Biathlon: Furioser Doll bringt DSV-Staffel noch aufs Podest

Zwei Rennen am Samstag

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Samstag fortgesetzt. In Hochfilzen wurde zunächst die Verfolgung der Damen gelaufen, dann stand die Staffel der Herren an - mit einem starken deutschen Quartett.

Hochfilzen - Am Samstag standen beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen zwei spannende Rennen auf dem Programm. In der Verfolgung der Damen lief Denise Herrmann-Wick knapp am Podest vorbei, die deutsche Herren-Staffel legte einen eindrucksvollen Schlussspurt hin.

Die deutsche Herren-Staffel hat beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen das zweite Staffel-Podium in dieser Saison eingefahren. Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees kamen über 4x7,5 Kilometer bei je zwei Schießeinlagen auf den dritten Rang.

Biathlon: Boe auch in der Staffel nicht zu stoppen

Angeführt vom erneut überragenden Johannes Thingnes Boe siegte Norwegen auch in Hochfilzen. Sturla Holm Laegreid, Filip Fjeld Andersen, Boe und Vetle Sjaastad Christiansen gewannen klar vor Schweden und Deutschland.

Startläufer Strelow musste liegend einen Nachlader bedienen, hielt das deutsche Quartett aber in der Spitzengruppe. Stehend traf er alles, während die Konkurrenz patzte. Er hatte aber große Probleme mit dem Material und wurde auf der Schlussrunde durchgereicht.

Biathlon: Kühn mit Problemen, Rees und Doll überragend

Kühn übernahm auf dem neunten Rang, hatte sehr gute Ski und lief nach einem fehlerfreien Liegendschießen zur Spitzengruppe auf. Stehend ließ er aber vier Scheiben stehen und musste in die Strafrunde. Das warf das deutsche Team zurück.

Rees lief auf der dritten Position, holte nach zwei fehlerfreien Schießeinlagen einige Plätze auf und arbeitete sich auf den vierten Rang nach vorne. Schlussläufer Doll startete furios ins Rennen. Läuferisch war er sehr stark unterwegs, liegend fielen alle Scheiben. Stehend machte er nur einen Fehler, überholte Frankreich und brachte den dritten Rang ins Ziel.

Biathlon heute im Liveticker: Der Endstand im Ziel

1. Norwegen 1:18:02.6 / 1 Strafrunde / 7 Nachlader 2. Schweden + 20.0 / 0 / 8 3. Deutschland + 28.6 / 1 / 5

Das gesamte Ergebnis

Am Sonntag wird der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen beendet. Um 11:30 Uhr laufen die Damen in der Staffel, die Herren bestreiten den Verfolger ab 14:15 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Biathlon: Herrmann-Wick verpasst Podium im letzten Schießen

Denise Herrmann-Wick hat auch im Verfolger beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen ein starkes Rennen gezeigt und den fünften Platz erreicht. Nach ihrem Sieg im Sprint eröffnete sie das Rennen und lag bis zum letzten Schießen auf Podestkurs. Dann musste sie ihre insgesamt dritte Strafrunde laufen und die Konkurrenz ziehen lassen.

Julia Simon aus Frankreich erweist sich unterdessen als Biathletin der Stunde. Die Französin gewann den Verfolger und baute ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Zweite wurde die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold vor der Tschechin Marketa Davidova.

Biathlon: Preuß und Schneider machen zu viele Fehler.

Anna Weidel und Vanessa Voigt kamen nach ansprechenden Leistungen unter die Top 15, Sophia Schneider und Franziska Preuß verbauten sich ein besseres Ergebnis mit zu vielen Strafrunden. Juliane Frühwirt steigerte sich und wurde solide 36.

Am Sonntag laufen die Damen dann abschließend in der Staffel, am Samstag geht es um 13:40 Uhr mit der Staffel der Herren weiter. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Biathlon heute im Liveticker: Der Endstand im Ziel

1. Julia Simon (Frankreich) 29:56.7 / 1 Strafrunde 2. Ingrid Landmark-Tandrevold (Norwegen) + 19.6 / 1 3. Marketa Davidova (Tschechien) + 28.1 / 2 5. Denise Herrmann-Wick (Deutschland) + 42.7 / 3 14. Vanessa Voigt (Deutschland) + 1:42.5 / 1 15. Anna Weidel (Deutschland) + 2:03.9 / 2 24. Sophia Schneider (Deutschland) + 2:41.0 / 4 26. Franziska Preuß (Deutschland) + 3:00.3 / 5 36. Juliane Frühwirt (Deutschland) + 3:34.6 / 3

Das gesamte Ergebnis

Biathlon: Die Staffel der Herren im Liveticker

Ziel: Norwegen gewinnt diese Staffel und feiert den nächsten Sieg. Schweden sichert den zweiten Platz ab und Deutschland kommt nach diesem chaotischen Rennen tatsächlich noch aufs Podest!

Rennen: Schauen wir auf die Strecke. Doll ist in exzellenter Form, er hält den Vorsprung auf Fillon Maillet.

Rennen: Jetzt wackelt plötzlich Norwegen. Christiansen muss in die Strafrunde. Das wird trotzdem reichen. Samuelsson macht einen Fehler, bleibt aber Zweiter. Doll amcht auch nur einen Fehler, Fillon Maillet deren zwei. Das wird das Podest!!!!!

Rennen: Der Sieg ist Norwegen kaum mehr zu nehmen. Beim letzten Schießen kommt es dann gleich zum Showdown ums Podium. Und Benni Doll ist mittendrin.

Rennen: Doll zeigt ein furioses Rennen bislang. Der Vorsprung auf Frankreich beträgt fast zehn Sekunden. Nach diesem zähen Rennen ist tatsächlich noch das Podium greifbar.

Rennen: Christiansen ist am Schießstand. Auch er trifft alles, die norwegische Dominanz ist beachtlich. Was passiert dahinter? Schweden trifft alles, Fillon Mailler patzt. Doll haut alles weg und zieht hier vorbei!!!

Rennen: Doll macht mächtig Tempo und ist schon auf 20 Sekunden dran am Podest.

Rennen: Die letzten Wechsel sind erfolgt, es geht jetzt in die entscheidende Phase hier. Gleich sehen wir das vorletzte Schießen.

Rennen: Für Frankreich läuft Quentin Fillon Maillet, für Schweden Sebastian Samuelsson und für Deutschland Benedikt Doll.

Rennen: Boe wird mit fast einer Minute Vorsprung auf Vetle Sjaastad Christiansen wechseln. Frankreich und Schweden liegen gleichauf, Rees hat gut 30 Sekunden Rückstand aufs Podium.

Rennen: Rees zeigt hier eine blitzsaubere Staffel. Er trifft auch stehend alles und wird als Vierter übergeben.

Rennen: Boe ist am Schießstand. Der Norweger ist in Überform! Er trifft wieder alles, das ist nicht zu fassen. Jacquelin hält Frankreich auf dem zweiten Rang, Femling bleibt für Schween ganz cool.

Rennen: Boe baut den Vorsprung aus, er will seinen Schlussläufer mit Vorsprung ins Rennen schicken. Wir sind gleich beim drittletzten Anschlag.

Rennen: Das Podest ist hier allemal noch möglich. Dazu braucht es aber drei starke Schießeinlagen und Fehler der Konkurrenz.

Rennen: Rees trifft alle Scheiben, er hält Deutschland auf dem fünften Rang. Der Rückstand nach vorne ist aber schon recht groß.

Rennen: Es geht zum fünften Schießen in dieser Staffel. Boe ist in überragender Form und trifft alles. Frankreich bleibt mit Jacquelin dran, Schweden macht nur einen Fehler.

Rennen: Norwegen, Schweden und Frankreich führen das Feld an. Italien fällt etwas ab. Das wird eine knackige Aufgabe für Rees, wenn es hier noch aufs Podium gehen soll.

Rennen: Roman Rees ist für die deutsche Mannschaft im Rennen. Für Norwegen läuft jetzt Überflieger Johannes Thingnes Boe. Er setzt sich schon an die Spitze hier.

Rennen: Der Wechsel ist erfolgt. Italien, Schweden und Norwegen liegen vorne. Kühn wechselt als Siebter, 45 Sekunden fehlen nach vorne.

Rennen: Tommasso Giacommel hält die Führung für Italien, gleich folgt der zweite Wechsel. Kühn macht wenige Sekunden gut und ist Siebter.

Rennen: Italien hat überraschend die Führung übernommen, das wird sich auf der Schlussrunde aber gleich ändern. Kühn ist 50 Sekunden zurück, noch ist hier nichts verloren. Viel darf sich die deutsche Staffel aber nicht mehr leisten.

Rennen: Sechs Nationen kommen fast zeitgleich zum Schießen. Deutschland ist dabei. Kühn macht unfassbar viele Fehler, er macht vier Patzer und muss in die Strafrunde.

Rennen: Kühn ist schon fast zehn Sekunden dran an Andersen, die Spannung ist extrem hoch vor dem Stehendschießen, das gleich ansteht.

Rennen: Das Rennen ist völlig offen hier, die Abstände sind sehr gering. Kühn ist gut auf der Strecke, das stimmt zuversichtlich.

Rennen: Es geht zum Liegendschießen. Andersen trifft für Norwegen alles, Ponsiluoma macht Fehler für Schweden. Frankreich ist voll dabei und auch Kühn räumnt alles ab. Das war eine starke Einheit.

Rennen: Der Ski von Kühn scheint besser zu laufen, er macht einige Sekunden gut. Strelow hatte offenbar großes Problem mit dem Material.

Rennen: 25 Sekunden liegt Deutschland hinter der Spitze. Norwegen, Schweden und Österreich führen.

Rennen: Es geht dahin mit Strelow, er verliert unheimlich viel Zeit. Er wechselt als Neunter, das ist nach diesem Schießen schon bitter.

Rennen: Johannes Kühn bekommt neue Ski gereicht, man hat sich bei Strelow offensichtlich verwachst. Das kann bei diesen Verhältnissen passieren. Gleich wird gewechselt.

Rennen: Laegreid wird Strelow jetzt einige Sekunden abnehmen. Aber der Youngster hat sich auch im zweiten Staffelrennen als Startläufer bewährt.

Rennen: Es geht zum Stehendschießen. Laegreid wackelt, das sind drei Fehler. Strelow bleibt ganz cool und haut alles weg! Überragend

Rennen: Strelow hat über zehn Sekunden verloren, das Material schient nicht ideal zu sein. Es geht zum Stehendschießen.

Rennen: Laegreid baut den Vorsprung der Norweger aus, Strelow muss abreißen lassen. Die Strecke ist tief, der Deutsche tut sich schwer hier.

Rennen: Das erste Schießen ist eröffnet. Strelow muss eine Patrone nachladen, bleibt aber vorne mit dabei. Norwegen und Italien bleiben fehlerfrei und führen.

Rennen: Wir sind gleich beim Liegendschießen, das Feld ist noch zusammen.

Rennen: Laegreid bestimmt das Tempo, Norwegen ist der Topfavorit. Strelow musste den Stock wechseln, ist aber weiter in der Spitzengruppe dabei.

Rennen: So, jetzt aber rein in diese Staffel. Das Rennen läuft, Strelow liegt an der zweiten Position.

Rennen: Der Schneefall hat stark zugenommen, das macht die Piste weicher und langsamer. Aber alle haben die identischen Bedingungen, ein faierer Wettkampf ist also gewahrt.

Vor dem Rennen: 20 Nationen sind am Start, gleich geht es hier los.

Vor dem Rennen: Im Kampf ums Podest muss man auch Frankreich und Schweden auf der Rechnung haben. Schweden läuft mit Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Pepe Femling und Sebastian Samuelsson. Für Frankreich starten Antonin Guigonnat, Fabien Claude, Emilien Jacquelin und Quentin Fillon Maillet.

Vor dem Rennen: Der Topfavorit ist schnell ausfindig gemacht. Norwegen geht mit Sturla Holm Laegreid, Filip Fjeld Andersen, Johannes Thingnes Boe und Vetle Sjaastad Christiansen ins Rennen.

Vor dem Rennen: Deutschland schickt die Silber-Staffel von Kontiolahti ins Rennen, allerdings in veränderter Formation. Justus Strelow beginnt und übergibt auf Johannes Kühn. Im Gegensatz zum Weltcup in Finnland ist Benedikt Doll der Schlussläufer und Roman Rees läuft auf der Drei.

Vor dem Rennen: 4x7,5 Kilometer werden gelaufen, jeder Athlet muss zweimal an den Schießstand. Dort stehen acht Patronen für fünf Scheiben zur Verfügung. Bleibt dann noch eine Scheibe stehen, geht es in die Strafrunde.

Vor dem Rennen: Wir sind zurück im Liveticker zum Biathlon heute in Hochfilzen. Gleich sehen wir die Staffel der Herren.

Vor dem Rennen: Um 13:40 Uhr geht es mit der Staffel der Herren weiter, wir melden uns um 13:25 im Liveticker zum Biathlon zurück.

Biathlon: Der Verfolger der Damen im Liveticker

Ziel: Voigt kommt als 14. ins Ziel, Weidel beendet das Rennen auf dem 15. Rang. Schneider und Preuß haben zu viele Fehler geschossen, die fallen aus den Top 20.

Ziel: Tandrevold hat Davidova abgehängt, die Norwegerin wird Zweite. Simon gewinnt souverän und baut ihre Führung im Gesamtweltcup aus. Elvira Öberg ist noch an Herrmann-Wick vorbeigezogen, die Deutsche wird also Fünfte.

Rennen: Simon wird gewinnen, dahinter geht es zwischen Davidova und Tandrevold um die Plätze zwei und drei. Herrmann-Wick wird auf dem vierten Rang einlaufen.

Rennen: Voigt, Weidel und Preuß müssen in die Strafrunde. Sie fallen aus den Top Ten.

Rennen: Simon trifft alles und wird hier gewinnen. Persson macht zwei Fehler. Herrmann-Wick schießt nur eine Strafrunde. Davidova und Tandrevold hauen alles weg. Puh, das wird eng mit dem Podest.

Rennen: Es geht zum letzten Schießen. Das Rennen ist völlig offen, alles kann passieren.

Rennen: Voigt ist Elfte, Weidel 14. Beide haben aber wohl keine Chance mehr aufs Podium.

Rennen: Vor dem letzten Schießen ist für Herrmann-Wick noch alles drin. Der Rückstand auf Simon und Persson liegt im Bereich einer Strafrunde. Von hinten drückt die Konkurrenz.

Rennen: Weidel schießt ihren ersten Fehler heute. Voigt räumt wieder alles ab, sie ist jetzt Elfte. Preuß muss wieder in die Strafrunde, sie fällt weiter zurück.

Rennen: Wir sind beim Stehendschießen. Simon muss eine Strafrunde laufen, Davidova sogar zwei. Herrmann-Wick setzt den letzten Schuss daneben. Hier geht es drunter und drüber. Linn Persson aus Schweden trifft alles und ist Zweite.

Rennen: Die Hälfte des Rennens ist absolviert, hier ist weiter alles offen. Gleich steht das erste Stehendschießen an. Herrmann-Wick hat auf der Strecke einige Sekunden eingebüßt, gut 14 Sekunden fehlen nach vorne.

Rennen: Jetzt wird das Feld auseinander gezogen. Herrmann-Wick ist noch voll dabei, der Rückstand auf die Spitze ist überschaubar. weidel liegt auf dem zehnten Rang, Voigt ist 18. Preuß und Schneider fallen klar zurück.

Rennen: Preuß muss zwei Strafrunden laufen, Weidel kommt sauber durch. Voigt trifft auch alles, Schneider macht zwei Fehler.

Rennen: Herrmann-Wick ist am Schießstand. Jetzt schießt sie eine Strafrunde. Was macht die Konkurrenz? Simon und Davidova räumen alles ab,

Rennen: Wir sind gleich schon beim zweiten Liegendschießen. Herrmann-Wick hat den Vorsprung leicht ausgebaut.

Rennen: Weidel und Preuß haben sich auf die Plätze 13 und 14 verbessert, es geht gut an für die deutschen Damen hier.

Rennen: Was machen die weiteren Deutschen? Preuß, Weidel und Voigt räumen alles ab, nur Schneider muss in die Strafrunde.

Rennen: Wir sind beim ersten Liegendschießen. Herrmann-Wick trifft alle fünf Scheiben und bleibt vorne. Simon und Davidova folgen ihr fehlerfrei.

Rennen: Wir sind bei der ersten Zeitmessung. Herrmann-Wick hat den Vorsprung gehalten. Sie wird mit dem Vorsprung von ungefähr einer Strafrunde zum Schießen kommen.

Rennen: Vier weitere DSV-Damen sind unterwegs. Weidel, Schneider, Preuß und Voigt machen sich auf den Weg zum Liegendschießen.

Rennen: Zwei Kilometer wird gelaufen, dann geht es zum ersten Liegendschießen.

Rennen: Das Rennen beginnt, Denise Herrmann-Wick ist auf der Strecke.

Vor dem Rennen: 60 Damen machen sich bereit, gleich geht es los hier.

Vor dem Rennen: Die Bedingungen sind wieder gut heute, auch wenn sich die Sonne hinter den Wolken versteckt.

Vor dem Rennen: Die Abstände für einen Verfolger sind gering, wir dürfen uns auf ein packendes Rennen freuen.

Vor dem Rennen: Anna Weidel, Sophia Schneider und Franziska Preuß haben gut 1:10 Minuten Rückstand auf die Spitze und können geschlossen auf die erste Runde gehen.

Vor dem Rennen: Aus deutscher Sicht wird es aufregend gleich. Denise Herrmann-Wick hat den Sprint gewonnen und wird den Verfolger eröffnen.

Vor dem Rennen: Ein spannendes und kurzweiliges Rennen steht uns bevor. Nur zehn Kilometer wird gelaufen, viermal wird geschossen. Kaum ein Rennen ist dynamischer als der Verfolger.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Hochfilzen. Gleich startet der Verfolger der Damen.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zu den Rennen

Denise Herrmann-Wick wird dann die zweite Verfolgung der noch jungen Biathlon-Saison eröffnen. Die Olympiasiegerin gewann am Donnerstag den Sprint und wird das Rennen über zehn Kilometer bei vier Schießeinlagen anführen.

Biathlon heute im Liveticker: Deutsches Trio jagt die Teamkollegin

Herrmann-Wick nimmt 18 Sekunden Vorsprung auf die Tschechin Marketa Davidova mit, kurz danach folgt Julia Simon aus Frankreich, die im Gelben Trikot der Führenden im Gesamtweltcup an den Start gehen wird.

Die Abstände sind gering, das Rennen ist völlig offen. Fünf weitere DSV-Damen machen sich auf die Verfolgungsjagd nach ihrer Teamkollegin. Anna Weidel, Sophia Schneider und Franziska Preuß haben gut 1:10 Minuten Rückstand auf die Spitze und können geschlossen auf die erste Runde gehen.

Biathlon heute im Liveticker: Voigt mit guter Perspektive

Vanessa Voigt startet kurz nach dem Trio und hat bei guter Schießleistung noch Optionen auf ein Top-Resultat. Juliane Frühwirt hat 1:40 Minuten Rückstand auf Herrmann-Wick und zeigte wie schon beim Saisonstart in Kontiolahti Defizite im Laufen.

Die Verfolgung in Kontiolahti gewann Simon, Vanessa Voigt wurde als Achte beste Deutsche. Hier geht es zur Startliste

Biathlon im Liveticker: Unveränderte Aufstellung bei den Herren

Nach den Damen sind dann auch die Herren an der Reihe, die zweite Staffel des Biathlon-Weltcups 2022/23 wird gelaufen. Das deutsche Team geht mit guten Erinnerungen ins Rennen über 4x7,5 Kilometer.

Bei der Staffel in Kontiolahti kamen Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees auf den zweiten Rang. In identischer Form geht es ins Rennen am Samstag in Hochfilzen. Strelow beginnt, übergibt an Kühn, der dann weiter auf Rees wechselt. Doll ist Schlussläufer.

Wenn die DSV-Herren wieder aufs Podest wollen, muss eine klare Steigerung im Vergleich zum Sprint am Freitag her. Dort dominierte der Norweger Johannes Thingnes Boe, der mit seinen Norwegern als klarer Favorit an den Start geht. Hier geht es zu den Aufstellungen

Zudem muss man Frankreich, Schweden und Deutschland auf der Rechnung haben. Um 11:30 Uhr beginnt die Verfolgung der Damen, die Herren starten um 13:40 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

