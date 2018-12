Biathlon-Weltcup 2018/19 in Nové Město: Live-Ticker Massenstart der Frauen und Männer

Start der Männer um 11.45 Uhr

+ © picture alliance/dpa Darko Bandic/ Arnd Peiffer beim Sprint im Biathlon-Weltcup in Pokljuka: Er wird nur 30., ist damit aber für das Verfolgungsrennen am Sonntag qualifiziert. © picture alliance/dpa Darko Bandic/

Der Biathlon-Weltcup 2018/19 geht weiter im tschechischen Nové Město. Am Sonntag, 23. Dezember 2018 gibt es den Massenstart der Frauen und Männer. Los geht es mit den Männern um 11.45 Uhr. Hier verpassen Sie nichts, wir tickern das Rennen live!

Live-Ticker zum Biathlon-Weltcup 2018/19 in Nové Město in Tschechien

Massenstart der Männer und Frauen ab 11.45 Uhr

Alle Informationen und Zeitplan zum Biathlon-Weltcup 2018/19

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

Nové Město (tschechisch „Neue Stadt“ bzw. „Neustadt“) - Insgesamt vier Gemeinden in Tschechien heißen so. Der Biathlon-Weltcup 2018/19 wird in Nové Město na Moravě ausgetragen. Das bedeutet "Neustadt in Mähren".

Biathlon-Weltcup 2018/19: Regeln zur Disziplin Massenstart der Frauen und Herren in Nové Město

Beim Massenstart gehen bei Frauen und Männern die jeweils 25 besten Athletinnen/Athleten gleichzeitig ("als Masse") an den Start. Dazu kommen jeweils die 5 Besten aus den Rennen vom jeweiligen Austragungsort. Die Regeln entsprechen denen der Verfolgung: Fünf Runden, vier Schießeinlagen (zwei mal liegend, zwei mal stehend). Für jeden Fehlschuss muss der Athlet eine Strafrunde absolvieren.

chiemgau24.de* tickert jedes Rennen im Biathlon-Weltcup live

Lesen Sie hier: Alle Termine und der komplette Überblick zum Biathlon-Weltcup 2018/19

Biathlon-Weltcup in Nové Město: Das ist der deutsche Kader

Im deutschen Herren-Kader für Nové Město stehen Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Simon Schempp, Johannes Kühn und Philipp Horn.

Im deutschen Damen-Kader stehen Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Nadine Horchler und Franziska Preuß.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Termine und alle Infos - das komplette Programm

Datum Ort Wettkampfstätte Disziplinen 1 2. bis 9. Dezember Pokljuka/Slowenien Biathlonstadion Pokljuka Einzel, Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 2 13. bis 16. Dezember Hochfilzen/Österreich Langlauf- und Biathlonzentrum Sprint, Verfolgung, Staffel 3 20. bis 23. Dezember Nové Město/Tschechien Vysočina Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 4 10. bis 13. Januar Oberhof/Deutschland DKB-Ski-Arena Sprint, Verfolgung, Staffel 5 16. bis 20. Januar Ruhpolding/Deutschland Chiemgau-Arena Sprint, Massenstart, Staffel 6 24. bis 27. Januar Antholz/Italien Südtirol Arena Sprint, Verfolgung, Massenstart 7 7. bis 10. Februar Canmore/Kanada Canmore Nordic Centre Einzel, Massenstart, Staffel 8 14. bis 17. Februar Salt Lake City/USA Soldier Hollow Sprint, Verfolgung, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel WM 7. bis 17. März Östersund/Schweden Östersunds skidstadion Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel 10 21. bis 24. März Oslo/Norwegen Holmenkollen Sprint, Verfolgung, Massenstart

rw

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.