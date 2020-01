Biathlon im Live-Ticker: Eckhoff vorne, starkes Schießen von Preuß

Sprint der Damen in Ruhpolding

+ © mw © mw

Der Weltcup im Biathlon in Ruhpolding beginnt mit dem Sprint der Damen. Dabei hat Deutschland zwei Athletinnen am Start, die im Fokus stehen.

Ruhpolding - Weiter geht es mit dem Weltcup im Biathlon. In Ruhpolding stehen die nächsten Wettbewerbe auf dem Programm. Den Anfang macht der Sprint der Damen am Mittwoch um 14.30 Uhr, chiemgau24.de ist vor Ort und heute im Liveticker mit dabei.

Liveticker hier aktualisieren

14.56 Uhr: Preuss zeigt auch beim zweiten Schießen eine starke Leistung und bleibt fehlerfrei. Im Laufen fehlt allerdings ein Stückchen und so sortiert sich die Albachingerin vorerst auf dem neunten Platz ein.

14.54 Uhr: Eckhoff ist mit 18:55 Minuten im Ziel. Die Norwegerin ist zudem im Schießen fehlerlos geblieben und hat Fialkova fast eine halbe Minute abgenommen. Damit gilt die Weltcup-Zweite als heiße Sieganwärterin. Denise Herrmann unterdessen mit einem Fehler im ersten Schießen.

14.53 Uhr: Roiseland aus Norwegen verfehlt eine Scheibe im Stehend-Anschlag und dürfte damit bei der Vergabe der vordersten Plätze fast schon raus sein. Auch die Experten im TV sind sich sicher: Der Sieg führt heute nur über ein fehlerfreies Schießen!

14.51 Uhr: Die Weltcup-Führende Dorothea Wierer schießt liegend klasse und trifft alle fünf Scheiben bombensicher. Mit 3,4 Sekunden Rückstand passiert sie die Zwischenzeit als Zweite. Unterdessen ist Fialkova bereits im Ziel und hat dort vorerst überlegen Platz eins übernommen.

14.49 Uhr: Eckhoff führt nach dem zweiten Schießen. Die Norwegerin trifft auch stehend alle fünf Scheiben und übernimmt nun mit deutlichem Vorsprung den ersten Platz.

14.48 Uhr: Jetzt ist die Öberg vorne. Die Schwedin bleibt stehend ohne Fehler und liegt jetzt auf Platz 1. Preuss hat unterdessen gerade liegend geschossen und ist fehlerlos geblieben. Auf der Strecke ist sie jedoch bislang eher verhalten unterwegs gewesen.

14.45 Uhr: Fialkova übernimmt wieder die Führung - die Russin hat bereits das zweite Mal geschossen und blieb auch im stehenden Anschlag fehlerlos. Das könnte ein gutes Endergebnis geben.

14.45 Uhr: Julia Simon aus Frankreich bleibt ebenfalls ohne Fehlschuss. Auf der Strecke ist sie aber etwas langsamer und muss sich vorerst mit dem vierten Zwischenrang begnügen. Auch die Weltcup-Führende Dorothea Wierer ist inzwischen unterwegs.

14.43 Uhr: Klasseleistung bislang auch von Tiril Eckhoff. Die Norwegerin trifft fünfmal und ist auch auf der Strecke pfeilschnell - sie ist damit die neue Führende bei der Zwischenzeit nach dem ersten Schießen.

14.41 Uhr: Gutes Schießen von Hanna Öberg. Die Olympiasiegerin im Einzel aus Schweden übernimmt nun die Führung vor Fialkova. Unterdessen ist Franziska Preuß ins Rennen gestartet.

14.38 Uhr: Fünf Athletinnen waren bereits beim ersten Schießen. Paulina Fialkova aus Russland (fünf Treffer) ist bislang am schnellsten. Jetzt schießt auch Mäkärainen fehlerfrei und geht als Zweite bei der Zwischenzeit durch.

14.36 Uhr: Tiril Eckhoff ist gestartet. Die Norwegerin liegt im Gesamtweltcup derzeit nur neun Zähler hinter der Italienerin Dorothea Wierer.

14.35 Uhr: Mit der Strecke sollte es übrigens überhaupt keine Probleme geben. Diese wurde in den letzten Wochen mit Kunstschnee aus dem Ruhpoldinger Schnee-Depot perfekt präpariert. Da der Großteil der 2,5-Kilometer-Schleife zudem im Schatten liegt, sollte der Kurs im Laufe des Rennens auch nicht nachlassen.

14.32 Uhr: Mit der Nummer 5 ist Kaisa Mäkärainen dran. Die 37-jährige Finnin gehört zum erweiterten Favoritenkreis. Zuletzt hatte sie in Oberhof überraschend gewonnen.

14:30 Uhr: Das Rennen ist gestartet. Mit der Nummer 1 ist die für Korea startende Anna Frolina durch die Lichtschranke gegangen. Im 30-Sekunden-Rhythmus gehen die Athletinnen nun nacheinander an den Start.

Vor dem Rennen: Es ist alles angerichtet in der Chiemgau-Arena. Im Gegensatz zu manchem Rennen in den letzten Wochen sollten die Athletinnen am Schießstand heute kaum Probleme haben, denn in Ruhpolding ist es derzeit nahezu windstill. Allerdings sind die Zuschauer in der Chiemgau-Arena so nah dran am Schießstand wie sonst kaum wo auf der Welt und sorgen damit für eine ganz besondere Atmosphäre. Die ZDF-Expertin Laura Dahlmeier hat übrigens "nachgemessen" und festgestellt, dass es keine 30 Meter von der Tribüne bis zu den Matten sind.

Vor dem Rennen: Dorothea Wierer aus Italien, die sowohl in der Disziplinenwertung als auch im Gesamtweltcup führt, hat übrigens die Startnummer 29. Als weitere Favoritinnen gelten die Norwegerinnen Marte Olsbu Roiseland und Tiril Eckhoff und Kaisa Mäkärainen aus Finnland sowie möglicherweise die Französin Julia Simon.

Vor dem Rennen: Inzwischen liegt auch die Startliste vor. Sechs deutsche Damen sind heute Nachmittag dabei. Den (deutschen) Auftakt macht Lokalmatadorin Franziska Preuss aus Haag mit der Nummer 23. Denise Herrmann hat die Startnummer 37, Janina Hettich die 42. Vor allem auf die ersten beiden ist der Fokus der deutschen Fans und Öffentlichkeit gerichtet. Dann folgen noch Vanessa Hinz mit der Startnummer 55, Maren Hammerschmidt mit der 57 und Karolin Horchler mit der Nummer 89. Insgesamt sind 107 Athletinnen für den Wettbewerb gemeldet.

Vor dem Rennen: Die Tribünen und Zuschauerzonen entlang der Strecke füllen sich minütlich mehr. Alle freuen sich auf den Start des Damen-Sprints, der in rund 45 Minuten erfolgen wird. chiemgau24.de hat für Sie die ersten Fotos aus der Chiemgau-Arena.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding am 15. Januar © mw © mw © mw © mw © mw © mw © mw © mw © mw © mw © mw © mw © mw © mw © mw

Vor dem Rennen: Wollen Sie mehr rund um den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding erfahren? Wir haben interessante Interviews und Geschichten für Sie:

Herbert Fritzenwenger im Interview: "Deutschland hat seine Vormachtstellung längst verloren"

Biathlon: Lena Häcki und Marco Groß - Liebe und Sport in Ruhpolding

Alois Reiter im Interview: Hintergründe zum Biathlon in Ruhpolding

Vor dem Rennen: Heute steht in Ruhpolding also der Sprint der Damen an. Gelaufen wird über 7,5 Kilometer, zwei Mal geht es an den Schießstand. Zunächst wird liegend geschossen, dann im Stehen.

Vor dem Rennen: Das Wichtigste vorne weg: Es scheint die Sonne hier in Ruhpolding, strahlend blauer Himmel, milde Temperaturen und kaum Wind. Das Wetter wird heute hier in Ruhpolding kein großer Faktor sein.

Vor dem Rennen: Sechs Wettbewerbe an insgesamt fünf Tagen stehen in Ruhpolding auf dem Programm. chiemgau24.de ist bei allen Rennen live mit dabei. Den Anfang macht heute der Sprint der Damen. Hier gibt es das komplette Wettkampfprogramm

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker bei chiemgau24.de zum Biathlon heute in Ruhpolding. Wir begrüßen Sie aus der Chiemgau Arena in Ruhpolding und versorgen Sie bis Sonntag mit allen wichtigen Informationen zum Biathlon Weltcup in Ruhpolding.

Biathlon heute in Ruhpolding: Der Vorbericht zum Sprint der Damen

Es geht Schlag auf Schlag im Biathlon-Weltcup: Der Weltcup in Oberhof ist gerade vorbei, da stehen in Ruhpolding schon die nächsten Weltcuprennen an.

Biathlon: Lena Häcki und Marco Groß - Liebe und Sport in Ruhpolding

Am Mittwoch eröffnen die Damen den Biathlon-Weltcup von Ruhpolding, los geht es mit dem Sprint über 7,5 Kilometer, bei dem die Damen jeweils zwei Mal an den Schießstand müssen. Hier gibt es alle Termine zum Weltcup in Ruhpolding

Biathlon in Ruhpolding: Herrmann als große Hoffnungsträgerin

Dabei hat das deutsche Team mit Denise Herrmann eine heiße Anwärterin auf die vorderen Plätze in den eigenen Reihen. Beim Sprint von Oberhof leistete sich Herrmann nur einen Schießfehler, war läuferisch in Topform, erreichte als Zweite den ersten Podestplatz für die deutschen Damen und zeigte insgesamt ein starkes Wochenende in Thüringen.

Herbert Fritzenwenger im Interview: "Deutschland hat seine Vormachtstellung längst verloren"

Neben Herrmann richten sich in Ruhpolding auch viele Augen auf Franziska Preuß. Nach überstandener Krankheit und einer Pause in Oberhof geht die 25-Jährige bei ihrem Heimweltcup wieder an den Start. Wie es um die Form der letztjährigen Siegerin im Massenstart steht, bleibt abzuwarten. Biathlon in Ruhpolding: Hier sehen sie den Weltcup live im TV, Livestream und Liveticker

Biathlon in Ruhpolding: Norwegerinnen im Fokus

Von den anderen deutschen Damen sind in der Chiemgau Arena keine Spitzenplätze zu erwarten. Vanessa Hinz sucht ihre Form im neuen Jahr noch, Maren Hammerschmidt hat läuferisch Defizite, Janina Hettich fehlt es an Konstanz und Karolin Horchler rückt aus dem zweitklassigen IBU-Cup ins Weltcup-Team.

Alois Reiter im Interview: Hintergründe zum Biathlon in Ruhpolding

Aus internationaler Sicht gehen die Norwegerinnen Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Roiseland als Top-Favoritinnen an den Start, auch Dorothea Wierer, Führende im Gesamtweltcup, und die Finnin Kaisa Mäkäräinen gehören zu den Anwärterinnen auf die vorderen Plätze. Biathlon in Ruhpolding: Die Startliste zum Sprint der Damen

Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup in Ruhpolding

Los geht der Weltcup in Ruhpolding am Mittwoch um 14:30 Uhr, chiemgau24.de ist vor Ort und im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

mw, truf