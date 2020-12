Biathlon heute im Liveticker: Deutsche Herren wollen aufs Staffel-Podest, schwere Aufgabe für die Damen

Zwei Rennen am Sonntag

Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Sonntag mit zwei Rennen in Kontiolahti fortgesetzt. Zum Abschluss der Wettbewerbe in Finnland laufen die Herren in der Staffel und die Damen im Verfolger. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Kontiolahti - Ein letztes Mal im Weltcup 2020/21 im Biathlon geht es in Kontiolahti zur Sache. Mit der Herren-Staffel und dem Verfolger der Damen enden die Wettbewerbe in Finnland. chiemgau24.de ist heute ab 12:15 Uhr im Liveticker mit dabei.

Die deutschen Herren zeigten sich bei beiden Weltcups in Kontiolahti in starker Verfassung und wollen einen bislang erfolgreichen Saisonstart mit einem Staffel-Podest bestätigen.

Biathlon heute im Liveticker: So geht Deutschland in die Herren-Staffel

Am Sonntag geht es ab 12:45 Uhr über 4x7,5 Kilometer, jeder Athlet muss zwei Mal an den Schießstand. Drei Nachladepatronen gibt es pro Schießeinheit. Jede Scheibe, die dann noch steht, hat eine Strafrunde zur Konsequenz.

Auch wenn das Feld bei den Herren breit und hochwertig aufgestellt ist, muss sich die deutsche Mannschaft zum Abschluss des Weltcups in Kontiolahti nicht verstecken. Erik Lesser und Arnd Peiffer liefen in der neuen Biathlon-Saison bereits aufs Podest, Benedikt Doll wurde am Samstag im Verfolger Fünfter. Roman Rees erhielt den Vorzug vor Johannes Kühn und komplettiert das deutsche Quartett am Sonntag. Hier geht es zur kompletten Startliste

Als großer Favorit in die erste Herren-Staffel des Weltcup-Kalenders 2020/21 geht die norwegische Mannschaft, die in der Nationenwertung der Herren in Führung liegt. Aber auch die Schweden und die Franzosen haben gute Chancen aufs Podest, so auch die deutsche Mannschaft.

Um 12:45 geht die Staffel los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei. Biathlon in Kontiolahti: So sehen Sie den zweiten Weltcup in Finnland live im TV, Livestream und Liveticker

Biathlon im Liveticker: Deutsche Damen müssen Rückstand aufholen

Den Weltcup in Kontiolahti beschließen dann die Damen, die um 15:15 Uhr in die Verfolgung gehen. Gejagte ist dann die Schwedin Hanna Öberg, die den Sprint am Donnerstag gewann und auch mit der Staffel am Samstag triumphierte.

Öberg, die den Gesamtweltcup der Damen anführt, hat 9,6 Sekunden Vorsprung auf die Französin Anais Chevalier-Bouchet, Öbergs Schwester Elvira startet mit 27.9 Sekunden Rückstand ins Rennen. Hier geht es zur Startliste

Fünf deutsche Damen sind am Sonntag mit am Start, die Ausgangslage gestaltet sich aber schwierig. Denise Herrmann hat 47.6 Sekunden Rückstand auf Öberg, Franziska Preuß 1:13.3 Minuten, Vanessa Hinz 1:48.2, Janina Hettich 1:55.8 und Maren Hammerschmidt 2:07.2

Die Aufholjagd der deutschen Biathletinnen beginnt um 15:15 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

