die Gejagte, sie wird gleich eröffnen.

Vor dem Rennen: Zum Abschluss der ersten WM-Woche sehen wir zwei spektakuläre Rennen. Es geht los mit dem Verfolger der Damen um 13:25 Uhr.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur Biathlon-WM heute in Oberhof.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Der Vorbericht zu den Rennen

Aus deutscher Sicht richten sich dann wieder alle Augen auf Denise Herrmann-Wick. Sie ist die Protagonistin der Biathlon-WM und steht am Sonntag abermals im Fokus. Die Sprint-Weltmeisterin wird die Verfolgung über 10 Kilometer eröffnen.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Verfolgerinnen im Nacken, Schneider in Lauerstellung

2,2 Sekunden startet die 34-Jährige vor der Schwedin Hanna Öberg. Deren Landsfrau Linn Persson geht gut 20 Sekunden später auf die Strecke. Viermal wird geschossen, Verfolger sind meist sehr dynamische Rennen.

Auch Sophia Schneider hat eine gute Ausgangslage und startet eine knappe Minute hinter Herrmann-Wick als Siebte in die Verfolgung. Hanna Kebinger hat einen Rückstand von 1:17, Janina Hettich-Walz von 1:33 und Vanessa Voigt ist knappe zwei Minuten zurück. An Favoritinnen mangelt es nicht. Neben den Medaillengewinnerinnen des Sprints muss man mit Marte Olsbu Roeiseland, Julia Simon und Dorothea Wierer rechnen. Lisa Vittozzi kann krankheitsbedingt nicht starten. Hier geht es zur Startliste

Biathlon-WM heute im Liveticker: Wer gewinnt die norwegischen Meisterschaften?

Nach den Damen geht es dann in die inoffiziellen norwegischen Meisterschaften. Fünf Norweger kamen im Sprint vom Samstag unter die besten Sechs. Johannes Thingnes Boe eröffnet vor seinem Bruder Tarjei und ist auch im Rennen über 12,5 Kilometer bei je vier Schießeinlagen wieder der klare Favorit.

Eine deutsche Medaille im zweiten Einzelwettbewerb bei den Herren wäre eine dicke Überraschung. Johannes Kühn startet zwar nur eine Minute hinter Boe, gehört aber nicht zu den besten Schützen und ist im schießlastigen Verfolger nur Außenseiter. Auch Justus Strelow zählt nicht zu den Favoriten, der WM-Debütant geht 75 Sekunden nach Boe ins Rennen.

Roman Rees und David Zobel liegen bereit weit zurück, Benedikt Doll geht als Fünftletzter an den Start und will in erster Linie das verloren gegangene Selbstvertrauen aufpäppeln. Hier geht es zur Startliste

Um 13:25 Uhr beginnt ein spannender Biathlon-Tag, chiemgau24.de ist ab 12:45 Uhr im Liveticker zur Biathlon-WM 2023 mit dabei.

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt am 8. Februar und endet am 19. Februar. Zwölf Rennen werden gelaufen, die Ergebnisse sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders. Auch die Gesamtwertungen des Weltcups 22/23 bei den Damen und Herren sind nicht beeinflusst, die Ergebnisse der Biathlon-WM fließen nicht in die Rankings ein.

