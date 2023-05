Biathlon: Vorbereitung gestartet - DSV-Athlet verletzt sich beim Fußball

Trainingsauftakt in Herzogenaurach

Die deutsche Biathlon-Nationalmannschaft hat das erste Trainingslager zur neuen Saison absolviert. Die Trainer zeigten sich zufrieden, einen Wermutstropfen gab es zu verzeichnen.

Herzogenaurach/Karlsfeld - Gut einen Monat nach Ende des Biathlon-Weltcups ist die deutsche Mannschaft in die Vorbereitung zur neuen Saison gestartet. Dabei hat sich ein DSV-Athlet verletzt, dennoch zogen die Beteiligten ein positives Fazit.

Bei der Sommereinkleidung des Deutschen-Skiverbandes in Karlsfeld bei München zeigte sich der neue Bundestrainer der deutschen Biathlon-Herren zufrieden mit dem Trainingslager im Adidas-Headquarter in Herzogenaurach.

Biathlon: Neue Konstellation bei den Damen

„Ich bin ein Freund von Trainingslagern zu Beginn der Vorbereitung. Dort werden die Weichen für die neue Saison gestellt, das ist uns in Herzogenaurach gelungen. Wir hatten ideale Bedingungen und haben ein sehr gutes Trainingslager absolviert“, sagte Uros Velepec im Gespräch mit chiemgau24.de.

Auch Kristian Mehringer, Cheftrainer der deutschen Biathlon-Damen, äußerte sich zufrieden. „Wir haben viele neue Athletinnen im Kader, da war der erste Lehrgang umso wichtiger. Wir hatten ideale Bedingungen und einen sehr guten Austausch“, sagte der 41-Jährige bei der Einkleidung in Karlsfeld.

Biathlon: Nawrath verletzt sich beim Fußball und muss zunächst aussetzen

Zu dieser kam Philipp Nawrath auf Krücken daher, der rechte Fuß war verbunden und sichtlich lädiert. Der 30-Jährige hatte sich in Herzogenaurach beim Fußballspielen verletzt, wie er gegenüber chiemgau24.de kommunizierte. „Der Fuß ist angeschwollen und mein Körper sendet klare Signale, dass etwas nicht stimmt“, sagte Nawrath.

Der Allgäuer ergänzte: „Vom Gefühl her ist es nicht allzu schlimm, aber wir müssen die weiteren Untersuchungen abwarten. Das ist natürlich kein idealer Start in die Vorbereitung, aber ich bin medizinisch in besten Händen und bin zuversichtlich, dass ich schnell wieder auf die Beine komme“. (Hinweis der Redaktion: Bei genauer Diagnose wird dieser Artikel entsprechend ergänzt)

Am Montag geht es für die Herren weiter mit dem nächsten Trainingslager in Oberhof, anschließend trainieren die Athleten an ihren Stützpunkten. Die deutschen Biathlon-Damen und Herren werden Anfang August am Blinkfestival in Norwegen teilnehmen, das bestätigten Velepec und Mehringer.

Zur Biathlon-Sommer-WM im slowakischen Oserblie wird das deutsche Team vornehmlich aus Athleten des B-Kaders bestehen. „Wir haben sechs Startplätze, mindestens vier davon werden wir mit Athleten aus dem B-Kader besetzen. Wir behalten uns aber vor, zwei Athleten aus dem A-Kader zur WM zu schicken“, sagte Velepec über die Situation bei den Herren.

Die Damen schlagen einen anderen Weg ein. „Nach Pfingsten werden wir eine große Tour über die Alpen machen. Wir starten in Ruhpolding und steuern verschiedene Orte an. Mit dem Rad und auf Skirollern wird es dabei gezielt um Ausdauereinheiten gehen, wir werden aber auch an einigen Schießständen Halt machen. Der nächste Lehrgang ist dann in Norwegen, kurz vor dem Blinkfestival“, sagte Mehringer.

Auch bezüglich der Biathlon-Sommer-WM werden die Damen anders agieren. „Bei uns wird die B-Mannschaft starten, vielleicht nehmen wir sogar die eine oder andere Juniorin mit. Mit der A-Mannschaft sind wir zu dieser Zeit im Höhentrainingslager in Frankreich“, sagte Mehringer abschließend.

