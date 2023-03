Biathlon: Kebinger glänzt bei emotionalem Herrmann-Wick-Abschied

Massenstarts am Sonntag

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Sonntag beendet. In Oslo standen zum Abschluss zwei Massenstarts an, eine deutsche Athletin ließ aufhorchen.

Oslo - In Norwegen standen zum Abschluss einer langen Biathlon-Saison noch zwei Highlights an. Bei den Herren gewann Johannes Thingnes Boe, bei den Damen lief Denise Herrmann-Wick in ihrem letzten Rennen auf Platz sechs, Hanna Kebinger glänzte als Vierte.

Denise Herrmann-Wick hat das letzte Rennen ihrer Biathlon-Karriere auf Platz sechs beendet. Im Nebel von Oslo schoss die Sprint-Weltmeisterin am Sonntag im Massenstart drei Fehler und konnte dadurch einen Tag nach ihrem Sprinterfolg nicht in den Kampf um das Podest eingreifen. Nach dem Zieleinlauf fiel sie weinend ihrem Mann Thomas Wick in die Arme.

Biathlon: Kebinger Vierte, Schwedin gewinnt Saisonabschluss

Am Ende fehlten der 34-Jährigen 57,1 Sekunden auf die siegreiche Hanna Öberg. Die Schwedin verwies nach einer Strafrunde Marte Olsbu Röiseland (1) mit 22,6 Sekunden auf Rang zwei. Die Norwegerin beendet ebenfalls ihre Karriere wie die drittplatzierte Anais Chevalier-Bouchet (3/+ 43,7 Sekunden). Die Französin setzte sich im Schlussspurt gegen Hanna Kebinger (1) durch, der 25-Jährigen fehlten als Vierte nur 2,8 Sekunden zu ihrem ersten Weltcup-Podium. Es war ihr bisher bestes Karrierreergebnis.

Vanessa Voigt (3) wurde 14. direkt gefolgt von Janina Hettich-Walz (3). Damit beenden die deutschen Biathletinnen die Saison mit drei Siegen, zwei zweiten Plätzen und vier dritten Rängen. Alle fünf Einzelpodestplätze holte Herrmann-Wick, die noch WM-Gold im Sprint und WM-Silber in der Verfolgung sowie Silber mit der Staffel holte.

Biathlon: Der Endstand beim Massenstart der Damen

1. Hanna Öberg (Schweden) 36:33,5 Minuten / 1 Strafrunde 2. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) +22,6 / 1 3. Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich) +43,7 / 1 4. Hanna Kebinger (Deutschland) +46,5 / 1 6. Denise Herrmann-Wick (Deutschland) +57,1 / 3 14. Vanessa Voigt (Deutschland) +1:45,6 / 3 15. Janina Hettich-Walz (Deutschland) +1:47,3 / 3

Biathlon: Rees bester Deutscher, Christiansen holt die Kugel

Die deutschen Biathlon-Männer sind zum Saisonabschluss am Holmenkollen hinter den Erwartungen geblieben. Im Massenstart belegte der fehlerfreie Roman Rees am Sonntag in Norwegens Hauptstadt Oslo den 13. Platz. Der 30-Jährige konnte im letzten Rennen des Winters trotz einer perfekten Schießleistung nicht mit der Spitze mithalten und hatte nach 15 Kilometern mehr als eineinhalb Minuten Rückstand.

Seinen 19. Saisonerfolg sicherte sich derweil der Norweger Johannes Thingnes Boe und baute damit seinen Siegrekord aus. Der Gesamtweltcupsieger leistete sich zwei Schießfehler und landete bei seinem Heimspiel im Nebel 26,2 Sekunden vor dem Schweizer Niklas Hartweg, der ebenso wie der Drittplatzierte Vetle Sjaastad Christiansen aus Norwegen fehlerfrei blieb. Christiansen sicherte sich auch die Kleine Kristallkugel für den Sieg in der Disziplinwertung.

Benedikt Doll, der am Samstag Vierter in der Verfolgung geworden war, ging nach dem ersten Schießen in Führung, konnte diese Position in der Loipe aber nicht verteidigen und fiel weit zurück. Der Schwarzwälder (5 Fehler) kam nur als 24. ins Ziel. David Zobel (1) belegte Rang 17 und Philipp Nawrath (3) wurde 20, Justus Strelow (0) überquerte die Ziellinie auf Platz 28.

Der Winter endete für die deutschen Männer mit einem Sieg durch Doll in der Vorwoche im schwedischen Östersund, sowie insgesamt zwei zweiten und sieben dritten Plätzen. Bei der zurückliegenden Heim-Weltmeisterschaft in Oberhof waren die Herren das erste Mal seit 1976 in WM-Rennen ohne Medaille geblieben.

Biathlon: Der Endstand beim Massenstart der Herren

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 38:51,9 / 2 Strafrunden 2. Niklas Hartweg (Schweiz) +26,2 / 0 3. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) +35,2 / 0 13. Roman Rees (Deutschland) +1:34,4 / 0 17. David Zobel (Deutschland) +2:04,6 / 1 20. Philipp Nawrath (Deutschland) +2:08,3 / 3 24. Benedikt Doll (Deutschland) +2:35,2 / 5 28. Justus Strelow (Deutschland) +3:49,8 / 0

Biathlon: Der Liveticker zum Massenstart der Damen

Rennen: Insgesamt ist das Ergebnis des deutschen Teams gut, Vanessa Voigt ist 14., Janina Hettich-Walz 15.

Rennen: Jetzt kommt auch Denise Herrmann-Wick ins Ziel, am Ende wurde sie sogar noch Sechste. Im Ziel wartet das ganze deutsche Team und verabschiedet ihre erfolgreichste Biathletin, die mit dem heutigen Tag ihre Karriere beendet.

Rennen: Hanna Öberg gewinnt vor Roeiseland. Schlusssprint jetzt zwischen Kebinger und Chevalier-Bouchet - die Französin zieht davon und schafft es aufs Podest. Hanna Kebinger schließt die Saison mit dem besten Ergebnis ihrer Karriere ab und wird Vierte.

Rennen: Die letzte Zwischenzeit, Chevalier-Bouchet und Kebinger sind fast zeitgleich unterwegs. Es kommt jetzt auf den Schlusssprint an.

Rennen: Eineinhalb Kilometer sind noch zu laufen. Chevalier-Bouchet ist an Kebinger vorbeigezogen, zwischen beiden liegen aber nur 0,8 Sekunden.

Rennen: Was ein Krimi. Der Sieg wird an Öberg gehen, aber Kebinger kämpft ums Podium. Ärgste Konkurrentin ist Anais Chevalier-Bouchet, die beiden laufen gemeinsam die Schlussrunde.

Rennen: Hanna Öberg lässt die letzte Scheibe stehen, sie muss in die Strafrunde. Für den Sieg sollte das aber trotzdem reichen, weil Lou Jeanomonnot gleich vier Fehler schießt. Was macht jetzt Kebinger? Nein, sie lässt eine Scheibe stehen und muss in die Runde. Marte Olsbu Roieseland profitiert und setzt sich auf Rang zwei, Kebinger ist Dritte!

Rennen: Wir sind in der vorletzten Runde, es geht aufs vierte Schießen zu. Hanna Öberg führt weiterhin vor Lou Jeanmonnot, Hanna Kebinger ist Vierte und musste Simon passieren lassen.

Rennen: Voigt und Herrmann-Wick bleiben fehlerfrei und gehen auf Rang 17, bzw. 18 in die nächste Runde. Janina Hettich-Walz muss zwei Strafrunden laufen und ist 22.

Rennen: Auf zum ersten Stehendschießen. Kann Hanna Kebinger an der Spitzengruppe dranbleiben? Hanna Öberg trifft erst einmal alles und führt, Julia Simon muss gleich zwei Strafrunden laufen. Auch Jeanmonnot trifft weiterhin alles. Was macht Kebinger? Jawoll, sie räumt wieder alles ab und ist Dritte!

Rennen: Im letzten Rennen der Karriere wird Denise Herrmann-Wick wohl nicht gewinnen. Sie schießt zwei Fehler und hat jetzt schon drei Strafrunden auf dem Buckel. Hanna Kebinger ist weiterhin ohne Fehler und läuft auf Rang vier, Hettich-Walz ist mit einer Strafrunde 13. Voigt trifft alles und ist 21.

Rennen: Zweites Liegendschießen. Simon und Öberg bleiben fehlerfrei, Vittozzi schießt drei Fehler und ist wohl raus. Lou Jeanmonnot profitiert und ist jetzt Dritte.

Rennen: Auf der Strecke geht Julia Simon wieder in Führung, Denise Herrmann-Wick kann derweil nicht wirklich Zeit gut machen. 35 Sekunden beträgt ihr Rückstand.

Rennen: Beste Deutsche nach dem ersten Schießen ist Hanna Kebinger auf Rang 10, dicht gefolgt von Janina Hettich-Walz auf Platz 11. Herrmann-Wick ist 16., Vanessa Voigt 26.

Rennen: So, es geht zum ersten Mal an den Schießstand. Schauen wir mal, wie die Läuferinnen mit dem starken Nebel zurechtkommen. Herrmann-Wick beginnt mit einem Fehler und muss in die Strafrunde. Auch Dorothea Wierer schießt einmal daneben. Hanna Öberg und Julia Simon bleiben fehlerfrei, genau wie Lisa Vittozzi und Marketa Davidova.

Rennen: Die Läuferinnen haben die erste Zwischenzeit passiert, natürlich ist das Feld noch eng zusammen. Julia Simon führt vor Denise Herrmann-Wick und Marketa Davidova.

Rennen: Ab ins letzte Rennen der Saison, der Massenstart der Damen hat begonnen.

Vor dem Rennen: Es zieht immer mehr Nebel auf, aktuell ist ein Rennen aber noch möglich.

Vor dem Rennen: Neben Herrmann-Wick haben es noch drei weitere DSV-Läuferinnen in den Massenstart geschafft. Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Hanna Kebinger gehen an den Start.

Vor dem Rennen: Das letzte Rennen von Denise Herrmann-Wick steht an. Die Siegerin des Sprint-Weltcups beendet nach dem heutigen Massenstart ihre Karriere.

Vor dem Rennen: Willkommen zurück. Gleich geht es hier mit dem Massenstart der Damen weiter.

Vor dem Rennen: Um 15:10 Uhr laufen die Damen den Massenstart. Wir melden uns um 14:45 Uhr mit dem Liveticker zurück.

Biathlon: Der Liveticker zum Massenstart der Herren

Rennen: Roman Rees ist bester Deutscher, er kommt als 13. ins Ziel. Mit den vorderen Plätzen hatten die DSV-Herren nichts zu tun. David Zobel wird 17., Philipp Nawrath 20. Benedikt Doll überquert die Ziellinie als 24., Strelow als 28.

Rennen: Die ersten Läufer sind im Ziel, das Podium steht. J. T. Boe gewinnt, Niklas Hartweg belohnt sich für ein starkes Rennen und wird Zweiter. Vetle Sjaastad Christiansen holt den dritten Platz und gewinnt die Kleine Kristallkugel im Massenstart.

Rennen: Christiansen würde der dritte Platz im Übrigen reichen, um die Disziplinwertung zu gewinnen. Indes ist Roman Rees bester Deutscher, er trifft wieder alles und hat damit alle 20 Schüsse getroffen. Zobel räumt alle fünf Scheiben ab, Nawrath muss zwei Strafrunden laufen. Doll unterläuft der nächste Fehler, Strelow trifft alles.

Rennen: Abschließendes Schießen. Und jetzt muss Boe in die Strafrunde, der erste Schuss ging daneben. Er sollte sich das aber erlauben können, zu groß ist sein Vorsprung. Dann kommen Hartweg und Christiansen, es geht um Platz zwei. Beide treffen alles, der Schweizer geht als Zweiter in die Schlussrunde.

Rennen: Das ist hier schon wieder eine Machtdemonstration des Gesamtweltcupsiegers. J. T. Boe musste einmal in die Strafrunde, der Norweger führt aber aktuell mit einem Vorsprung von über einer halben Minute. Hartweg macht weiterhin ein starkes Rennen und ist Zweiter, Dritter ist Christiansen.

Rennen: Philipp Nawrath muss jetzt auch das erste Mal in die Strafrunde, Roman Rees bleibt fehlerfrei. David Zobel trifft alle fünf Scheiben, Benedikt Doll muss erneut zwei Strafrunden laufen. Justus Strelow hat bislang alles getroffen, er rangiert aber auf Platz 24.

Rennen: Die Athleten sind beim ersten Stehendschießen angekommen. Das ist die Paradedisziplin von Johannes Thingnes Boe, er räumt wie gewohnt alles ab und führt klar. Tarjei Boe muss in die Strafrunde, Christiansen trifft alles.

Rennen: Boe hat sich jetzt an die Spitze gesetzt und führt das Feld wieder an. Sein Bruder Tarjei ist Zweiter, Christiansen Dritter. Bester Deutscher ist immer noch Nawrath, der gerade auf Rang neun läuft.

Rennen: Bester Deutscher ist aktuell Philipp Nawrath auf Platz acht, die restlichen vier Läufer sind allesamt in der hinteren Hälfte.

Rennen: Das zweite Schießen steht an. Doll beginnt gleich mit einem Fehler, am Ende muss er sogar zwei Strafrunden laufen. Christiansen bleibt weiterhin perfekt, an der Spitze steht der Schweizer Niklas Hartweg. J.T. Boe trifft alles und kämpft sich auf Rang 3 vor.

Rennen: Es sieht weiterhin gut aus für Doll, an der Spitze läuft jetzt aber Claude. Doll ist aktuell Sechster, hat aber gerade einmal eine Sekunde Rückstand. Das Feld ist eng beieinander.

Rennen: Was machen die DSV-Läufer? Benedikt Doll räumt alles ab und geht als Führender in die nächste Runde! Auch Strelow, Nawrath, Zobel und Rees treffen alles, bisher sieht es gut aus.

Rennen: Das erste Schießen steht an. Martin Ponsiluoma legt schnell los, muss dann aber in die Strafrunde. Boe folgt ihm in die Runde, Claude und Fillon Maillet bleiben fehlerfrei. Auch Laegreid und Christiansen räumen alles ab.

Rennen: Die erste Zwischenzeit ist passiert, J. T. Boe führt das Feld wie erwartet an. Dahinter fahren Martin Ponsiluoma und Sturla Holm Laegreid.

Rennen: Los geht‘s! Die Herren sind gestartet.

Vor dem Rennen: Es ist heute wieder sehr neblig in Oslo, diesmal kann das Rennen aber stattfinden.

Vor dem Rennen: Johannes Thingnes Boe ist heute wieder einer der Top-Favoriten auf den Sieg, im Kampf um die Kleine Kristallkugel kann er aber wohl nicht mehr mitmischen. Seine Landsmänner Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen und Johannes Dale haben hier die größten Chancen.

Vor dem Rennen: Fünf deutsche Herren gehen also heute an den Start. Benedikt Doll hat die größten Chancen auf einen Podestplatz, außerdem sind Roman Rees, Justus Strelow, David Zobel und Philipp Nawrath mit dabei.

Vor dem Rennen: Johannes Kühn kann heute im letzten Rennen nicht mehr starten. Seine Regeneration gestaltete sich nach dem Verfolger am Samstag nicht wie erhofft, weshalb er im Massenstart nicht dabei ist.

Vor dem Rennen: Hallo und Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zum Biathlon. Um 12:50 Uhr laufen die Herren den Massenstart.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht

Sechs deutsche Herren haben sich für den letzten Biathlon-Massenstart der Herren qualifiziert. Startberechtigt sind die Top 25 der Gesamtwertung und die fünf punktbesten Athleten des aktuellen Rennwochenendes, die nicht in den Top 25 klassifiziert sind.

Biathlon heute im Liveticker: Doll ist Podestanwärter, Kampf um die Kugel wohl ohne Boe

Benedikt Doll ist Gesamtvierter und könnte mit einem guten Massenstart das beste Gesamtresultat seiner Karriere erzielen. Doll ist in guter Form und der heißeste Podestkandidat im deutschen Team. Roman Rees, Justus Strelow, David Zobel und Johannes Kühn haben sich ebenfalls über die Gesamtwertung qualifiziert, Philipp Nawrath kam über das gute Resultat im Sprint von Donnerstag noch ins Feld der 30 Teilnehmer.

Nach dem Topfavoriten muss man nicht lange suchen. Johannes Thingnes Boe gewann beide Rennen in Oslo und will am Holmenkollen erneut triumphieren. Die Disziplinwertung wird er voraussichtlich nicht gewinnen, beim letzten Massenstart in Östersund musste er pausieren. Die kleine Kristallkugel wird sich zwischen Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale und Sturla Holm Laegreid entscheiden. Hier geht es zur Startliste

Biathlon heute im Liveticker: Drei Top-Stars geben ihren Abschied

Im letzten Rennen der Saison richten sich dann alle Augen auf drei Damen. Denise Herrmann-Wick, die Norwegerin Marte Olsbu Roieseland und Anais Chevalier-Bouchet aus Frankreich bestreiten ihr letztes Weltcuprennen.

Nach ihrem Sprint-Sieg geht Herrmann-Wick mit großem Selbstvertrauen in den Massenstart und gehört auch hier zu den Favoritinnen auf den Sieg. Zudem sind aus deutscher Sicht Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz dabei. Hier geht es zur Startliste

Der letzte Massenstart der Herren beginnt um 12:50 Uhr, die Damen gehen ab 15:10 Uhr ins Rennen. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Die Rennen in Oslo sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

