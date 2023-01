Biathlon heute im Liveticker: WM-Generalprobe mit Fokus auf zwei DSV-Damen

Sprint am Donnerstag

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Donnerstag fortgesetzt. In Antholz steht der Sprint der Damen an. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Antholz - Der letzte Weltcup vor der Biathlon-WM in Oberhof steigt in Antholz. Sechs Rennen werden ausgetragen, den Anfang machen die Damen mit dem Sprint am Donnerstag. Um 14:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Sechs deutsche Damen gehen dann ins Rennen über 7,5 Kilometer, bei dem jede Athletin zweimal an den Schießstand muss. Es ist der letzte Sprint vor der WM in Oberhof. Der Fokus liegt aus deutscher Sicht auf einer Rückkehrerin und einer Saison-Debütantin.

Biathlon heute im Liveticker: Preuß sucht WM-Form, Kebingers große Chance

Fünf Weltcups sind in der aktuellen Biathlon-Saison absolviert, Franziska Preuß verpasste bereits drei Standorte und bestreitet beim Sprint in Antholz ihr erst siebtes Rennen der laufenden Saison. Ein zehnter Platz in der Verfolgung war ihr bislang bestes Ergebnis, in Südtirol will sich Preuß nach vielen gesundheitlichen Problemen in WM-Form bringen.

Hanna Kebinger reist mit viel Selbstvertrauen an und steht erstmals in dieser Saison im Weltcup-Kader. Mit einem Sieg und zwei Podestplätzen beim jüngst abgehaltenen IBU-Cup auf der Pokljuka empfahl sich die 25-Jährige für den Sprint in Antholz.

Biathlon im Liveticker: Simon als Favoritin, Konkurrenz lauert

Sophia Schneider, Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz bleiben im Team. Anna Weidel hatte in Ruhpolding gesundheitliche Probleme und pausiert, Juliane Frühwirt nutzte ihre nächste Weltcup-Chance nicht und wird wohl auch kein Thema mehr für die WM sein.

Julia Simon aus Frankreich geht im Gelben Trikot in den Weltcup von Antholz und ist eine der Topfavoritinnen auf den Sieg. Zudem muss man die Norwegerin Marte Olsbu Roeiseland, Herrmann-Wick und die starke Lisa Vittozzi aus Italien auf der Rechnung haben. Vittozzis Landsfrau Dorothea Wierer, die jüngst für Schlagzeilen sorgte, zählt ebenfalls zu den Podestkandidatinnen. Hier geht es zur Startliste

Das Feld bei den Damen ist in der laufenden Saison sehr ausgeglichen, daher gibt es zahlreiche Anwärterinnen aufs Podium. Um 14:30 Uhr beginnt das Rennen, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Rennen in Antholz sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

