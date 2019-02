Biathlon-Weltcup in Canmore: Bö im Interview: Höhe und Kälte machen dem Sieger nichts aus

Kurz-Einzel der Männer im Live-Ticker

Biathlon-Weltcup 2019 in Canmore: Der Biathlon-Weltcup im kanadischen Canmore geht am Donnerstag, 7. Februar, in die nächste Runde. Die Einzelrennen von Damen und Herren bilden den Start in Kanada. Wir berichten im Live-Ticker:

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19 in Canmore

Einzelrennen der Herren am Donnerstag, 7. Februar, ab 20.20 Uhr MEZ

Einzelrennen der Damen am Donnerstag, 7. Februar, ab 22.55 Uhr MEZ

+++21.32 Uhr: Kühn im Interview zur Kälte: "Insgesamt ist es schon kalt, aber im Wettkampf ist es einigermaßen gegangen."

+++21.30 Uhr: Letztes Schießen für Nawrath. Mit einer Null könnte auch er hier ein super Ergebnis erzielen - Doch er schießt noch einmal daneben, es kommen nochmal 45 Sekunden drauf und er springt auf Posititon 16.

+++21.27 Uhr: Arnd Peiffer aktuell auf Rang 10. Er ist unterm Strich "Okay" mit seiner heutigen Leistung beim Kurz-Einzel. Über Bö sagt Peiffer: "Zwischendurch haut er Zwischensprints rein, da macht er so viel Zeit wett."

+++21.25 Uhr: Bö im Interview: "Viermal Null, das ist sehr sehr gut, ich hatte einen schnellen Start. Ich dachte mir, ich muss mich bisserl beruhigen nach dem ersten Start sonst halte ich die 15 Kilometer nicht durch", erzählt er lachend. Höhe und Kälte machen dem Norweger nichts aus, er wird sich auf ein neues kaltes Rennen vorbereiten und das heutige Gefühl beim Schießen versuchen zu wiederholen.

+++21.23 Uhr: Christian Gow aus Kanada wird umjubelt - er befindet sich auf der Zielgeraden nach dem vierten Schießen. Das kann man den Kanadiern gönnen.

+++21.22 Uhr: Nawrath kann auf jeden Fall noch etwas bewegen Richtung Podest. Das dritte Schießen absolviert er fehlerfrei.

+++21.21 Uhr: Den Sieg kann dem Norweger Johannes Thingnes Bö keiner mehr nehmen. Er kann sich im Ziel auf seinen verdienten Lorbeeren ausruhen.

+++21.15 Uhr: Arnd Peiffer läuft als 7. ins Ziel. Lesser aktuell auf Rang 5 als bester Deutscher.

+++21.14 Uhr: Zweites Schießen für Nawrath: Ein Fehler und somit eine Strafzeit.

+++21.12 Uhr: Doll beim dritten Schießen. Bleibt er weiter fehlerfrei? Dem ist nicht so - eine Strafzeit von 45 Sekunden muss Doll absolvieren.

+++21.10 Uhr: Johannes Kühn beim vierten Schießen: Ein Fehler.

Erik Lesser mit einem guten Comeback - er fährt aktuell auf Rang 4 ins Ziel ein. Arnd Peiffer muss nach dem Schießen in eine Strafrunde.

+++21.07 Uhr: Nawrath beim ersten Schießen: Alle Scheiben fallen. Ein guter Einstieg.

+++21.06 Uhr: Doll aktuell auf Rang 6. Erik Lesser ist auf der Schlussrunde und belegt aktuell Rang 4.

+++21.03 Uhr: Zweites Schießen für Benedikt Doll - fehlerfrei.

+++21.00 Uhr: Peiffer bringt die Null beim dritten Schießen. Erik Lesser schießt die letzte Scheibe beim letzten Schießen daneben - ärgerlich. Trotzdem aktuell Rang 3 für Lesser.

+++20.58 Uhr: Bö auf dem Weg zu einem Rekord, er feiert seinen 12. Sieg in dieser Saison.

+++20.57 Uhr: Philipp Nawrath macht sich bereit zum Starten, er vertritt Simon Schempp.

+++20.55 Uhr: Kühn beim zweiten Schießen: Das war nichts - drei Scheiben bleiben stehen. Doll ist beim ersten Schießen angekommen und lässt souverän alle Scheiben verschwinden.

+++20.54 Uhr: Lesser wird aktuell auf Rang drei zurückgedrängt.

+++20.53 Uhr: Fällt möglicherweise am vierten Schießstand die Entscheidung für den Sieg? Bö wird das Rennen für sich entscheiden, denn er bleibt fehlerfrei. Auch Lesser kämpft sich auf den zweiten Platz.

+++20.50 Uhr: Gute Zwischenergebnisse aus deutscher Sicht aktuell: Arnd Peiffer bisher überragend und fehlerfrei am Schießstand. Er sichert sich Rang 2. Erik Lesser rutscht auf Rang 4 und Johannes Kühn sitzt auf der 5.

+++20.48 Uhr: Johannes Kühn am ersten Schießen im Liegen: Er bleibt fehlerfrei.

+++20.45 Uhr: Bö ist am dritten Schießstand, dem Liegendschießen, angekommen. Bleibt er auf Rang 1? Er schießt fehlerfrei und startet in die neue Runde. Auch Arnd Peiffer geht mit null Fehlern aus dem Schießstand, genauso wie Erik Lesser. Die Deutschen zeigen sich souverän beim Schießen.

+++20.43 Uhr: Die ersten Athleten sind beim ersten Stehend-Schießen angekommen.

Erik Lesser aktuell auf Rang 3 nach fehlerfreiem Schießen

+++20.40 Uhr: Wir freuen uns über einen aktuell guten Platz 3 für Erik Lesser. Roman Rees ist aktuell 19. Johannes Kühn startet gerade mit Nummer 40.

+++20.39 Uhr: Die Rennanzüge der Biathleten schützen überhaupt nicht vor der klirrenden Kälte, die meisten Sportler tragen Unterwäsche drunter oder zusätzliche Handschuhe. Zu viel darf es allerdings auch nicht sein, sonst ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt.

+++20.37 Uhr: Roman Rees wurde mit einer Strafzeit beim ersten Schießen belastet. Erik Lesser ist ebenfalls am Schießstand und trifft liegend alles. Ein sehr gutes Schießen von Lesser, er hat richtig auf den Wind reagiert und belegt nun Rang 3.

+++20.35 Uhr: Erik Lesser ist bisher sehr enttäuscht von seiner Saison. Schafft er es heute aus seinem Tief heraus?

+++20.33 Uhr:Aktuell führt der Norwege Bö, gefolgt von Ermits aus Estland. Bö bleibt nach seinem ersten Schießen fehlerfrei. Auch Erik Lesser ist gestartet.

+++20.30 Uhr: Der Wind hat etwas aufgefrischt und sorgt für verschärfte Bedingungen am Schießstand. Doch es ist ein Wind, den gute Biathleten beherrschen können. Es wird abwechselnd geschossen, erst liegend, dann stehend, dann wieder liegend und am Ende nochmal stehend.

+++20.29 Uhr: Der erste Deutsche, Roman Rees, ist gestartet. Derweil sind die ersten Biathleten bereits am Schießstand angekommen.

+++20.27 Uhr: "Lesser is more" - mit diesem Plakat des originellen Wortspiels fährt das kanadische Publikum auf.

+++20.24 Uhr: Auch der Norwege Johannes Thingnes Boe, der aktuell die Gesamt-Weltrangliste der Herren anführt, ist im Rennen.

+++20.22 Uhr: Nur 96 Biathleten gehen insgesamt ins Rennen. Zwei Biathleten haben sich krank gemeldet. Gerade ist Startnummer 5, ein Norweger, gestartet. Gestartet wird im 30-Sekunden-Abstand.

+++20.21 Uhr: Wir nähern uns dem Start. Sechs deutsche Männer mit unterschiedlichen Ambitionen und Zielen gehen ins Rennen des verkürzten Einzels. Dabei handelt es sich um eine Neuerung im Einzel. Und schon ist der erste Athlet gestartet.

+++20.19 Uhr: Es sind einigermaßen gute Bedingungen für die Athleten in Canmore, die Sonne strahlt, lediglich der Wind hat etwas aufgefrischt. Die Temperaturen liegen mit -14 Grad im erlaubten Bereich.

+++ 20.12 Uhr: Welche Chancen gibt es heute für die deutschen Herren in Kanada? Die Weltrangliste im Einzel führt aktuell mit 54 Punkten der deutsche Johannes Kühn an - gleich hinter dem Franzosen Martin Fourcade, der heute in Canmore aber pausiert.

+++.9.59 Uhr: Insgesamt 98 Herren gehen ab 20.20 Uhr deutscher Zeit auf die Loipe. Es startet als erstes der Slowake Tomas Hasilla, als Zweiter der Russe Jewgeni Garanitschew und als Dritter Kalev Ermits aus Estland. Der erste Deutsche ist Roman Rees mit der Startnummer 17, dicht gefolgt von Erik Lesser mit der Startnummer 19, Arnd Peiffer (34), Johannes Kühn (40) und Benedikt Doll (56). Philipp Nawrath bildet das deutsche Schlusslicht mit der Startnummer 78.

+++19.49 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup in Canmore. Den Start im frostigen Kanada machen die Männer ab 20.20 Uhr MEZ im Kurz-Einzel. Statt 20 Kilometer werden sie in Canmore ob der Kälte nur 15 Kilometer absolvieren. Nicht dabei sein wird der Franzose Martin Fourcade, der aktuell nach Johannes Thingnes Boe, dem Norweger, die Gesamt-Weltrangliste der Herren anführt.

+++19.35 Uhr: Die Biathleten haben wohl keinen Tag Verschnaufpause mehr, denn die Internationale Biathlon-Union (IBU) hat nun bestätigt, dass es Änderungen im Zeitplan von Canmore gebe. Der Grund ist die extreme Kältewelle in Kanada. Laut der IBU-Wettkampfregeln zu Wetterbedingungen dürfen Biathlonwettkämpfe nicht gestartet werden, wenn die auf dem kältesten Teil der Strecke gemessene Lufttemperatur unter minus 20 Grad Celsius liegt. Ist es kälter als minus 15 Grad Celsius, müssen vor dem Start und während des Wettkampfs Windchill (Windkälte) und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt werden. Aus diesem Grund werden die Samstagrennen auf Freitag vorverlegt und die Sonntagrennen auf Samstag. Der Sonntag soll nun ersten Erkenntnissen zufolge wettkampffrei sein. Der aktuelle Zeitplan (weitere Änderungen sind ab Freitag vorbehalten) sieht wie folgt aus:

Donnerstag, 7. Februar: Kurz-Einzel der Männer ab 20.20 Uhr MEZ

Donnerstag, 7. Februar: Kurz-Einzel der Frauen ab 22.45 Uhr MEZ

Freitag, 8. Februar: Staffel der Männer ab 20.30 Uhr MEZ

Freitag, 8. Februar: Staffel der Frauen ab 22.45 Uhr MEZ

Samstag, 9. Februar: Sprint der Männer ab 19 Uhr MEZ

Samstag, 9. Februar: Sprint der Frauen ab 22 Uhr MEZ

Extreme Kälte beim Biathlon in Canmore: Rennbeginn verschoben, Regeln geändert

+++15.20 Uhr: Wegen der extremen Kälte beim Biathlon-Weltcup in Canmore/Kanada hat die Internationale Biathlon-Union jetzt den Start für die Einzelrennen am Donnerstag nach hinten verschoben. Die Herren starten nicht um 18 Uhr, sondern um 20.20 Uhr. Das Damen-Einzel beginnt um 22.55 Uhr statt um 22.10 Uhr. Auch die Regeln wurden leicht geändert: Die Herren laufen nur noch 15 statt 20 Kilometer, die Damen 12,5 statt 15 Kilometer - und für jeden Fehlschuss gibt es eine 45-Sekunden-Strafe und keine Minute.

Canmore in Winterstarre mit aktuellen Temperaturen bis zu -31 Grad. Die deutschen Biathleten müssen sich im frostigen Kanada warm einpacken. Trotzdem sollen die Rennen auf den Olympia-Strecken von 1988 wie geplant stattfinden.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zur Disziplin Einzel der Frauen und Herren in Canmore

Dieses Zeitrennen ist ein Klassiker und das älteste und längste im gesamten Wettkampfprogramm. Die Damen laufen 15 Kilometer, die Herren 20. Die Startintervalle betragen 30 Sekunden, können unter bestimmten Umständen von d U Jury jedoch verlängert oder verkürzt werden.

Im Gegensatz zu allen anderen Wettkampfarten gibt es keine Strafrunde: Jeder Schießfehler wird mit einer Strafminute geahndet, die auf die Gesamtzeit des Athleten addiert wird. Die Athleten schießen viermal: erst liegend, dann stehend, dann wieder liegend und abschließend noch einmal stehend. Wer im Ziel die schnellste Zeit (inklusive Strafminuten) vorweisen kann, ist Sieger.

Der deutsche Kader für den Biathlon-Weltcup in Canmore

Im deutschen Damen-Kader für Canmore stehen Laura Dahlmeier (SC Partenkirchen), Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand (WSC Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Karolin Horchler (WSC Clausthal-Zellerfeld) und Franziska Preuß (SC Haag).

Der deutsche Herren-Kader in Canmore besteht aus Benedikt Doll (SZ Breitnau), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld) und Roman Rees (SV Schauinsland).

Simon Schempp lässt aufgrund von Formschwäche die Nordamerika-Tour komplett aus und soll nun ab dem 18. Februar bei der Europameisterschaft in Minsk teilnehmen.

Zeitplan für den Biathlon-Weltcup 2018/19 in Canmore

Insgesamt sechs Rennen werden an drei Tagen ausgetragen - von Donnerstag bis Sonntag gibt es bis auf Freitag jeden Tag Wettbewerbe. Den Start machen die Einzelrennen, dann geht es weiter mit der Staffel und das Schlusslicht bildet der Massenstart.

Die Wettkämpfe fanden trotz eisiger Temperaturen von weit unter Null Grad statt. Der Donnerstag wird mit Tiefsttemperaturen morgens bei -18 und Höchsttemperaturen um -14 wohl noch der beste Tag. Danach soll es wärmer werden und vor allem der eisige Wind nachlassen. Änderungen aber behält sich die IBU vor, das Wetter mit klirrender Kälte und Frost könnte dafür sorgen, dass die Wettkämpfe abgesagt oder verschoben werden. Möglicherweise wird die Staffel von Samstag auf Freitag vorverlegt.

Donnerstag, 7. Februar: Einzel der Männer ab 18 Uhr MEZ (in Kanada von 10 bis 11.30 Uhr)

Donnerstag, 7. Februar: Einzel der Frauen ab 22.10 Uhr MEZ (in Kanada von 14.10 bis 15.40 Uhr)

Samstag, 9. Februar: Staffel der Männer ab 20.30 Uhr MEZ (in Kanada von 12.30 Uhr bis 13.50 Uhr)

Samstag, 9. Februar: Staffel der Frauen ab 22.45 Uhr MEZ (in Kanada von 14.45 bis 16.05 Uhr)

Sonntag, 10. Februar: Massenstart der Männer ab 19 Uhr MEZ (in Kanada von 11 bis 11.45 Uhr)

Sonntag, 10. Februar: Massenstart der Frauen ab 22 Uhr MEZ (in Kanada von 14 bis 14.45 Uhr)

