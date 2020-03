Biathlon: Schlägt Peiffer in Finnland wieder zu?

Sprint der Herren am Donnerstag

+ © picture alliance/Hendrik Schmidt/dpa Arnd Peiffer reist mit hohen Ambitionen nach Finnland. © picture alliance/Hendrik Schmidt/dpa

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird am Donnerstag mit dem Sprint der Herren in Kontiolahti fortgesetzt. Das Rennen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Kontiolahti - Der vorletzte Biathlon-Weltcup in der Saison 2019/20 steht an. Mit dem Sprint der Herren werden am Donnerstag die Wettbewerbe in Kontiolahti eingeläutet. Um 15:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

15:36: Benedikt Doll ist auf der Strecke. 3,3 Kilometer werden gelaufen, dann kommt das Liegendschießen.

15:34: Da an diesem Wochenende wohl die letzten Rennen der Saison ausgetragen werden, steht heute der Kampf um den Gesamtweltcup im Fokus. Eigentlich führt Martin Fourcade dort vor Johannes Thingnes Boe und Quentin Fillon Maillet. Aber im Biathlon gibt es zwei Streichergebnisse. Zwei Resultate der Saison werden also nicht in die Wertung eingerechnet. Und dann führt Boe vor Fourcade. Der Franzose muss heute also vor Boe einlaufen..

15:32: Konzentrieren wir uns aufs Sportliche. Sechs Deutsche sind hier am Start. Benedikt Doll wird gleich an den Start gehen. Ihm folgen Arnd Peiffer, Johannes Kühn, Philipp Horn, Simon Schempp und Lucas Fratzscher.

15:30: Jetzt geht es hier also los in Kontiolahti. Es liegt eine gewisse Spannung in der Luft. Weltweit werden Sportereignisse abgesagt. Hier in Kontiolahti aber wird gelaufen.

Vor dem Rennen: Jetzt hat es auch die Skispringer erwischt. Die Saison ist abgebrochen.

Vor dem Rennen: Das amerikanische Team ist bereits abgereist. Heute Nacht sind die US-Biathleten in ihre Heimat geflogen.

Vor dem Rennen: Die finnische Regierung hat die Vorgabe gemacht, Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern abzusagen. Deswegen wurden die Zuschauer hier aus dem Stadion befördert.

Vor dem Rennen: Vor wenigen Minuten hat uns die Nachricht erreicht, dass das Saisonfinale in Oslo abgesagt wurde. Biathlon: Saisonfinale in Oslo abgesagt!

Vor dem Rennen: Corona hat den Sport in Europa fest im Griff, zahlreiche Veranstaltungen wurden bereits abgesagt. Hier in Kontiolahti soll aber gelaufen werden. Heute steht der Sprint der Herren über zehn Kilometer an.

Vor dem Rennen: Hallo und Herzlich Willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zum Biathlon in Kontiolahti.

Biathlon: Der Vorbericht zum Liveticker

Die deutschen Herren wollen im vorletzten Sprint der Weltcup-Saison 2019/20 im Biathlon einen weiteren Podestplatz einfahren. Aussichtsreichster Kandidat ist dabei Arnd Peiffer.

Bei den vorangegangenen Wettbewerben im tschechischen Nove Mesto überzeugte Peiffer mit konstanten Leistungen und holte sich im abschließenden Massenstart den dritten Platz. Auch in Finnland ruhen die Hoffnungen auf dem 32-jährigen Weltmeister und Olympiasieger. Biathlon in Kontiolahti: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020

Biathlon: IBU-Cup Sieger Fratzscher bekommt Weltcup-Chance

Neben Peiffer sind in Kontiolahti Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Horn, Simon Schempp und Lucas Fratzscher, der zu seinem zweiten Einsatz im Weltcup 2019/20 kommt, mit dabei.

Auch Doll und Kühn, die im Verlaufe des Weltcups 2019/20 schon aufs Podest liefen, gehören in Kontiolahti zu den Anwärtern auf die Top-Platzierungen, dazu ist aber eine deutliche Steigerung am Schießstand nötig. Biathlon: Alle Informationen zum Weltcup in Kontiolahti 2020

Biathlon-Weltcup: Packender Kampf um den Gesamtweltcup

Besonders im Fokus steht in Kontiolahti der Kampf um den Gesamtweltcup. Der Norweger Johannes Thingnes Boe hat mit zwei Siegen den Rückstand auf den führenden Franzosen Martin Fourcade verkürzt und geht auch in Kontiolahti wieder als Favorit an den Start. Biathlon: Weltcup in Kontiolahti im TV, Livestream und Liveticker

Neben Boe und Fourcade gehören die Franzosen Quentin Fillon Maillet und Emilien Jacquelin zu den Top-Favoriten auf den Sieg. Auch Boes Bruder Tarjei gehört zum Favoritenkreis. Die Startliste zum Sprint der Herren

Um 15:30 Uhr beginnt das Rennen, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

