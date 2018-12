Biathlon-Weltcup im Live-Ticker: Dichter Nebel! Wird Herren-Einzel abgesagt?

Start am Mittwoch um 14.35 Uhr

+ © picture alliance / Hendrik Schmi Er gilt als bester deutscher Biathlet im Einzel: Simon Schempp. Aber ob er beim Biathlon-Weltcup 2018/19 gegen die großen Favoriten Martin Fourcade und Johannes Thingnes Bø eine Chance haben wird? © picture alliance / Hendrik Schmi

Zweiter Wettkampftag beim Biathlon-Weltcup 2018/19 in Pokljuka. Nach dem eher ernüchternden Auftakt aus deutscher Sicht am Sonntag müssen sich am Mittwoch die Herren im Einzel beweisen. Wir berichten im Live-Ticker.

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19 in Pokljuka

Einzel der Herren am Mittwoch, 5. Dezember ab 14.15 Uhr

Alle Informationen und Zeitplan zum Biathlon-Weltcup 2018/19

Biathlon-Weltcup 2018/19 in Pokljuka: Herren-Einzel im Live-Ticker

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

+++ 14.11 Uhr: Falls das Rennen heute abgesagt wird, soll es laut Jury am Donnerstagmittag nachgeholt werden.

+++ 14.05 Uhr: Die Sicht ist wegen des Nebels nicht besser geworden. Muss das Rennen für heute abgesagt werden?

+++ 13.46 Uhr: Auf der slowenischen Hochebene Pokljuka herrscht dichter Nebel mit Sichtweiten um die 50 Meter. Der Start wird um 20 Minuten nach hinten geschoben, auf 14.35 Uhr. Wollen wir hoffen, dass die Rennleitung dann starten kann!

+++ 13.40 Uhr: Olympiasieger Arnd Peiffer wird heute wieder nicht an den Start gehen. Schon bei den Mixed-Staffel-Rennen am Sonntag fehlte er in Pokljuka wegen privater Gründe. Am Freitag beim Sprint wird Peiffer dann aber in den Biathlon-Weltcup eingreifen.

+++ 13.15 Uhr: Herzlichen Willkommen in unserem Live-Ticker. Für die deutschen Biathleten wird das heute eine ganz harte Nuss. In der Favoritenrolle sind sie nicht. Bester Deutscher bei den Einzel-Rennen im vergangenen Weltcup war noch Simon Schempp auf Platz 9. Wer wird sich den Sieg im ersten Einzel-Rennen der Saison heute holen? Zwei Namen stehen ganz hoch im Kurs: Martin Fourcade aus Frankreich und Johannes Thingnes Bø aus Norwegen.

Unser Vorbericht zum Herren-Einzel in Pokljuka

Pokljuka/Slowenien - Zweiter Wettkampftag beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka. Am Mittwoch wird der Klassiker des Biathlons ausgetragen: das Einzel der Männer. Das Rennen beginnt um 14.15 Uhr. Hier verpassen Sie nichts, wir tickern das Rennen live!

Disziplinen beim Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zum Einzel in Pokljuka

chiemgau24.de* tickert jedes Rennen im Biathlon-Weltcup live Das Einzelrennen ist das traditionsreichste im Wettkampfprogramm. 20 Kilometer müssen die Männer laufen. Es starten nicht alle gleichzeitig, sondern nacheinander im Abstand von 30 Sekunden. Hier kämpft jeder für sich allein und während der eine Läufer schon im Ziel ist, wartet der andere noch im Startbereich. Es ist also nicht immer einfach den Überblick zu behalten.

Im Gegensatz zu den anderen Disziplinen im Biathlon gibt es beim Einzel keine Strafrunde: Jeder Schießfehler wird mit einer Strafminute geahndet. Sie wird dem Läufer auf seine Gesamtzeit hinzuaddiert. Vier Mal wird geschossen: liegend, stehend, liegend, stehend. Gewonnen hat, wer beim Zieleinlauf die schnellste Zeit hat.

Lesen Sie hier: Alle Infos und der komplette Überblick zum Biathlon-Weltcup 2018/19

Der deutsche Kader für den Biathlon-Weltcup in Pokljuka

Im deutschen Herren-Kader für Pokljuka stehen Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Simon Schempp, Johannes Kühn und Philipp Horn. Wer am Mittwoch ins Rennen geht, ist aber noch nicht ganz sicher: Philipp Horn, Benedikt Doll sowie Erik Lesser sind bereits am Sonntag bei den Mixed-Staffel-Rennen gestartet. Arnd Peiffer beispielsweise reiste wegen privater Gründe verspätet nach Pokljuka und wird beim Einzel am Mittwoch fix nicht teilnehmen.

Biathlon-Weltcup 2018/19: So liefen die Rennen zum Auftakt

Die Saison 2018/19 ist noch ganz jung: Erst am Sonntag wurde beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka mit der Single-Mixed-Staffel und der Mixed-Staffel der Auftakt gemacht. Bei beiden Rennen gab es für Deutschland eher ernüchternde Ergebnisse, während die Mitfavoriten aus Frankreich und Norwegen triumphierten. Allerdings waren bei beiden deutschen Staffeln auch Lichtblicke zu erkennen.

Bei der Single-Mixed-Staffel belegten Franziska Hildebrand und Erik Lesser Rang 8. Über weite Teile legten die beiden abwechselnd ein starkes Rennen hin. In den ersten sechs von insgesamt acht Schießen leisteten sich die beiden nur einen Fehler. Doch als Erik Lesser zum letzten Mal übernahm bekam er Probleme: Bei seinen letzten beiden Schießeinlagen war Lessers Treffsicherheit aber völlig weg, er musste auch in die Strafrunde. Norwegen gewann vor Österreich und der Ukraine.

Bei der Mixed-Staffel traten Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Philipp Horn und Benedikt Doll für Deutschland an. Die Damen erwischten einen guten Start, vor allem Denise Herrmann lief was das Zeug hielt und kämpfte sich zwischenzeitlich auf Platz 4 vor. Weltcup-Newcomer Philipp Horn konnte im direkten Duell gegen den Franzosen Fourcade aber nicht mithalten und auch Benedikt Doll fehlte beim letzten Schießen die Konzentration. Die Franzosen gewannen vor der Schweiz und Italien. Deutschland wurde Siebter.

Der Biathlon-Weltcup in Pokljuka macht nun keine Pause mehr: Am Donnerstag geht es weiter mit dem Einzel der Damen, dann folgen die Wettbewerbe im Sprint und der Verfolgung.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

xe

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.