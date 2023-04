Biathlon: „Mensch zählt nicht“ - DSV-Talent hört auf und übt scharfe Kritik

Karriereende mit 22

Luise Müller hat ihre Biathlon-Laufbahn mit nur 22 Jahren beendet. Bei Social Media äußerst sich das Talent mit klaren Worten in Richtung des Deutschen Skiverbandes.

Pirna - Noch vor einem Jahr holte Luise Müller bei der Biathlon-Junioren-WM in Soldier Hollow (USA) mit der deutschen Staffel die Silbermedaille. Jetzt beendet die 22-Jährige ihre Laufbahn und spart nicht mit kritischen Worten gegenüber dem Deutschen Skiverband.

„In der letzten Saison hatte ich viel Zeit zum Reflektieren und habe beschlossen, mich aus der Biathlon Bubble zu verabschieden. Ich möchte meinen Geist wieder mehr fordern und mehr von der Welt erkunden“, verkündete die Sächsin bei Instagram ihren Abschied vom Biathlon, ehe sie klare Worte gegenüber der Ausbildung im Deutschen Skiverband äußerte.

Biathlon: „Ich hoffe, dass der DSV langsam aufwacht“

„Zudem hoffe ich, dass der DSV langsam aufwacht und die breite Nachwuchsförderung+moderne Trainingsmethodik zur Priorität macht“, sagte Müller und legte weiter nach.

Sie kritisierte die fehlende Individualität in der Ausbildung der Athleten. „Liebe Sportler, fangt an nicht nur euren Trainingsplan stumpf abzuarbeiten, sondern eignet Euch auch modernes Wissen über euren Körper und das Training an! Der wichtigste Trainer seid ihr selbst“.

Sie bedankte sich bei vielen Weggefährten, blickte in ihrem emotionalen Statement aber auch auf Menschen zurück, die sie offenbar nicht vermissen wird. „Aber ich habe leider auch Menschen kennengelernt, für die nur die sportliche Leistung zählt statt der Mensch als Persönlichkeit. Oder Trainer, die ein völlig verzerrtes Bild haben von Trainingsmethoden und der Individualität von Sportlern“.

Müller gehörte in der abgelaufenen Saison der Leistungsgruppe 1b an. Sie kam im zweitklassigen IBU-Cup bei vier Rennen zum Einsatz. Dabei war ein achter Rang im Sprint auf der slowenischen Pokljuka ihr bestes Saisonergebnis.

