Biathlon heute im Liveticker: DSV-Herren auf Formsuche in Frankreich, Horn gibt Debüt

Biathlon: Philipp Horn bestreitet in Frankreich seine ersten Weltcup-Rennen der Saison.

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Donnerstag fortgesetzt. In Annecy / Le Grand-Bornand wird der Sprint der Herren ausgetragen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Annecy / Le Grand-Bornand - Der letzte Biathlon-Weltcup des Jahres 2022 steht auf dem Programm. Im französischen Annecy / Le Grand-Bornand werden sechs Rennen an vier Tagen gelaufen. Den Anfang machen die Herren im Sprint am Donnerstag, um 14:10 Uhr geht es los. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Dann wollen die deutschen Biathlon-Herren an den starken Saisonstart von Kontiolahti anknüpfen und die durchwachsenen Ergebnisse des vergangenen Wochenendes abhaken. In Hochfilzen liefen die DSV-Athleten in den Einzelwettbewerben der Konkurrenz klar hinterher, einzig in der Staffel überzeugten die männlichen Biathleten.

Biathlon heute im Liveticker: Sechs DSV-Athleten dabei, erste Veränderung im Team

Zum Auftakt in den Biathlon-Weltcup in Finnland gab es zwei Podiumsplätze, in Hochfilzen war ein neunter Rang von Justus Strelow im Sprint das beste Resultat der DSV-Athleten. In Annecy / Le Grand-Bornand sollen zum Abschluss des Kalenderjahres die Weichen wieder in die richtige Richtung gestellt werden.

Sechs DSV-Starter gehen am Donnerstag in den Sprint über 10 Kilometer, bei dem je zweimal geschossen wird. Strelow, Benedikt Doll, Johannes Kühn, David Zobel und Roman Rees bleiben in der Mannschaft, Philipp Nawrath konnte bislang nicht überzeugen und leidet zudem unter Rückenproblemen.

Biathlon heute im Liveticker: Dreifache Bedeutung des Sprints

Für den Allgäuer rückt Philipp Horn in die Mannschaft, der im zweitklassigen IBU-Cup überzeugen konnte und in Annecy / Le Grand-Bornand seinen ersten Einsatz im Weltcup 2022/23 erhält.

Die Ergebnisse vom Donnerstag sind dann gleich von mehrfacher Bedeutung. Die Ergebnisse des Sprints sind die Ausgangslage für den Verfolger am Samstag. Am Sonntag wird dann erstmals in der Biathlon-Saison 22/23 im Massenstart gelaufen. Hier sind die Top 25 des Gesamtweltcups und die besten fünf Athleten des aktuellen Weltcups, die nicht in den Top 25 sind, qualifiziert.

Rees als Siebter, Doll (13.), Zobel (14.) und Strelow (16.) haben im Gesamtweltcup gute Ausgangslagen, Kühn ist als 25. ein Wackelkandidat. Horn kann nicht über den Gesamtweltcup kommen und muss sich über Sprint und Verfolger für den Massenstart qualifizieren.

Nach dem Favoriten auf den Sieg im Sprint am Donnerstag muss man nicht lange suchen. Johannes Thingnes Boe ist in überragender Form, hat zuletzt sechs Rennen in Serie (inklusive zwei Staffeln) gewonnen und geht als klarer Anwärter auf den Sieg ins Rennen. Hier geht es zur Startliste

Zudem muss man seinen norwegischen Landsmann Sturla Holm Laegreid und die französischen Lokalmatadoren Emilien Jacquelin und Quentin Fillon Maillet ganz oben auf der Rechnung haben. Um 14:10 Uhr geht es am Donnerstag los, am Freitag starten die Damen in den Weltcup von Annecy. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

