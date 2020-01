Biathlon in Pokljuka: Letzter Härtetest vor der WM

Massenstarts am Sonntag

Pokljuka - Die letzten Rennen beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka stehen an. Am Sonntag werden zwei Massenstartrennen ausgetragen. Beide Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Den Auftakt machen die Herren, die um 12:15 Uhr in die Loipe von Pokljuka gehen. 15 Kilometer werden gelaufen, vier Mal geht es an den Schießstand.

Die 25 besten im Gesamtweltcup der Herren im Biathlon sind für den Massenstart in Pokljuka gesetzt. Das Teilnehmerfeld von insgesamt 30 Startern wird mit den fünf besten des Weltcups in Pokljuka, die nicht in den Top 25 der Gesamtwertung liegen, aufgefüllt. Hier gibt es alle Infos zum Weltcup in Pokljuka

Biathlon in Pokljuka: Deutschland mit sechs Startern

Deutschland stellt ein Sechstel des Teilnehmerfeldes. Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Johannes Kühn und Philipp Horn sind über die Gesamtwertung qualifiziert, Philipp Nawrath und Erik Lesser haben es über das Einzel am Donnerstag geschafft. Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup in Pokljuka

Top-Favoriten auf den Sieg sind aber andere. Johannes Thingnes Boe und Martin Fourcade lieferten sich bereits im Einzel ein packendes Duell, das könnte sich im Massenstart fortsetzen. Biathlon in Pokljuka: Die Startliste zum Massenstart der Herren

Biathlon der Faruen in Pokljuka: Herrmann hat nächsten Sieg im Visier

Das deutsche Teilnehmerfeld bei den Damen sieht hingen überschaubarer aus. Mit Denise Herrmann, Franziska Preuß und Vanessa Hinz, die im Gesamtweltcup unter den Top 25 liegen, sind nur drei Deutsche dabei, wenn es ab 15:00 Uhr über die Strecke von 12,5 Kilometer geht. Janina Hettich, Maren Hammerschmidt und Karolin Horchler schafften die Qualifikation über das Einzel nicht. Auch die Frauen gehen vier Mal an den Schießstand. Biathlon: So sehen Sie den Weltcup in Pokljuka live im TV, Livestream und Liveticker

Herrmann geht nach ihrem Sieg im Einzel als Mitfavoritin an den Start. Aber die Konkurrenz für die 31-Jährige ist groß. Mit Tiril Eckhoff, Dorthea Wierer, Justine Braisaz, Marte Olsbu Roiseland und Hanna Oeberg gibt es bei den Frauen viele Anwärterinnen auf den Sieg. Biathlon in Pokljuka: Die Startliste zum Massenstart der Frauen

Um 12:15 Uhr gehen die Männer auf die Strecke, die Frauen um 15:00 uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker dabei.

