Biathlon-Sommer-WM: Nächstes Gold für Deutschland, auch Wierer jubelt

Entscheidungen am Freitag

Biathlon: Philipp Horn (Mitte) gewinnt einen packenden Zielsprint gegen Sebastian Samuelsson (links) und Pepe Femling (rechts).

Am zweiten Tag der Biathlon-Sommer-WM 2022 in Ruhpolding gab es den nächsten Titel für die deutsche Mannschaft. Philipp Horn krönte sich nach einem dramatischen Super-Sprint zum Weltmeister. Bei den Damen jubelten zwei Italienerinnen, der DSV blieb ohne Medaille.

Ruhpolding - Die Biathlon-Sommer-WM 2022 in Ruhpolding wird für die deutschen Biathleten zur Erfolgsgeschichte. Einen Tag nach dem WM-Gold durch die Juniorin Selina Marie Kastl krönte sich auch Philipp Horn zum Weltmeister. Bei den Damen holte sich Dorothea Wierer den Titel, die deutschen Biathletinnen hatten mit der Medaillenvergabe nichts zu tun.

Philipp Horn ist Weltmeister im Super-Sprint. In einem dramatischen Rennen über 7,5 Kilometer bei vier Schießeinlagen setzte sich der 27-Jährige im Schlusssprint vor den Schweden Sebastian Samuelsson und Pepe Femling durch.

Biathlon-Sommer-WM 2022: Publikum trägt Horn zum Sieg

Bis zum letzten Schießen lag der Thüringer noch in Verfolgung der Medaillen. Dann räumte er beim letzten Stehendanschlag alle Scheiben ab und setzte sich auf der Schlussrunde gegen die Konkurrenz durch.

„Das Publikum hat mich durch das letzte Schießen und auf den letzten 1,5 Kilometern getragen. Ich wusste um meine Sprintqualitäten und habe im richtigen Moment angezogen“, sagte ein sichtlich begeisterter Horn nach dem Rennen.

Biathlon-Sommer-WM 2022: Starkes Teamergebnis für deutsche Herren

Ein erneut starkes deutsches Mannschaftsergebnis komplettierten Justus Strelow auf dem vierten Rang, Philipp Nawrath wurde Sechster. Roman Rees kam als 15. ins Ziel, alle deutschen Herren hatten sich für das Finale qualifiziert.

Super-Sprint der Damen: Italien feiert Doppelsieg, Wierer glänzt in Ruhpolding

Im Anschluss an den Super-Sprint der Herren gingen auch die Damen auf die Strecke. Dorothea Wierer lag von Beginn an gut im Rennen, setzte sich nach dem zweiten Schießen an die Spitze und lief das Rennen nach Hause.

Die Italienerin setzte sich vor ihrer Landsfrau Lisa Vittozzi und Nastasia Kinnunen aus Finnland durch. Die deutschen Damen lagen nach dem ersten Schießen gut im Rennen, verspielten bei den drei weiteren Schießeinlagen aber jede Chance auf eine Medaille.

Dorothea Wierer holt Gold im Super-Sprint der Damen.

Juliane Frühwirt (8.), Anna Weidel (9.) und Janina Hettich-Walz (10.) liefen im Dreierpack ein, Vanessa Voigt wurde 22. Marion Wiesensarter und Franziska Hildebrand hatten die Qualifikation fürs Finale verpasst.

Am Samstag steht ein volles Programm an. Vier Sprintwettbewerbe werden ausgetragen. Um 10:00 Uhr suchen die Junioren ihren Weltmeister, gefolgt von den Juniorinnen, die um 12:15 Uhr starten.

Um 14:45 Uhr ermitteln die Herren ihren Sprint-Weltmeister. Die Damen runden den spannenden Biathlon-Tag um 17:00 Uhr mit der vierten Entscheidung im Sprint ab.

