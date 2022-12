Biathlon im Liveticker: Folgt am Sonntag der krönende Abschluss?

Zwei Verfolger in Finnland

+ © picture alliance/dpa/Lehtikuva | Vesa Moilanen Biathlon: Roman Rees aus Deutschland geht als Dritter in die Verfolgung. © picture alliance/dpa/Lehtikuva | Vesa Moilanen

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Sonntag fortgesetzt. Zum Abschluss der Rennen in Kontiolahti werden zwei Verfolger gelaufen. Die Deutschen haben hervorragende Ausgangslagen. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Kontiolahti - Der Auftakt in den Biathlon-Weltcup 2022/23 wird am Sonntag beendet. In Kontiolahti stehen die letzten Rennen an. Die Herren eröffnen mit dem Verfolger um 12:15 Uhr, ab 14:15 Uhr gehen die Damen auf die Strecke. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Dann haben die deutschen Biathleten eine hervorragende Ausgangslage und könnten den Start in die neue Biathlon-Saison veredeln. Grundlage für die Verfolgungsrennen sind die Ergebnisse der Sprints vom Samstag. Und die liefen aus deutscher Sicht exzellent.

Biathlon im Liveticker: Rees macht Jagd auf Johannes Thingnes Boe

Roman Rees kam zum zweiten Mal in seiner Karriere auf ein Weltcup-Podest in einem Einzelrennen. Er geht mit nur 28,8 Sekunden Rückstand auf die Verfolgungsjagd nach dem norwegischen Biathlon-Dominatoren Johannes Thingnes Boe, der den Sprint gewann.

Eine knappe halbe Minute nach Rees gehen David Zobel, Benedikt Doll und Johannes Kühn in das Rennen über 12,5 Kilometer, bei dem jeder Athlet viermal schießen muss. Justus Strelow hat gut 90 Sekunden Rückstand auf Boe, Philipp Nawrath bringt 1:46 Minuten mit.

Boe ist der Topfavorit auf den Sieg. Der starke Schütze Rees könnte in diesem Format aber ein ernsthafter Konkurrent um den Sieg sein. Mit Sturla Holm Laegreid hat Norwegen ein zweites heißes Eisen im Feuer. Ein packendes Rennen steht bevor, hier geht es zur Startliste.

Biathlon im Liveticker: Vier DSV-Damen jagen Lisa Theresa Hauser

Die Ausgangslage der deutschen Damen gestaltet sich vor dem ersten Verfolger des Biathlon-Weltcups 2022/23 sogar noch besser als die der Herren. Drei DSV-Damen kamen im Sprint in die Top Ten, zudem überzeugte Vanessa Voigt als Elfte.

Die starke Schützin Anna Weidel hat nur 26,6 Sekunden Rückstand auf Lisa Theresa Hauser, die das Rennen über zehn Kilometer eröffnen wird. Nur wenige Sekunden nach Weidel gehen Denise Herrmann-Wick und Sophia Schneider ins Rennen. Auch Vanessa Voigt bringt nur 40 Sekunden Rückstand mit. Noch warten die DSV-Damen auf das erste Einzelpodest, die Perspektiven für Sonntag sind aber sehr gut.

Die Konkurrenz hat es für die deutschen Biathlon-Damen aber in sich. Neben Hauser gehören Lisa Vittozzi aus Italien, Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen und die Schwedinnen Hanna Öberg, Elvira Öberg und Linn Persson zu den Favoritinnen. Hier geht es zur Startliste

Vier Podestplätze hat die deutsche Mannschaft beim Weltcup in Kontiolahti bereits eingefahren. Der Saisonstart gestaltete sich als äußerst erfolgreich und könnte am Sonntag veredelt werden. Die Herren laufen um 12:15 Uhr, die Damen starten um 14:15 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf