Biathlon im Liveticker: Herrmann patzt beim Schießen und fällt zurück

Massenstarts am Sonntag

+ © picture alliance/Petr David Josek/AP/dpa Denise Herrmann © picture alliance/Petr David Josek/AP/dpa

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird am Sonntag mit den Massenstarts der Frauen und der Herren in Nove Mesto fortgesetzt. Beide Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Nove Mesto - Die letzten Rennen beim Biathlon-Weltcup von Nove Mesto stehen an. In den Massenstartrennen greift Denise Herrmann nach ihrem nächsten Sieg, die deutschen Herren wollen den Podest-Fluch brechen. Los geht es am Sonntag um 11:45 Uhr, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Liveticker hier aktualisieren

12:12: Eckhoff muss eine Strafrunde laufen, das wird dennoch für den Sieg reichen. Die Norwegerin gewinnt den Massenstart von Nove Mesto.

12:10: Ein letztes Mal geht es gleich an den Schießstand, Eckhoff führt weiter souverän. Der Kampf ums Podest wird spannend, zahlreiche Damen haben da noch eine Chance. Darunter auch Franzi Preuß.

12:09: Preuß ist Achte mit 45 Sekunden Rückstand auf Eckhoff. Herrmann ist 13. und schon über eine Minute zurück. Hinz ist 20., 1:45 Minuten ist sie zurück.

12:08: Eckhoff führt 25 Sekunden vor der Französin Justine Braisaz, dierekt dahinter laufen Fialkova und die Schwedin Hanna Öberg.

12:07: Hinz muss weider in die Strafrunde, sie wird hier nicht mehr im Kampf um die Top-Plätze eingreifen.

12:06: Preuß trifft alles und bleibt hier beste Deutsche. Herrmann muss eine Strafrunde laufen.

12:05: Eckhoff trifft wieder alles und läuft hier vorne weg. Wierer muss gleich zwei Strafrunden laufen, Fialkova bleibt fehlerfrei und geht auf die Verfolgung.

12:04: Eckhoff zieht vorne weg, da kann nur Wierer mithalten. Gleich steht dann schon das erste Stehendschießen an.

12:02: Vanessa Hinz ist schon über eine Minute zurück. Sie macht auf der Strecke keinen guten Eindruck.

12:01: Herrmann ist jetzt schon 50 Sekunden zurück, das war ein echter Rückschlag hier. Preuß ist als 13. beste Deutsche, sie hat 37 Sekunden Rückstand auf Eckhoff.

11:59: Hinz muss eine Strafrunde absolvieren, Preuß ist ohne Fehler durchgekommen. Vorne liegt Eckhoff vor Paulina Fialkova aus der Slowakei und Ekatarina Yurlova-Percht aus Russland.

11:58: Herrmann muss gleich zwei Strafrunden laufen, Eckhoff hat alles getroffen. Wierer muss eine Extrarunde laufen.

11:57: Eckhoff, Wierer und Herrmann laufen vorne weg. Hinz hat 22 Sekunden Rückstand, Preuß ist 30 Sekunden zurück. Gleich geht es schon zum zweiten Schießen.

11:55: Herrmann läuft vorne mit, Hinz hingegen hat Probleme auf der Strecke und verliert dort Zeit.

11:53: Auch die Favoritinnen Dorothea Wierer und Tiril Eckhoff haben alles getroffen. Insgesamt sind 13 der 30 Damen ohne Fehler durchgekommen.

11:52: Starker Auftakt für Herrmann, sie räumt alle Scheiben ab. Auch Vanessa Hinz trifft alles, Franziska Preuß muss eine Strafrunde laufen.

11:51: Jetzt geht es zum ersten Schießen. Dann wird sich das Feld entzerren.

11:50: Die Piste ist heute deutlich schneller als in den vergangenen Tagen. Auch die Sicht ist besser, die Sonne scheint in Nove Mesto.

11:49: Die ersten beiden Schießen werden liegend ausgetragen, dann geht es zwei Mal zum Stehendschießen.

11:47: Fünf Runden über je 2,5 Kilometer müssen jetzt zurückgelegt werden. In der ersten Runde ist Vorsicht geboten, das Feld ist dicht gedrängt.

11:45: So, jetzt geht es los. 30 Damen machen sich auf den Weg.

Vor dem Rennen: Mit Denise Herrmann, Franziska Preuß und Vanessa Hinz sind drei deutsche Damen gleich mit dabei.

Vor dem Rennen: 30 Athletinnen gehen gleich zeitgleich an den Start auf die Strecke von 12,5 Kilometer. Vier Mal geht es an den Schießstand, jeder Fehler dort hat eine Strafrunde von 150 Metern zur Folge.

Vor dem Rennen: Zum Abschluss des Weltcups in Nove Mesto stehen zwei Massenstarts an. Den Anfang machen die Damen um 11:45 Uhr.

Vor dem Rennen: Hallo und Herzlich Willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zum Biathlon in Nove Mesto.

Biathlon: Der Vorbericht zum Liveticker

Dann will Denise Herrmann ihre gute Form erneut unter Beweis stellen und nach ihrem Sprint-Sieg am Donnerstag auch im Massenstart glänzen.

Über 12,5 Kilometer wird gelaufen, gleich vier Mal geht es für die Damen an den Schießstand. Entsprechend wichtig ist die Treffsicherheit, wenn 30 Starterinnen zeitgleich ins Rennen gehen. Biathlon in Nove Mesto: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

Biathlon: Drei deutsche Damen am Start

Bei den Damen und den Herren sind jeweils die 25 Besten des Gesamtweltcups startberechtigt, die restlichen fünf Plätze belegen die erfolgreichsten Athleten des Weltcups in Nove Mesto, die nicht unter den Top-25 im Gesamtweltcup liegen.

Für das deutsche Team sind insgesamt sieben Athleten am Start. Bei den Damen gehen Denise Herrmann, Franziska Preuß und Vanessa Hinz ins Rennen. Die Startliste zum Massenstart der Frauen

Bei den Herren starten Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Johannes Kühn und Philipp Horn. Die Startliste zum Massenstart der Herren

Biathlon: Deutsche Herren wollen wieder aufs Podest

Seit dem Weltcup in Pokljuka Ende Januar warten die deutschen Herren auf einen Einzel-Podestplatz, am Schießstand fehlt es den Deutschen an Stabilität. Auch in der Staffel am Samstag hatten die deutschen Herren große Probleme. Biathlon: Alle Informationen zum Weltcup in Nove Mesto 2020

Am Sonntag müssen auch die Männer vier Schießeinlagen absolvieren, gelaufen wird über 15 Kilometer. Es sind die vorletzten Massenstartrennen im Weltcup-Kalender 2019/20.

Neben den Deutschen stehen auch die Anwärter auf die Gesamtweltcups der Saison 2019/20 im Fokus. Bei den Herren will Martin Fourcade seine Führung verteidigen, bei den Damen ist Dorothea Wierer die Gejagte. Biathlon: Weltcup in Nove Mesto im TV, Livestream und Liveticker

Die Damen beginnen um 11:45 Uhr, zwei Stunden später starten die Herren in ihr Rennen.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf