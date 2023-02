Biathlon-WM: Groß hofft auf ein Juwel und einen Oldie - Leichte Sorgen bleiben

Sloweniens Coach

+ © Ernst Wukits Biathlon: Anamarija Lampic (rechts) und ihr Trainer Ricco Groß. © Ernst Wukits

Bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof wird auch Ricco Groß wieder mit dabei sein. Er trainiert die slowenische Nationalmannschaft und hat sein Team in Ruhpolding auf die WM vorbereitet. Seine zwei Hoffnungsträger könnten unterschiedlicher kaum sein.

Ruhpolding/Oberhof - Den letzten Feinschliff vor der Biathlon-WM 2023 in Oberhof haben sich die slowenischen Biathleten in der Ruhpoldinger Chiemgau Arena geholt. Für ihren Trainer Ricco Groß war es ein willkommener Besuch in seinem ehemaligen Wohnzimmer.

„Die Bedingungen waren für uns wie immer optimal hier in Ruhpolding“, so der 52-Jährige, der mittlerweile ein knappes halbes Jahr Cheftrainer bei den Slowenen ist. Trotzdem plagen Groß einige Sorgen vor dem Großereignis in dieser Woche.

Biathlon-WM in Oberhof: Lampic und Fak sind angeschlagen

Ausgerechnet seine beiden heißen Eisen im Team sind gesundheitlich angeschlagen. Anamarija Lampic und Jakov Fak haben mit Erkältungen zu kämpfen, sollten aber bis zur WM in Thüringen wieder fit sein. „Ich versuche, sie optimal hinzubekommen. Aber um diese Jahreszeit haben auch andere Nationen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen“, weiß der erfahrene Trainer.

Vor dem Trainingslager in Ruhpolding waren die Slowenen zur Vorbereitung in Pokljuka. Vom bisherigen Verlauf der Weltcup-Saison zeigt sich der Ruhpoldinger zufrieden. Jakov Fak kam zuletzt im Einzel von Ruhpolding auf den dritten Platz und überzeugte mit einem tollen Schießen.

Biathlon-WM: Lampic mit beachtlichem Biathlon-Einstand

Die erst vor kurzem vom Langlauf zum Biathlon gewechselte Lampic belegte bei ihrem Debüt in Hochfilzen im Sprint den fünften Platz und zeigte vor allem ihre Qualitäten in der Loipe. Dasselbe Kunststück gelang ihr auch Ende Januar in Antholz. „Beim Schießen ist noch Luft nach Oben, aber ihre Trefferquote liegt bei 80% und das ist sehr beachtlich“, lobt Groß seine Neueinsteigerin.

Einen Überraschungserfolg verbuchte das slowenische Team bei den Europameisterschaften in der Lenzerheide/Schweiz. Im Einzel eroberte der 21-jährige Lovro Planko die Bronzemedaille. „Dieser Platz ist nicht nur grandios, sondern auch ein Schub für unser ganzes Team“, freut sich der neunfache Weltmeister, der immer wieder betont, dass er mit großer Freude seine Mannschaft aus erfahrenen und jungen Athleten trainiert.

Für die Weltmeisterschaften erwartet er einige Überraschungen, zu denen seine Sportler durchaus fähig sind. Vor allem Fak, mit seinen 35 Jahren der Oldie im Team, und Lampic hätten das Potenzial sehr gute Platzierungen einzuheimsen.

Groß warnt in diesem Zusammenhang davor, dass die Norweger in Oberhof nur noch die Medaillen bei den Herren abholen würden. „Eine WM hat eigene Gesetze und so mancher Favorit ist plötzlich mit leeren Händen dagestanden.“

2004 bei der Weltmeisterschaft in Oberhof holte er Gold in der Verfolgung und der Staffel sowie Silber im Sprint. Auch hier waren Ole Einar Björndalen und Raphael Poiree die großen Favoriten. Ebenfalls eine schwierige WM werde es für die deutschen Biathleten werden, meint er aus Erfahrung. „Daheim ist der Druck um vieles größer und es ist extrem schwierig, erfolgreich zu sein. Damit musst du erst klarkommen, wenn dich tausende Fans in der Loipe anfeuern.“

Seine erste Bilanz als Trainer bei den Slowenen bewertet er als äußerst positiv, alle Sportler hätten sich weiterentwickelt. Sein Vertrag läuft bis zu den Olympischen Spielen 2026 in Italien und da freut er sich auf die Bewerbe in Antholz, einer seiner Lieblingsorte, wie er zugibt. „Ich bin hier mit den Sportlern wieder extrem hungrig geworden, hier habe ich viele Möglichkeiten, etwas zu entwickeln“, gibt er sich abschließend optimistisch.

Lesen Sie auch Biathlon: „So ehrgeizige Mädchen kann sich jeder Trainer nur wünschen“ Biathlon: „So ehrgeizige Mädchen kann sich jeder Trainer nur wünschen“

Und eines hat er sich trotz WM-Stress nicht nehmen lassen. Am Wochenende ist er in die Max Aicher Arena nach Inzell gefahren. Dort hat er seinen jüngsten Sohn Gabriel unterstützt, dieser nimmt am Eisschnelllauf-Juniorenweltcup teil.

Quelle: chiemgau24.de

SHu