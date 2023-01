Biathlon: Doll wieder stark, Boe deklassiert die Konkurrenz

Sprint am Freitag

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Freitag fortgesetzt. Auf der Pokljuka stand der Sprint der Herren an. Dominiert wurde das Rennen einmal mehr von Norwegern, zwei Deutsche zeigten aber ebenfalls eine überzeugende Leistung.

Pokljuka - Das zweite Rennen des Biathlon-Weltcups von Pokljuka stieg am Freitag. Die Herren liefen im Sprint über 10 Kilometer. Johannes Thingnes Boe dominierte erneut, Benedikt Doll verpasste das Podest knapp.

Johannes Thingnes Boe hat den Sprint der Herren auf der Pokljuka gewonnen und einmal mehr die Konkurrenz deklassiert. Mit Tarjei Boe (+48,1 Sekunden) und Sturla Holm Laegreid (+55,6) standen zwei weitere Norweger auf dem Podest. Bester Deutscher wurde Benedikt Doll (+1:03,9) als Vierter.

Biathlon: Boe-Brüder an der Spitze, auch Laegreid auf dem Podium

Auch im neuen Jahr dominieren die Norweger den Biathlon-Weltcup der Herren. Johannes Thingnes Boe zeigte einmal mehr seine Klasse und gewann trotz einer Strafrunde mit einem Vorsprung von knapp einer Minute. Der Führende des Gesamtweltcups lief die schnellste Laufzeit und dominierte das Rennen nach Belieben.

Bruder Tarjei Boe blieb am Schießstand zwar ohne Fehler, wurde auf der Strecke aber abgehängt und kam als Zweiter ins Ziel. Sturla Holm Laegreid schoss ebenfalls im Liegen einen Fehler, blieb beim Stehendschießen aber ohne Fehler und lief so aufs Podest.

Biathlon: Durchwachsenes Ergebnis für Deutschland, Doll und Rees aber stark

Benedikt Doll (ein Fehler) als Vierter und Roman Rees (8. ein Fehler) zeigten einen starken Sprint und haben beide gute Ausgangslagen für den Verfolger am Samstag. Auch Philipp Horn kann mit seinem Ergebnis zufrieden sein, ihm unterlief ein Fehler, am Ende erreichte er Platz 29.

Enttäuschend verlief das Rennen für David Zobel, der drei Fehler schoss und die Verfolgung am Samstag verpasst. Für Justus Strelow (drei Strafrunden) auf Platz 41 und Johannes Kühn (44., vier Strafrunden) verlief das Rennen ebenfalls durchwachsen.

Biathlon in Pokljuka: Der Endstand

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 23:55,9 Minuten / 1 Strafrunde 2. Tarjei Boe (Norwegen) +48,1 / 0 3. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) +55,6 / 1 4. Benedikt Doll (Deutschland) +1:03,3 / 1 8. Roman Rees (Deutschland) +1:17,9 / 1 29. Philipp Horn (Deutschland) +2:17,5 /1 41. Justus Strelow (Deutschland) +2:41,2 / 3 44. Johannes Kühn (Deutschland) +2:43,8 / 4 74. David Zobel (Deutschland) +3:54,4 / 3

Der Biathlon-Weltcup auf der Pokljuka wird am Samstag fortgesetzt. Dann werden die beiden Verfolger gelaufen. Die Damen starten um 11:30 Uhr, die Herren um 14:45 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Biathlon: Der Sprint der Herren im Liveticker

Rennen: Philipp Horn (29.) und Johannes Kühn (42.) haben das Ziel erreicht.

Rennen: David Zobel wurde mittlerweile auf Platz 62 durchgereicht und wird den Verfolger am morgigen Samstag verpassen.

Rennen: Philipp Horn und Johannes Kühn kommen zeitgleich zum Schießen. Kühn verfehlt zwei Scheiben, Horn muss nur einmal in die Strafrunde.

Rennen: Justus Strelow kommt als 33. ins Ziel.

Rennen: Johannes Kühn ist beim Liegendschießen, verfehlt aber zwei Scheiben und muss Strafrunden laufen. Dann kommt direkt Philipp Horn, der fehlerfrei bleibt.

Rennen: Es deutet also alles auf einen Dreifacherfolg für Norwegen hin, wobei auch das Ergebnis von Benedikt Doll stark ist.

Rennen: Nichts wird es mit dem Podest für Doll, Tarjei Boe kommt jetzt als Zweiter ins Ziel.

Rennen: Zweites Schießen für Justus Strelow. Das ist nichts, drei Fehler schießt er.

Rennen: Johannes Thingnes Boe wird das Rennen gewinnen, er kommt als erster ins Ziel, hat fast eine Minute Vorsprung auf Laegreid, der Zweiter ist. Doll ist nach wie vor auf Platz drei.

Rennen: Für Roman Rees ist das Rennen beendet, er kommt als 5. ins Ziel.

Rennen: J.T. Boe und Laegreid sind bei der letzten Zwischenzeit angekommen und setzten sich beide an die Spitze, wobei Boe fast noch einmal eine Minute schneller ist. Laegreid hat nur elf Sekunden Vorsprung vor Doll.

Rennen: David Zobel kommt als 21. ins Ziel, das könnte eng werden mit der Verfolgung.

Rennen: Justus Strelow ist beim Liegendschießen, trifft alle Scheiben.

Rennen: Christiansen kam als Führender zum Schießstand, schießt jetzt aber im Stehen drei Fehler. Damit ist er raus aus dem Rennen um eine Top-Platzierung.

Rennen: Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Laegreid und J.T. Boe bleiben beim Stehendschießen beide ohne Fehler, Boe führt damit mit einer halben Minute Vorsprung.

Rennen: Das war knapp. Der Tscheche Michal Krcmar verliert auf der Strecke und kommt mit 0,6 Sekunden Rückstand auf Doll ins Ziel.

Rennen: Roman Rees ist beim Stehendschießen angekommen. Die erste Scheibe bleibt stehen, einmal muss er in die Strafrunde.

Rennen: Fillon Maillet schießt beim Stehendschießen einen Fehler und vergibt damit die zwischenzeitliche Führung.

Rennen: Benedikt Doll kommt ins Ziel und setzt mit 24:59,2 Minuten die erste Zeit. Mal sehen, was das am Ende wert ist.

Rennen: Der nächste Deutsche ist beim Stehendschießen angekommen. David Zobel macht zwei Fehler, steht damit insgesamt bei drei Strafrunden. Das ist zu viel für den Sprint.

Rennen: Vetle Sjaastad Christiansen bleibt beim Liegendschießen fehlerfrei und ist Erster nach dem ersten Schießen.

Rennen: Nach dem zweiten Schießen führt aktuell der Tscheche Michal Krcmar, der fehlerfrei blieb. 6,8 Sekunden hat er Vorsprung vor Doll.

Rennen: Jetzt Laegreid. Der Norweger verpasst direkt die erste Scheibe und muss in die Strafrunde. Dann kommt Johannes Thingnes Boe. Doch auch er zeigt Nerven und verfehlt eine Scheibe! Das ist die Chance für Doll, beide Favoriten jetzt ebenfalls mit einem Fehler.

Rennen: Roman Rees bleibt fehlerfrei beim ersten Schießen, hat aber schon eine halbe Minute Rückstand.

Rennen: Jetzt geht aber erst einmal ein Italiener in Führung. Tommaso Giacomel trifft beim Liegendschießen alle Scheiben und verlässt den Schießstand als Führender, 12,5 Sekunden vor Doll.

Rennen: Der Franzose Quentin Fillon Maillet bleibt an Doll dran und macht beim Liegendschießen keinen Fehler.

Rennen: Jetzt wird es ernst, Benedikt Doll ist beim Stehendschießen. Immerhin. Ein Fehler unterläuft Doll, mit einer Strafrunde ist er aber immer noch gut im Rennen.

Rennen: Für David Zobel geht es zum Liegendschießen. Er verfehlt eine Scheibe und muss in die Strafrunde.

Rennen: Roman Rees ist jetzt gestartet, gleich geht es auch für Johannes Thingnes Boe und Sturla Holm Laegreid los.

Rennen: Benedikt Doll ist das erste Mal am Schießstand. Der deutsche Top-Läufer trifft alle fünf Scheiben, das sieht sehr gut aus. So darf es weitergehen.

Rennen: Der nächste Deutsche ist auf der Strecke, David Zobel greift nun ins Rennen ein.

Rennen: Fünf Läufer haben die erste Zwischenzeit nach 1,5 Kilometern passiert, Fabien Claude hat diese als erstes erreicht. Doll ist Dritter mit 6,2 Sekunden Rückstand.

Rennen: Der zweite Läufer ist direkt ein Deutscher, Benedikt Doll ist auf der Loipe.

Rennen: Der Sprint der Herren hat begonnen, der Österreicher Felix Leitner eröffnet das Rennen.

Vor dem Rennen: Die Bedingungen sind ähnlich zum gestrigen Sprint der Damen, es ist etwas wärmer und ein wenig windiger.

Vor dem Rennen: Als Favoriten gehen heute vor allem wieder die Norweger ins Rennen. Johannes Thingnes Boe hat die Startnummer 31, Sturla Holm Laegreid startet mit der 29. Johannes Dale trägt heute die 47.

Vor dem Rennen: Sechs deutsche Biathleten gehen heute im Sprint an den Start. Neben Benedikt Doll (Startnummer 2), der zum Kreis der Favoriten zählt, laufen David Zobel (16), Roman Rees (27), Justus Strelow (54), Johannes Kühn (78) und Philipp Horn (79).

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute auf der Pokljuka.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Sprint der Herren

Benedikt Doll führt das deutsche Biathlon-Team in seiner Spezialdisziplin an. Der Schwarzwälder zeigte ein gutes Rennen auf Schalke, kam im letzten Sprint vor Weihnachten auf den dritten Rang, auch auf der slowenischen Hochebene ist das Podest wieder das Ziel.

Biathlon heute im Liveticker: Zwei DSV-Herren kämpfen um die WM-Norm

Neben Doll gehen dann auch Roman Rees, David Zobel, Justus Strelow, Philipp Horn und Johannes Kühn an den Start. Zobel, Rees, Doll und Strelow haben die WM-Norm bereits in der Tasche, Horn und Kühn müssen sich noch für die Titelkämpfe in Oberhof qualifizieren.

Für die interne WM-Norm benötigt es ein Ergebnis unter den besten Acht oder zwei Top-15-Resultate. Mit einem guten Sprint hat man auch im Verfolger am Samstag eine gute Ausgangslage, die Abstände vom Freitag sind dann die Basis für das Rennen am Samstag.

Biathlon heute im Liveticker: Boe und Laegreid geben den Takt vor

Die Favoritenrolle geht ganz klar nach Norwegen. Johannes Thingnes Boe und Sturla Holm Laegreid dominieren die bisherige Saison, jüngst sorgte auch Johannes Dale für Furore. Sie sind die Topfavoriten auf den Sieg im Sprint auf der Pokljuka. Hier geht es zur Startliste

10 Kilometer werden gelaufen, zweimal geht es an den Schießstand. Gestartet wird ab 14:20 Uhr im 30-Sekunden-Takt. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei.

Die Rennen auf der Pokljuka sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

