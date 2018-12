Biathlon-Weltcup 2018/2019 in Oberhof: Termine und Infos zu Sprint, Verfolgung und Staffel

Vierte Station im IBU-Biathlon-Weltcup 2018/19: Im thüringischen Oberhof werden die Rennen in Sprint, Verfolgung und Staffel ausgetragen.

Oberhof/Thüringen - Oberhof ist die vierte Station im Biathlon-Weltcup 2018/19. Der IBU-Weltcup dort beginnt mit den ersten Wettbewerben am Donnerstag, den 10. Januar 2019 und endet am Sonntag, den 13. Januar 2019. Oberhof und die dortige Lotto Thüringen Arena am Rennsteig liegen im Thüringer Wald. Bis Ende 2018 war die Deutsche Kreditbank (DKB) Namensgeber für das Stadion. Die Biathlon-Arena in Oberhof wurde schon 1983 gebaut und ist seither ein traditioneller Anlaufpunkt für die Biathleten. 2023 wird dort die Biathlon-Weltmeisterschaft ausgetragen.