Biathlon: Ein böser Patzer kostet Deutschland das Staffel-Podest

Mixed-Staffeln am Sonntag

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Sonntag fortgesetzt. Auf der Pokljuka fanden erstmals in dieser Saison Mixed-Staffeln statt - mit enttäuschenden Ergebnissen für Deutschland.

Pokljuka - Der Biathlon-Weltcup auf der Pokljuka endete am Sonntag. Zwei Staffeln standen auf dem Programm. Die Single-Mixed-Staffel wurde aus deutscher Sicht zur Enttäuschung, die Mixed-Staffel zeigte bis auf eine kleine Ausnahme eine gute Leistung.

Roman Rees, Benedikt Doll, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick haben zum Abschluss des Biathlon-Weltcups auf der Pokljuka das Podest in der Mixed-Staffel verpasst. Ausgerechnet die junge Schneider patzte beim Liegendschießen schwer. Aus einem gar möglichen Sieg wurde letztlich ein fünfter Platz.

Biathlon: Frankreich gewinnt vor Italien

Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Anais Chevalier Bouchet und Julia Simon wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten vor Italien und Schweden.

Startläufer Rees begann mit zwei Nachladern liegend, stehend brauchte er eine Extrapatrone. Als Dritter übergab er auf Doll, der liegend und stehend zwei Fehler machte. Aber auch die Konkurrenz patzte, der Schwarzwälder hielt das deutsche Quartett auf Podestkurs.

Biathlon: Schneider patzt böse, Herrmann-Wick mit starker Leistung

Schneider übernahm für die Damen, beim Liegendschießen verließen sie die Nerven. Zwei Strafrunden warfen Deutschland weit zurück. Stehend blieb sie fehlerfrei, hatte als Sechste aber schon über eine Minute Rückstand.

Schlussläuferin Herrmann-Wick brauchte bei zwei Schießeinlagen nur einen Nachlader. Die Konkurrenz blieb aber cool, die deutsche Staffel kam nicht mehr in Podestnähe. Unter dem Strich steht eine gute Leistung mit einem großen Aussetzer.

Biathlon: Der Endstand der Mixed-Staffel

1. Frankreich 1:19.48.9 Stunden / 1 Strafrunde / 7 Nachlader 2. Italien + 24.6 / 0 / 7 3. Schweden + 47.2 / 1 / 5 5. Deutschland + 1:24.5 / 2 / 11

Das gesamte Ergebnis

Der Weltcup auf der Pokljuka ist beendet. Am Mittwoch geht es in Ruhpolding weiter, chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Biathlon: DSV-Duo mit schwachem Auftritt, Norwegen gewinnt

Justus Strelow und Janina Hettich-Walz haben einen gebrauchten Tag in der Single-Mixed-Staffel von Pokljuka erlebt. Das deutsche Duo erreichte im Rennen über 13,5 Kilometer nur den schwachen 13. Platz und lag über drei Minuten hinter der Spitze zurück.

Biathlon: Strelow stürzt, Norwegen gewinnt souverän

Strelow stürzte zu Beginn des Rennens, hatte anschließend große Probleme auf der Strecke und verlor viel Zeit. Hettich-Walz schoss in ihrer ersten Runde viele Fehler, musste in die Strafrunde und konnte auch mit einer ordentlichen Leistung im Schlusssegment nichts mehr gutmachen.

Vetle Sjaastad Christiansen und Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten für Norwegen klar vor Lou Jeanmonnot und Antonin Guigonnat aus Frankreich. Amy Baserga und Niklas Hartweg aus der Schweiz wurden überraschend Dritte.

Biathlon: Der Endstand der Single-MIxed-Staffel

1. Norwegen 38:54.1 Minute / 0 Strafrunden / 5 Nachlader 2. Frankreich + 41.0 / 0 / 6 3. Schweiz + 49.6 / 0 / 8 13. Deutschland + 3:06.6 / 1 / 9

Das gesamte Ergebnis

Biathlon: Die Mixed-Staffel im Liveticker

Ziel: Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Anais Chevalier Bouchet und Julia Simon gewinnen vor Italien und Schweden. Häcki-Groß hat auf der Zielgeraden gekontert, Deutschland wird hier nur Fünfter.

Rennen: Wie erwartet, Herrmann-Wick schnappt sich Häcki-Groß. Das Rennen ist entschieden.

Rennen: Herrmann-Wick muss einmal nachladen. Sie ist zunächst Fünfte, wird aber Häcki-Groß noch überholen.

Rennen: Simon braucht einen Nachlader, das reicht dennoch für Frankreich. Vittozzi muss ebenfalls nachladen. Sie hält aber den zweiten Platz. Öberg trifft alles, das Podium steht fest!

Rennen: Simon und Vittozzie nähern sich dem letzten Schießen. Gleich fällt hier die Entscheidung.

Rennen: Eine kleine Restchance aufs Podest hat Deutschland noch. Dann muss jetzt aber wirklich alles zusammenkommen.

Rennen: Herrmann-Wick schießt schnell und sicher. Aber wenn die Konkurrenz da vorne so stabil ist, kann sie da kaum Zeit aufholen.

Rennen: Simon trifft alles, Frankreich ist auf Siegkurs. Vittozzi trifft auch alles, Italien bleibt dabei. Öberg geht auf den dritten Rang, Häcki-Groß wird durchgereicht.

Rennen: So, wir kommen zum vorletzten Schießen. Die Entscheidung in dieser Mixed-Staffel naht.

Rennen: Herrmann-Wick holt einige Sekunden auf. Sie kann jetzt nicht mehr taktieren und muss von Beginn an Vollgas geben.

Rennen: Frankreich wechselt 30 Sekunden vor Italien und 45 vor der Schweiz. Schneider übergibt mit 1:31 auf Herrmann-Wick.

Rennen: Julia Simon läuft für Frankreich, Lisa Vittozzi für Italien, Elvira Öberg für Schweden und Lena Häcki-Groß für die Schweiz.

Rennen: Ein letzter Wechsel steht an. Das Podest wird unheimlich schwer für Deutschland. Denise Herrmann-Wick ist zwar in starker Form, die Konkurrenz aber sehr namhaft.

Rennen: Bravo, Sophia Schneider. In dieser schweren Situation so cool zu bleiben und alles zu treffen, das ist bemerkenswert. Deutschland ist Sechster.

Rennen: Chevalier Bouchet trifft alles, Frankreich bleibt vorne. Wierer folgt für Italien, Gasparin muss mit zwei Fehlern abreißen lassen. Schweden kommt dem Podest wieder näher.

Rennen: Schneider hat zu kämpfen, das ist keine leichte Situation für diese junge Athletin. 1:15 liegt sie hinter der Spitze und ist jetzt Sechste. Die Spitzengruppe kommt gleich zum Stehendschießen.

Rennen: Puh, das ist ein herber Rückschlag. In der Spitzengruppe kam Schneider an den Schießstand, jetzt liegt sie über eine Minute zurück.

Rennen: Alle machen sie Fehler jetzt. Frankreich führt, Wierer zieht mit zwei Fehlern nach. Schneider verliert hier die Kontrolle und muss zwei Strafrunden laufen. Boah ist das bitter jetzt.

Rennen: Als Trio geht es gleich zum Liegendschießen. Deutschland ist hier im Kampf um den Sieg voll mit dabei.

Rennen: Schneider geht das Tempo mit, läuferisch ist sie ohnehin stark. Probleme hat sie oft am Schießstand.

Rennen: Für Italien läuft Wierer, für Frankreich Chevalier-Bouchet, für Norwegen Knotten und für Schweden Brorsson.

Rennen: Italien wechselt fünf Sekunden vor Frankreich und Deutschland. Die Halbzeit des Rennens ist erreicht.

Rennen: Gleich folgt der Wechsel auf die Damen. Für Deutschland läuft dann Sophia Schneider.

Rennen: Giacomel baut den Vorsprung für Italien aus. 6,5 Sekunden sind das auf Frankreich, 9,4 auf Deutschland.

Rennen: Wir sind am Schießstand. Wieder haben die Athleten große Probleme. Italien zieht an die Spitze, Doll braucht zwei Nachlader. Norwegen muss in die Strafrunde. Und Frankreich ist wieder da. Was für eine Dynamik hier.

Rennen: Doll hält den Rückstand auf Dale, vor dem Stehendschießen geht hier keiner ein zu hohes Tempo. Wir nähern uns der Halbzeit am Schießstand.

Rennen: Frankreich ist Fünfter, aber nur 21 Sekunden hinter Norwegen. Es ist alles offen hier.

Rennen: Der Wind flackerte auf, viele Fehler wurden geschossen. Doll ist jetzt Zweiter, Deutschland ist voll dabei.

Rennen: Der Franzose hat massive Probleme. Er muss eine Strafrunde laufen. Doll kann das nur bedingt nutzen, er braucht zwei Nachlader. Dale trifft alles, Norwegen führt.

Rennen: Wir sind gleich am Schießstand, Fillon Maillet wird dieses Liegendschießen eröffnen.

Rennen: Frankreich führt mit 25 Sekunden vor Norwegen und Deutschland. Das sind schon mehr als zwei Nachlader.

Rennen: Der Wechsel ist erfolgt, Rees ist auf den dritten Platz nach vorne gelaufen und schickt jetzt Doll ins Rennen.

Rennen: Quentin Fillon Maillet läuft gleich für Frankreich, Johannes Dale für Norwegen, Doll für Deutschland, Martin Ponsiluoma für Schweden und Tommaso Giacomel für Italien. Das sind die Favoriten hier.

Rennen: Rees ist schon Sechster, er wird gleich auf Doll übergeben.

Rennen: Claude und Andersen kommen an den Schießstand. Der Franzose trifft alles, der Norweger hat große Probleme. Drei Fehler werfen ihn zurück. Rees braucht einen Nachlader und geht als Achter zurück ins Rennen.

Rennen: Wir sind gleich beim Stehendschießen, Frankreich und Norwegen führen jetzt gemeinsam. Gut zehn Sekunden liegen sie vor Belgien.

Rennen: Auf der Strecke passt es jetzt bei Rees, er hält den Rückstand auf Norwegen konstant und ist schon Achter.

Rennen: Beim Verlassen des Schießstandes verhakt sich Rees mit einem Kontrahenten. Das kostet weitere Sekunden.

Rennen: Rees beginnt mit zwei Fehlern, das ist nicht ideal. Die Nachlader sitzen, aber er fällt zurück. Norwegen und Frankreich geben den Takt vor.

Rennen: Es geht gleich geschlossen zum ersten von insgesamt acht Schießen.

Rennen: Schweden gibt das Tempo vor, Rees ist Teil der vorderen Gruppe. Noch ist das Feld aber zusammen.

Rennen: Der Startschuss ist erfolgt, 24 Athleten machen sich auf die erste Runde über 2,5 Kilometer. Roman Rees läuft für Deutschland.

Vor dem Rennen: Die Athleten machen sich bereit, gleich geht es los.

Vor dem Rennen: Auch Italien muss man mit Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi auf dem Zettel haben.

Vor dem Rennen: Schauen wir auf die Aufstellungen. Norwegen startet mit Filip Fjeld Andersen, Johannes Dale, Karoline Offigstad Knotten und Rangnhild Femsteinevik. Schweden geht mit Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Mona Brorsson und Elvira Öberg ins Rennen. Für Frankreich laufen Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Anais Chevalier Bouchet und Julia Simon.

Vor dem Rennen: Deutschland geht als Podestkandidat in diese Staffel. Norwegen läuft ohne die Boe-Brüder und ohne Sturla Holm Laegreid. Auch Schweden und Frankreich schickt nicht die Bestbesetzung. Dennoch sind die drei Teams schlagkräftig unterwegs.

Vor dem Rennen: Jeder Athlet läuft 7,5 Kilometer und muss zweimal an den Schießstand. 23 Nationen gehen an den Start.

Vor dem Rennen: Die Mixed-Staffel wird gelaufen. Deutschland ist mit Roman Rees, Benedikt Doll, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick am Start.

Vor dem Rennen: Wir sind zurück im Liveticker zum Biathlon heute auf der Pokljuka. Gleich steht das letzte Rennen auf der slowenischen Hochebene an.

Vor dem Rennen: Um 14:25 Uhr geht es mit der Mixed-Staffel weiter, wir melden uns um 14:00 Uhr im Liveticker zurück.

Biathlon: Die Single-Mixed-Staffel im Liveticker

Ziel: Norwegen gewinnt ganz klar vor Frankreich und der Schweiz. Ingrid Landmark Tandrevold und Vetle Sjaastad Christiansen feiern hier also den Sieg. Strelow und Hettich-Walz sind 13., Das ist eine große Enttäuschung.

Rennen: Hettich-Walz sorgt für einen versöhnlichen Abschluss, das sind fünf Treffer. Unter dem Strich steht aber ein schwacher 13. Rang.

Rennen: Es geht jetzt ein letztes Mal zum Schießstand. Hier entscheidet sich diese Staffel. Tandrevold räumt alles ab, Norwegen gewinnt hier ganz souverän. Lou Jeanmonnot sichert den zweiten Platz für Frankreich. Amy Baserga trifft alles, die Schweiz wird Dritter.

Rennen: Hettich-Walz ist beim Liegendschießen. Sie macht wieder zwei Fehler, das ist ein schwacher Auftritt der Schwarzwälderin.

Rennen: Die Spitzengruppe kommt zum vorletzten Schießen. Tandrevold trifft alles, Norwegen ist auf Siegkurs! Jeanmonnot bleibt Zweite, auch die Schweiz kommt sauber durch.

Rennen: Er wechselt als 14., über zwei Minuten liegt das deutsche Duo schon zurück. Das ist ein ganz bitterer Nachmittag heute.

Rennen: Strelow hat schon wieder Probleme auf der Strecke. Bleibt er wenigstens am Schießstand cool? Nein, das sind insgesamt zwei Fehler. So wird das nichts mit der Aufholjagd.

Rennen: Christiansen wackelt, das sind zwei Fehler. Aber auch die Verfolger machen Fehler. Norwegen bleibt vorne. Frankreich hält den zweiten Rang, Hartweg hat viel Mühe, bleibt aber Dritter.

Rennen: Es geht für die Spitzenteams zum Stehendschießen, dann erfolgt der letzte Wechsel.

Rennen: Strelow ist am Schießstand. Er räumt alle Schieben ab und schiebt Deutschland auf den zwölften Platz nach vorne.

Rennen: Die ersten Herren kommen jetzt an den Schießstand. Christiansen räumt alles ab, Norwegen bleibt vorne. Guigonnat hält Frankreich auf der Zwei, die Schweiz bleibt mit Hartweg Dritter.

Rennen: Jetzt geht es völlig dahin für das deutsche Duo. Hettich Walz schießt vier Fehler und muss somit einmal in die Strafrunde. 1:26 Minuten beträgt der Rückstand, das ist bitter.

Rennen: Wir sind beim vierten Schießen. Norwegen bleibt trotz Nachlader vorne und wechselt an der 1. Frankreich ist jetzt Zweiter, die Schweiz Dritter.

Rennen: Es geht zum Stehendschießen, anschließend wird gewechselt.

Rennen: Es ist derzeit der elfte Platz. 41 Sekunden fehlen auf die Spitze, gut 30 sind es aufs Podium.

Rennen: Norwegen geht an die Spitze, dahinter folgen die Schweiz und die USA. Hettich-Walz trifft alle Scheiben, musste aber einmal kurz absetzen. Insgesamt war das aber eine gute Vortsellung.

Rennen: Noch ist alles offen hier. Janina Hettich-Walz muss aber zusehen, dass sie jetzt sauber durchkommt.

Rennen: Denn jetzt sind die Frauen im Rennen. 1,5 Kilometer, dann geht es zum Liegendschießen. Deutschland ist Zwölfter, 25 Sekunden beträgt der Rückstand.

Rennen: Wir bekommen die Information, dass Strelow gestürzt war und so Zeit verloren hat. Hoffen wir, dass er sich in seiner kurzen Pause jetzt gut erholt.

Rennen: Wir sind beim zweiten Schießen. Es werden viele Fehler geschossen, hier könnte Strelow jetzt aufholen. Aber auch er macht zwei Fehler, der Rückstand wächst.

Rennen: Strelow hat massive Probleme auf der Strecke. Er verliert hier fast 20 Sekunden auf dieser kurzen Runde.

Rennen: 1,5 Kilometer werden gelaufen, dann geht es zum Stehendschießen. Und dann wird direkt gewechselt, das ist eine der Besonderheiten in der Single-Mixed-Staffel.

Rennen: Strelow trifft alles und geht als Zweiter zurück auf die Strecke. Norwegen führt, Deutschland ist voll dabei.

Rennen: Es geht zum ersten von acht Schießen. Drei Nachlader gibt es je Einheit, die Strafrunde ist nur 75 Meter lang.

Rennen: Schweden, Österreich und Norwegen geben den Takt vor. Strelow hält sich aber in der Spitzengruppe.

Rennen: Das Rennen beginnt, 1,5 Kilometer werden jetzt gleich gelaufen. Dann geht es zum ersten Liegendschießen.

Vor dem Rennen: Die Bedingungen haben sich massiv verändert. Gestern strahlte noch die Sonne, heute regnet es.

Vor dem Rennen: In wenigen Minuten geht es los, die Herren machen sich bereit.

Vor dem Rennen: 24 Nationen gehen gleich an den Start, die Herren werden das Rennen eröffnen.

Vor dem Rennen: 13,5 Kilometer werden gleich gelaufen, achtmal wird geschossen. Uns steht ein dynamisches Rennen mit kurzen Runden und vielen Schießeinlagen bevor.

Vor dem Rennen: Schweden schickt Anna Magnusson und Sebastian Samuelsson ins Rennen. Norwegen startet mit Ingrid Landmark Tandrevold und Vetle Sjaastad Christiansen, Österreich schickt Simon Eder und Lisa Theresa Hauser auf die Strecke. Das sind die Topfavoriten.

Vor dem Rennen: Janina Hettich-Walz und Justus Strelow gehen gleich für Deutschland an den Start. Das deutsche Duo zählt aber nur zu den Außenseitern.

Vor dem Rennen: Starten wir in diesen Mixed-Tag mit der Single-Mixed-Staffel, der jüngsten Disziplin im Biathlon-Weltcup.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute auf der Pokljuka.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zu den Rennen

Mit der Single-Mixed-Staffel startet der erste Mixed-Tag im Biathlon-Weltcup 2022/23. Je eine Dame und ein Herr einer Nation treten gemeinsam über die Gesamtdistanz von 13,5 Kilometer an. Jede Runde ist 1,5 Kilometer lang und wird insgesamt neunmal gelaufen - achtmal wird geschossen.

Biathlon heute im Liveticker: So läuft Deutschland in den Mixed-Staffeln

Single-Mixed-Staffeln sind sehr dynamisch und bringen nicht selten Überraschungen hervor. Justus Strelow und Janina Hettich-Walz nehmen das Rennen für Deutschland in Angriff. Beide sind starke Schützen und für den schießlastigen Wettbewerb gut geeignet. Die Konkurrenz ist groß, viele Nationen haben hier eine gute Chance auf einen Podestplatz. Hier geht es zur Startliste

Biathlon heute im Liveticker: So startet Deutschland in der Mixed-Staffel

Anschließend geht es ab 14:25 Uhr mit der Mixed-Staffel weiter. Hier treten die Nationen mit je zwei Athleten pro Geschlecht an. Die Herren beginnen, anschließend übernehmen die Damen. 7,5 Kilometer muss jeder Starter zurücklegen, je zweimal wird geschossen.

Bundestrainer Mark Kirchner hat Roman Rees, Benedikt Doll, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick nominiert. Rees und Doll überzeugten im Sprint am Freitag, Herrmann-Wick ist eine erfahrene Staffelläuferin. Schneider hatte im Sprint am Donnerstag große Probleme, startete aber nicht in der Verfolgung und ist entsprechend ausgeruht.

Schweden, Frankreich, Norwegen und Italien zählen ebenfalls zum engeren Favoritenkreis. Laut provisorischer Startliste verzichten viele Top-Nationen aber auf ihre vermeintlich beste Aufstellung und geben den Top-Athleten eine Verschnaufpause vor dem Weltcup in Ruhpolding. Hier geht es zur Startliste

Dennoch stehen spannende Rennen am Sonntag bevor. Um 11:45 Uhr beginnt die Single-Mixed-Staffel, chiemgau24.de ist ab 11:15 Uhr im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Die Rennen auf der Pokljuka sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

