Biathlon: Geht der Aufwärtstrend auch im Weltcup weiter?

Sprint der Frauen am Donnerstag

Franziska Preuß (rechts) und Denise Herrmann überzeugten bei der WM in Antholz.

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird am Donnerstag mit dem Sprint der Frauen in Nove Mesto fortgesetzt. Das Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Nove Mesto - Die Biathlon-WM ist Geschichte, die Athleten sind wieder im Weltcup angekommen. Im tschechischen Nove Mesto eröffnen die Damen die ersten Wettkämpfe nach der Biathlon-WM. Am Donnerstag steigt der Sprint der Frauen, chiemgau24.de ist heute ab 17:35 Uhr im Liveticker mit dabei.

Das letzte Trimester im Biathlon-Weltcup 2019/20 startet mit dem Weltcup in Nove Mesto. In Tschechien finden die ersten Wettkämpfe nach der WM in Antholz statt, dabei gehen die deutschen Damen mit viel Selbstvertrauen in den Sprint am Donnerstag. Biathlon in Nove Mesto: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

An vier von fünf Medaillen bei der WM waren die deutschen Damen beteiligt, pünktlich zum Saisonhöhepunkt zeigten die DSV-Biathletinnen ihre besten Leistungen in der Saison 2019/20.

Biathlon: Sechs deutsche Damen in Nove Mesto am Start

Am Donnerstag in Nove Mesto wollen Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Karolin Horchler an ihre Medaillenjagd in Südtirol anknüpfen, ergänzt wird das deutsche Team um Janina Hettich und Franziska Hildebrand. Biathlon: Alle Informationen zum Weltcup in Nove Mesto 2020

Hettich war bereits bei der WM dabei, lief aber nur in einem Rennen. Hildebrand lief letztmals im Dezember im Weltcup und erhält nun in Nove Mesto die Chance, sich für die letzten Rennen im Weltcup-Kalender 2019/20 im Biathlon zu empfehlen. Biathlon: Weltcup in Nove Mesto im TV, Livestream und Liveticker

Biathlon: Spannender Kampf um den Gesamtweltcup

Im Sprint wird über 7,5 Kilometer gelaufen, zwei Mal muss jede Athletin an den Schießstand. Die Wettbewerbe in Nove Mesto finden ohne Zuschauer statt, Grund ist der Corona-Virus.

Aus internationaler Sicht steht der Kampf um den Gesamtweltcup im Fokus. Dorothea Wierer aus Italien führt nach einer starken WM das Ranking an, die Norwegerinnen Tiril Eckhofff und Marte Olsbu Roieseland, fünffache Weltmeisterin aus Antholz, sitzen Wierer im Nacken. Biathlon in Nove Mesto: Die Startliste zum Sprint der Frauen

Los geht es am Donnerstag um 17:35 Uhr, chiemgau24.de ist bei allen Wettbewerben in Nove Mesto im Liveticker mit dabei.

