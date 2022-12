Biathlon heute im Liveticker: Mit einigen Überraschungen in die ersten Staffeln der neuen Saison

Zwei Rennen am Donnerstag

+ © Stancik/IBU Biathlon: Justus Strelow ist Startläufer der deutschen Herren-Staffel. © Stancik/IBU

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Donnerstag fortgesetzt. In Kontiolahti werden zwei Staffeln gelaufen. Im deutschen Team gibt es neue Konstellationen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Kontiolahti - In der neuen Biathlon-Saison stehen am Donnerstag die ersten Staffeln auf dem Programm. Den Anfang machen die Herren um 11:00 Uhr, die Damen laufen ab 13:35 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Dann gehen beide deutschen Biathlon-Staffeln als Mitfavoriten an den Start. Durch die ersten Rennen der neuen Saison haben sich interessante Aufstellungen ergeben - mit einigen Überraschungen.

Biathlon heute im Liveticker: So gehen die deutschen Herren an den Start

So ist David Zobel, der im ersten Rennen der neuen Biathlon-Saison sensationell aufs Podest lief, nicht im Aufgebot für die Herren-Staffel. Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees wurden von Bundestrainer Mark Kirchner für das Rennen über 4x7,5 Kilometer nominiert.

Damit sind Zobel und auch Philipp Nawrath, der im vergangenen Winter Schlussläufer der deutschen Herrenstaffel war, nicht mit dabei. Zobel und Nawrath werden dann am Samstag wieder ins Renngeschehen eingreifen, wenn beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti die Sprints auf dem Programm stehen.

Biathlon heute im Liveticker: Umstellungen auch bei den deutschen Damen

Das DSV-Quartett geht als Podestkandidat ins Rennen. Läuferisch ist das Team mit Doll und Kühn gut aufgestellt, bei je zwei Schießeinlagen pro Läufer hat man mit Strelow und Rees zwei sichere Schützen dabei. Topfavorit ist Norwegen, auch die Schweden und Frankreich muss man auf der Rechnung haben. Hier geht es zur Startliste

Bei den Damen kommt das deutsche Quartett nach dem Ausfall der etablierten Schlussläuferin Franziska Preuß in veränderter Konstellation daher. Da auch die etatmäßige Startläuferin Vanessa Hinz fehlt - sie verpasste die Qualifikation für den ersten Weltcup der Saison 22/23 - startet Deutschland erstmals in der Aufstellung: Anna Weidel, Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Denise Herrmann-Wick.

Auch hier zeigt sich die Mischung ausgewogen. Weidel und Voigt sind die starken Schützinnen, Herrmann-Wick und Schneider glänzten im Einzel am Donnerstag vor allen Dingen auf der Strecke.

Das deutsche Team geht mit Ambitionen aufs Podest in die erste Staffel des Weltcups 2022/23. Topfavorit ist Schweden, aber auch die Französinnen zeigten sich in starker Verfassung. Gelaufen wird über 4x6 Kilometer, jede Athletin muss zweimal an den Schießstand. Hier geht es zur Startliste

Um 11:00 Uhr starten zunächst die Herren, die Damen gehen ab 13:35 Uhr auf die Strecke. chiemgau24.de ist bei allen Rennen des Biathlon-Weltcups 2022/23 im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf