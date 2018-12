Biathlon-Weltcup 2018/19 in Ruhpolding: Sprint, Staffel und Massenstart

Fünfte Station im IBU-Biathlon-Weltcup 2018/19: Im bayerischen Ruhpolding werden die Rennen in Sprint, Massenstart und Staffel ausgetragen.

chiemgau24.de* tickert jedes Rennen im Biathlon-Weltcup live

Ruhpolding - Die fünfte Station im Biathlon-Weltcup 2018/19: Der IBU-Weltcup dort beginnt mit den ersten Wettbewerben am Mittwoch, den 16. Januar und endet am Sonntag, den 20. Januar. Ruhpolding und die dortige Chiemgau-Arena liegen in den bayerischen Alpen im Landkreis Traunstein. Ruhpolding ist der Biathlon-Ort schlechthin in Deutschland und wird von den Profis auch als Trainingsstätte genutzt. Schon in den 1980er-Jahren wurde hier eine Biathlon-Weltmeisterschaft ausgetragen. Insgesamt 90.000 Zuschauer kamen zum Biathlon-Weltcup 2018 nach Ruhpolding.