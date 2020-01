Der Zeitplan im Überblick

Die Biathlon-WM 2020 in Antholz ist das Highlight im Weltcup im Biathlon 2019/20. Hier gibt es alle Termine und Ergebnisse der WM in Antholz im Überblick.

Antholz - Die Biathlon-WM 2020 ist das Highlight im Weltcup 2019/20 im Biathlon. Vom 13. bis 23. Februar 2020 kämpfen die Biathleten im italienischen Antholz um Medaillen.

Die Frauen treten im Sprint, im Verfolger, im Einzel, im Massenstart und in der Staffel gegeneinander an. Auch die Herren laufen im Sprint, im Verfolger, im Einzel, im Massenstart und in der Staffel.

Neben den Wettbewerben bei den Frauen und Herren finden in Antholz auch zwei gemischte Wettkämpfe statt. Gelaufen wird in der Mixed-Staffel und in der Single-Mixed-Staffel. Für Deutschland gehen insgesamt elf Biathleten bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz an den Start.

Biathlon-WM in Antholz 2020: Alle Termine und Ergebnisse

Datum Disziplin Uhrzeit Sieger Zweiter Dritter Das Ergebnis 13.02. (Donnerstag) Mixed-Staffel 14:45 Uhr 14.02. (Freitag) Sprint der Frauen 7,5 Km 14:45 Uhr 15.02. (Samstag) Sprint der Herren 10 Km 14:45 Uhr 16.02. (Sonntag) Verfolgung der Frauen 10 Km 13:00 Uhr 16.02. (Sonntag) Verfolgung der Herren 12,5 Km 15:15 Uhr 18.02. (Dienstag) Einzel der Frauen 15 Km 14:15 Uhr 19.02. (Mittwoch) Einzel der Herren 20 Km 14:15 Uhr 20.02 (Donnerstag) Single-Mixed-Staffel 15:15 Uhr 22.02. (Samstag) Staffel der Frauen 4x6 Km 11:45 Uhr 22.02. (Samstag) Staffel der Herren 4x7,5 Km 14:45 Uhr 23.02. (Sonntag) Massenstart der Frauen 12,5 Km 12:30 Uhr 23.02. (Sonntag) Massenstart der Herren 15 Km 15:00 Uhr

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

