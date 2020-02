Biathlon-WM 2020 in Antholz: Lesser und Preuß gehen auf Medaillenjagd

Single-Mixed-Staffel am Donnerstag

Franziska Preuß (links) und Erik Lesser starten für Deutschland.

Die Biathlon-WM 2020 wird am Donnerstag mit der Single-Mixed-Staffel fortgesetzt. Das Rennen gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Antholz - Der zweite Mixed-Wettbewerb der Biathlon-WM 2020 steht an. Am Donnerstag wird die Single-Mixed-Staffel gelaufen, um 15:15 Uhr geht es los. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Nach sechs Einzelwettkämpfen bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz steht am Donnerstag die zweite Staffel der Titelkämpfe in Südtirol an. In der Single-Mixed-Staffel wollen Erik Lesser und Franziska Preuß die dritte Medaille für das deutsche Team einfahren.

Lesser gibt dabei sein Debüt bei der diesjährigen Biathlon-WM, für Preuß ist es nach der Mixed-Staffel, dem Sprint, dem Verfolger und dem Einzel bereits der vierte Einsatz in Antholz. Biathlon-WM in Antholz 2020: Alle Termine und Ergebnisse

Dabei zeigte die 26-Jährige konstante Leistungen auf der Strecke und am Schießstand, im Einzel schrammte Preuß mit dem fünften Platz nur knapp an einer Medaille vorbei.

Lesser, der sich nach durchwachsenen Leistungen im Weltcup 2019/20 nur auf Nominierung der Trainer für die WM qualifiziert hatte, lief während der ersten Wettkämpfe der Biathlon-WM im zweitklassigen IBU-Cup. In Martell-Val Martello wurde er Neunter im Sprint und lief im Verfolger auf den zweiten Platz nach vorne.

Biathlon-WM: Deutsche Herren warten noch auf eine Medaille

Wie Lesser mit den Umständen in Antholz zurechtkommt, bleibt abzuwarten. Seine Schießleistungen im IBU-Cup waren mit sechs Fehlern bei insgesamt acht Schießeinlagen gut, in der Single-Mixed-Staffel ist ein gutes Ergebnis am Schießstand zwingend notwendig, um auf die vorderen Plätze zu laufen.

Nachdem die anderen deutschen Herren mit dem komplizierten Schießstand in Antholz große Probleme hatten und noch keine Medaille erreicht haben, soll es nun also der Verfolgungsweltmeister von 2015 richten. Biathlon-WM 2020 in Antholz: Der Medaillenspiegel

Biathlon-WM: Norwegisches Duo in der Favoritenrolle

Die Single-Mixed-Staffel ist zum zweiten Mal Teil einer Biathlon-WM. Bei der Premiere 2019 in Östersund siegten die Norweger Marte Olsbu Roiseland und Johannes Thingnes Boe, die auch in Antholz an den Start gehen und die Favoriten des Rennens sind. Für Deutschland liefen 2019 Denise Herrmann und Lesser, mit 30 Sekunden Rückstand auf Norwegen erreichten sie den vierten Platz. Die Startliste zur Single-Mixed-Staffel

Ein Vorteil für das deutsche Duo wird in Antholz sein, dass beide Single-Mixed-Staffeln der Saison 2019/20 von Lesser und Preuß gelaufen wurden. Zum Weltcup-Auftakt in Östersund gab es den zweiten Platz, in Pokljuka den elften Rang. Um 15:15 Uhr geht es am Donnerstag los, chiemgau24.de ist im Liveticker dabei. Biathlon-WM 2020 in Antholz: So sehen Sie die WM im TV, Livestream und Liveticker

Biathlon-WM: So funktioniert die Single-Mixed-Staffel

In der Single-Mixed-Staffel gehen zwei Athleten pro Nation an den Start. Je eine Dame und ein Herr eines Landes machen sich auf die insgesamt 13,5 Kilometer lange Strecke.

Der weibliche Part läuft insgesamt sechs Kilometer und geht vier Mal an den Schießstand. Der männliche Part läuft 7,5 Kilometer und muss ebenfalls vier Mal schießen.

Kürzere Strafrunde in der Single-Mixed-Staffel

Pro Schießeinheit stehen acht Patronen zur Verfügung, um fünf Scheiben abzuräumen. Jede Scheibe, die dann noch steht, hat eine Strafrunde von 75 Metern zur Folge. Biathlon-WM 2020: Alle Infos zur Weltmeisterschaft in Antholz

Die Dame eröffnet das Rennen mit einer Runde über 1,5 Kilometer und muss dann zum Liegendschießen. Anschließend steht eine weitere Runde über 1,5 Kilometer an, ehe das Stehendschießen folgt. Nach dem Schießen findet direkt der Wechsel an den männlichen Part steht, der dann das identische Pensum absolviert. Das Prozedere wiederholt sich, der männliche Part läuft nach seinem zweiten Stehendschießen eine Schlussrunde über 1,5 Kilometer. Wer als Erster die Ziellinie überquert, gewinnt das Rennen.

