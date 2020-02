Biathlon-WM 2020 in Antholz: Verkehrte Welt am Staffel-Samstag

Zwei Wettkämpfe am Samstag

+ © picture alliance/Hendrik Schmidt/dpa Franziska Preuß geht mit der deutschen Staffel auf Medaillenjagd. © picture alliance/Hendrik Schmidt/dpa

Die Biathlon-WM 2020 in Antholz wird am Samstag mit der Staffel der Frauen und der Staffel der Herren fortgesetzt. Beide Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Antholz - Der vorletzte Tag bei der Biathlon-WM 2020 steht an. Am Samstag geht es in die Staffel-Rennen, dabei gehen die deutschen Teams mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins Rennen. Um 11:45 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist bei beiden Rennen heute im Liveticker mit dabei.

Zwei Podestplätze gab es im Laufe des Weltcup 2019/20 schon für deutsche Staffeln, beide Male standen die deutschen Herren unter den besten Drei. Während die Damen noch keinen Podestplatz einfuhren konnten, galten die Herren als sichere Bank. Biathlon-WM in Antholz 2020: Alle Termine und Ergebnisse

Zu den Staffel-Rennen der Biathlon-WM 2020 in Antholz haben sich die Voraussetzungen aber grundlegend verändert. Biathlon-WM 2020 in Antholz: Der Medaillenspiegel

Drei Medaillen gab es während der WM für das deutsche Team, Denise Herrmann holte Silber im Verfolger, Vanessa Hinz im Einzel und Franziska Preuß mit Erik Lesser in der Single-Mixed-Staffel. Biathlon-WM 2020: Alle Infos zur Weltmeisterschaft in Antholz

Während der sechs Wettkampftage präsentierten sich die deutschen Damen am Schießstand und in der Loipe in konstant guter Form und lassen Hoffnung aufkommen, dass pünktlich zur WM das erste Podest eingefahren wird. Die Startliste zur Staffel der Frauen

Karolin Horchler, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Denise Herrmann nehmen am Samstag ab 11:45 Uhr die Staffel-Medaille in Angriff und kämpfen dabei gegen die Top-Favoritinnen aus Norwegen, die starken Französinnen und die Überraschung der Saison, die Schweizer Staffel. Biathlon-WM 2020 in Antholz: So sehen Sie die WM im TV, Livestream und Liveticker

Bei den Herren gab es im Hinblick auf die Staffel einen überraschenden Wechsel. Arnd Peiffer, Philipp Horn, Benedikt Doll und Johannes Kühn schienen als WM-Quartett gesetzt.

Kühn allerdings befindet sich seit Wochen im Formtief, konnte in Antholz in keinem Rennen überzeugen und wurde von Bundestrainer Mark Kirchner nicht für die Staffel nominiert. Die Startliste zur Staffel der Herren

Erik Lesser rückt ins Team nach, mit einer guten Leistung in der Single-Mixed-Staffel hat sich der gute Schütze Lesser für die Staffel empfohlen. Lesser geht als Startläufer ins Rennen, dann folgen Horn, Peiffer und Doll.

Favoriten auf den Sieg in der Herren-Staffel sind Norwegen und Frankreich, die den Nationen-Cup dominieren und alle Staffeln der bisherigen Saison gewonnen haben.

Die Damen starten um 11:45 Uhr, die Herren um 14:45 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf