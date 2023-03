Biathlon heute im Liveticker: Nach WM-Flaute - Finden deutsche Herren in die Spur?

Sprint am Donnerstag

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Donnerstag fortgesetzt. Die Rennen in Tschechien eröffnen die Herren mit dem Sprint. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Nove Mesto - Nach der Biathlon-WM steht die nächste Station im Biathlon-Weltcup an. In Nove Mesto werden sechs Rennen an vier Tagen gelaufen. Die Herren starten am Donnerstag ab 16:10 Uhr mit dem Sprint, chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Die deutschen Herren wollen dann die enttäuschende Biathlon-WM in Oberhof aus den Kleidern schütteln und im Weltcup wieder in die Spur finden. Die Perspektiven sind aber überschaubar, zu enttäuschend waren die Auftritte in Thüringen.

Biathlon heute im Liveticker: Leistungen am Schießstand müssen besser werden

Benedikt Doll hatte große Probleme am Schießstand, in Nove Mesto muss er treffsicherer werden, wenn er wieder an der Weltspitze anklopfen will. Johannes Kühn zeigte in Oberhof einen guten Sprint, hatte in einigen Rennen aber auch große Schwierigkeiten am Schießstand.

Philipp Nawrath zeigte aufsteigende Form, aber auch er hat die gesamte Saison schon zu viele Fehler geschossen. Roman Rees konnte an seine starken Leistungen des ersten Trimesters nicht anknüpfen und zählt wie Justus Strelow und David Zobel nur zu den Außenseitern.

Biathlon im Liveticker: Hält Boes bei unglaubliche Siegquote?

Den Topfavorit muss man nicht lange suchen. Johannes Thingnes Boe holte fünf WM-Titel in Oberhof und gewann bislang jeden Sprint in dieser Saison. 10 Kilometer werden gelaufen, zweimal geht es an den Schießstand. Die Ergebnisse des Sprints sind die Basis für den Verfolger, der am Samstag gelaufen wird.

Neben Boe muss man die Schweden Martin Ponsiluoma und Sebastian Samuelsson auf der Rechnung haben, die bei der WM Boe im Massenstart besiegen konnten. Auch die Norweger Tarjei Boe und Vetle Sjaastad Christiansen gehören zum Favoritenkreis. Sturla Holm Laegreid muss wegen einer Corona-Infektion passen. Hier geht es zur Startliste

Die Rennen in Nove Mesto sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

