Biathlon im Liveticker: Endet der Mixed-Fluch zur letzten Chance?

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Sonntag fortgesetzt. In Nove Mesto stehen zwei Mixed-Wettbewerbe an. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Nove Mesto - Der Biathlon-Weltcup in Nove Mesto endet am Sonntag mit zwei Staffeln. Die Mixed-Staffel wird ab 11:30 Uhr gelaufen, um 15:15 Uhr folgt die Single-Mixed-Staffel. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Vier Mixed-Wettbewerbe gab es in der laufenden Biathlon-Saison, die deutsche Mannschaft steht noch ohne Podest da. In Nove Mesto, wo die letzten Mixed-Staffeln der Saison gelaufen werden, soll die Negativserie enden. Auch wenn die Voraussetzungen dafür schwierig sind.

Biathlon im Liveticker: So startet die deutsche Mannschaft in der Mixed-Staffel

Denise Herrmann-Wick verzichtet auf einen Start im Rennen über 4x6 Kilometer, das verringert die Chancen der deutschen Mannschaft deutlich. Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Philipp Nawrath und Benedikt Doll nehmen das Rennen in Angriff.

Aber auch bei den anderen Nationen sind nicht die stärksten Athleten aufgestellt. Bei Norwegen fehlen die Boe-Brüder Johannes Thingnes und Tarjei wegen des Verdachts auf eine Corona-Infektion. Auch Frankreich hat nicht die besten Läufer dabei, so könnte Deutschland eine Überraschung gelingen. Hier geht es zur Startliste

Biathlon im Liveticker: Kebinger und Rees mit guten Chancen

Die Aussichten in der Single-Mixed-Staffel sind da deutlich besser. Hanna Kebinger, die am Samstag ihr bestes Weltcupresultat erzielte, geht mit Roman Rees an den Start, der im Sprint am Donnerstag überzeugte.

An Marte Olsbu Roeiseland, die zwei Rennen in Nove Mesto gewann, und ihrem Partner Vetle Sjaastad Christiansen führt aber kein Weg vorbei, wenn es um den Topfavoriten für den Sieg geht. In der Single-Mixed gibt es zahlreiche Anwärter aufs Podest. Hier geht es zur Startliste

Um 11:30 Uhr beginnt ein langer Biathlon-Tag in Nove Mesto, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Rennen in Nove Mesto sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

