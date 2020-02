Biathlon-WM 2020 in Antholz: Auf der Jagd nach der ersten Medaille

Zwei Verfolgungs-Rennen am Sonntag

+ © picture alliance/Hendrik Schm idt/dpa Denise Herrmann geht als Titelverteidigerin ins Rennen © picture alliance/Hendrik Schm idt/dpa

Die Biathlon-WM 2020 in Antholz wird am Sonntag mit den Verfolgern der Frauen und Herren fortgesetzt. Beide Rennen gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Antholz - Wann platzt er endlich, der deutsche Medaillen-Knoten bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz. Die ersten Rennen sind Geschichte, das deutsche Team wartet noch auf die erste Medaille. Am Sonntag gibt es in den Verfolgungsrennen gleich zwei Chancen. chiemgau24.de ist ab 13:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Zunächst gehen dann die Frauen in den Verfolger, der über zehn Kilometer gelaufen wird und vier Schießeinheiten beinhaltet. Zwei Mal wird liegend geschossen, zwei Mal stehend, jeder Schießfehler hat eine Strafrunde von 150 Metern zur Konsequenz.

Grundlage der Startzeiten für den Verfolger bilden die Ergebnisse des Sprints vom Freitag. Die norwegische Sprint-Weltmeisterin Marte Olsbu Roiseland wird also als Erste ins Rennen gehen und von 59 weiteren Biathletinnen gejagt. Biathlon-WM in Antholz 2020: Alle Termine und Ergebnisse

Für Deutschland sind vier Starterinnen mit von der Partie. Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Karolin Horchler werden sich auf die Verfolgung von Roiseland machen. Die Norwegerin wird um 13 Uhr das Rennen eröffnen, Susan Dunklee aus den USA hat sieben Sekunden Rückstand, die Tschechin Lucie Charvatova 21 Sekunden. Herrmann wird mit einem Rückstand von 30 Sekunden ins Rennen gehen, Preuß ist 40 Sekunden zurück, Hinz 50 und Horchler 1:11 Minuten. Biathlon-WM 2020: Alle Infos zur Weltmeisterschaft in Antholz

Die größte Chance auf Edelmetall hat dabei Herrmann. Die 31-Jährige verpasste im Sprint die Bronzemedaille nur knapp, zeigte sich im Sprint und der Mixed-Staffel am Donnerstag in läuferisch hervorragender Verfassung, offenbarte aber Probleme am Schießstand. Dennoch ist Herrmann eine der Mitfavoriten, als Verfolgungs-Weltmeisterin von Östersund geht sie zudem als Titelverteidigerin an den Start. Biathlon-WM 2020 in Antholz: Der Medaillenspiegel

Die bisherigen Verfolger im Weltcup 209/20 gewann allesamt Tiril Eckhoff. Doch die Norwegerin patzte im Sprint, wurde nur 59. , musste die Führung in der Gesamtwertung abgeben und hat am Sonntag großen Rückstand. Hier gibt es die Startliste

Biathlon-WM: Gute Ausgangslage bei den Herren

Die Ausgangslage bei den Herren ist aus deutscher Sicht vielversprechend. Mit Arnd Peiffer, Philipp Horn und Benedikt Doll hat das deutsche Team drei heiße Eisen im Feuer. Einzig Johannes Kühn wird wohl kein Wörtchen um die Medaillen mitsprechen können.

Sprint-Weltmeister Alexander Loginov wird als Erster ins Rennen gehen, Quentin Fillon Maillet hat 6,5 Sekunden Rückstand, Martin Fourcade, der die Gesamtwertung weiter anführt, ist gut 20 Sekunden zurück. Hier geht es zur Startliste

Biathlon-WM: Überschaubare Rückstände für drei Deutsche

Peiffer wird 40 Sekunden nach Loginov starten, Horn 45 Sekunden, Doll eine Minute und zwölf Sekunden. Kühn geht als schlechtester Deutscher knapp zwei Minuten nach Loginov auf die 12,5 Kilometer lange Strecke.



Die Herren laufen über 12,5 Kilometer und müssen ebenfalls vier Mal an den Schießstand. Um 15:15 Uhr startet der Herren-Verfolger, das Damen-Rennen gibt es bereits um 13:00 Uhr.

chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

