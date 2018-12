Der Saison-Höhepunkt: Biathlon-WM 2019 in Östersund

Biathlon-Weltmeisterschaft 2019 in Östersund: Kann Laura Dahlmeier an alte Erfolge anknüpfen?

Biathlon-WM 2019 im Rahmen des IBU-Biathlon-Weltcups 2018/19: Im schwedischen Östersund werden über eine Woche lang alle sieben Biathlon-Disziplinen ausgetragen.

chiemgau24.de* tickert jedes Rennen im Biathlon-Weltcup live

Östersund - Die WM in Östersund ist im Rahmen des Biathlon-Weltcups 2018/19 gleichzeitig die neunte Station. Bei der WM werden von Donnerstag, den 7. März, bis Sonntag, den 17. März alle sieben Biathlon-Disziplinen ausgetragen: Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Single-Mixed-Staffel und Mixed-Staffel. Der Montag und der zweite Freitag sind Ruhetage. Östersund hat rund 50.000 Einwohner und liegt etwa in der Mitte Schwedens. Die Stadt ist damit der nördlichste Austragungsort. 2019 ist es bereits die dritte Biathlon-Weltmeisterschaft die in Östersund ausgetragen wird.