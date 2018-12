Biathlon-Weltcup 2018/19 in Nové Město: Gleich das Erste Schießen!

Start der Frauen jetzt im Live-Ticker

Der Biathlon-Weltcup 2018/19 geht weiter im tschechischen Nové Město. Heute, 23. Dezember 2018 gibt es den Massenstart der Frauen und Männer. Nach dem der Männer geht es um 14.30 Uhr weiter mit dem Massenstart der Frauen. Nicht dabei: Laura Dahlmeier.

+++ 14.37 Uhr: Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Franzsiska Hildebrand mit Null Fehlern aus dem ersten Schießen!

+++ 14.35 Uhr: Paulina Fialkova auf Platz Zwei derzeit.

+++ 14.33 Uhr: Die Strecken tief und kompliziert. Kaisa Mäkäräinen schiebt sich nach vorne.

+++ 14.30 Uhr: Dorothea Wierer und die anderen sind auf der Strecke bei der Königsdisziplin, dem Massenstart. Drei Deutsche sind mit dabei. Laura Dahlmeier ist abgereist, nimmt nicht daran teil.

+++ 17.27 Uhr: Keine drei Minuten und die Deutschen Biathlon-Damen gehen in das letzte Rennen in diesem Jahr in dieser Sportart.

+++ 17.21 Uhr: "Auf geht´s Mädels!", noch einmal müssen die Deutschen Biathletinnen alles zeigen. Die Bedingungen sind ordentlich. Der Wind hat nachgelassen, cool für´s Schießen

+++ 14.18 Uhr: Nové Město macht sich bereit für den Massenstart der Frauen.

+++ 14.16 Uhr: Gleich geht es los in Tschechien mit dem Massenstart der Frauen, das letzte Biathlon-Weltcup-Rennen dieses Jahr 2018. Laura Dahlmeier ist nicht dabei. Die Stimmung ist klasse in der Arena. Die Sonne scheint rauszukommen.

Die Nachricht des Tages: Laura Dahlmeier hat den Massenstart abgesagt. Das hat die mehrfache Weltmeisterin am Sonntagmorgen mitgeteilt. Sie wolle sich schonen. Es sei zwar besser gelaufen, als erwartet für sie in Tschechien aber sie noch nicht wieder in Topform.

Die besten drei Deutschen im Klassement im Moment: Franzi Preuß auf Platz 9, Vanessa Hinz auf Platz 14 und Franziska Hildebrand auf Platz 17. Um 14.30 Uhr geht es los.

Live Ticker zum den Massenstart der Männer in Nové Město

Das sagt der DSV zum Abschneiden der Deutschen beim Massenstart im Biathlon in Tschechien:

+++ 12.30 Uhr: "Mal schlemmen, mit Freunden und Familie", sagt Benedikt Doll. Er habe schon gemerkt, dass es Zeit für eine Pause ist. Die Weihnachtstage würden gerade recht kommen.

+++ 12.28 Uhr: "Mein Körper war heute nicht 100% konkurrenzfähig" sagt Arnd Peiffer im Zielinterview.

+++ 12.24 Uhr: Noch 900 Meter für Johannes Thingnes Bö. Er siegt zum vierten Mal in einem Massenstart. Dicker Vorsprung. Ein herausragendes Rennen für ihn. Arnd Peiffer auf vier, Benedikt Doll als sechster durchs Ziel. Sie haben abgeliefert. Fourcade wird 9.

+++ 12.19 Uhr: Jetzt gilt es. Wer geht noch vor?

+++ 12.15 Uhr: Es wird spannend für Johannes Thingnes Bö im letzten Schießen (stehend). Hammer! Er schießt 20 Schuss mit 20 Treffern. Bruder mit vier Fehlern. Doll eine Strafrunde. Peiffer null Fehler, 14 Sekunden Rückstand. Vier Strafrunden für Johannes Kühn!

+++ 12.13 Uhr: Trotz des schlechten Wetters ist die Stimmung in Nové Město groß bei den vielen tausenden Zuschauern im Stadion und auf der Strecke.

+++ 12.11 Uhr: Vorsprung ausbauen. Darum geht es jetzt. Zeitpolster aufbauen.

+++ 12.08 Uhr: 3. Schießen: Tarjei Bö drei Strafrunden, Doll zwei Fehler, Schempp geht in die Runde, Doll perfekt. Peiffer 8. mit 52 Sekunden Rückstand, Kühn 0 Fehler.

+++ 12.06 Uhr: Die Bö-Brüder holen Sekunde um Sekunde raus an der Spitze.

+++ 12.04 Uhr: Doll in der ersten Verfolgergruppe. Johannes Thingnes Bö geht wieder nach vorne.

+++ 12.00 Uhr: Zweites Schießen. Nur leichter Wind von links nach rechts. Perfekte Bedingungen. Strafrunde für Schempp und Kühn, Bö Bruder weiter vorne, Doll wohl demnächst auf Platz 3.

+++ 15.58 Uhr: Tarjei Bö ist in Führung gegangen.

+++ 15.57 Uhr: Doll führt das Verfolgerfeld an.

+++ 15.54 Uhr: Die Bö Brüder führen das Feld an. Doll auf 4.

+++ 15.53 Uhr: Ein Hexenkessel in Nové Město aber beim Schießen wird es natürlich leise. Schempp 0 Fehler, Kühn eine Strafrunde, Bö Brüder 0 Fehler, Doll 0 Fehler

+++ 11.50 Uhr: Wer ist mit dem Kopf schon beim Weihnachten feiern, wer schafft es, noch einmal alles zu geben?

+++ 11.47 Uhr: Fourcade jetzt auf Platz 2.

+++ 11.45 Uhr: Sie sind auf der Strecke. Kleiner Anstieg, langer Abstieg. Bö im gelben Trikot hat die Führung übernommen.

+++ 11.44 Uhr: Die Männer am Massenstart. Vier Deutsche dabei unter den besten Biathleten. Der Schnee ist nass. Wie werden unsere Jungs abschneiden?

+++ 11.40 Uhr: Gleich geht es los mit der Königsdisziplin, dem Massenstart.

Der Massenstart der Männer beginnt um 11.45 Uhr. Die besten drei Deutschen im Klassement im Moment: Benedikt Doll auf Platz 10, Arnd Peiffer auf 12 und Johannes Kühn auf Platz 20.

Laura Dahlmeier geht heute, 23.12. nicht an den Massenstart. Das hat die mehrfache Weltmeisterin am Sonntagmorgen mitgeteilt. Sie wolle sich schonen. Es sei zwar besser gelaufen, als erwartet für sie in Tschechien aber sie noch nicht wieder in Topform. Dahlmeier wurde Zweite beim Sprint am Freitag und Fünfte bei der Verfolgung am Samstag.

Vorbericht

Nové Město (tschechisch „Neue Stadt“ bzw. „Neustadt“) - Insgesamt vier Gemeinden in Tschechien heißen so. Der Biathlon-Weltcup 2018/19 wird in Nové Město na Moravě ausgetragen. Das bedeutet "Neustadt in Mähren". Das Wetter dort an diesem vierten und letzten Renntag wird als wolkig bis bedeckt und windig beschrieben bei eine Außentemperatur von 4 Grad.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zur Disziplin Massenstart der Frauen und Herren in Nové Město

Beim Massenstart gehen bei Frauen und Männern die jeweils 25 besten Athletinnen/Athleten gleichzeitig ("als Masse") an den Start. Dazu kommen jeweils die 5 Besten aus den Rennen vom jeweiligen Austragungsort. Die Regeln entsprechen denen der Verfolgung: Fünf Runden, vier Schießeinlagen (zwei mal liegend, zwei mal stehend). Für jeden Fehlschuss muss der Athlet eine Strafrunde absolvieren.

Biathlon-Weltcup in Nové Město: Das ist der deutsche Kader

Im deutschen Herren-Kader für Nové Město stehen Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Simon Schempp, Johannes Kühn und Philipp Horn.

Im deutschen Damen-Kader stehen Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Nadine Horchler und Franziska Preuß.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Termine und alle Infos - das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

