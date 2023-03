Biathlon: Doll stürmt aufs Podest - Boe gelingt perfekte Sprint-Saison

Rennen am Donnerstag

Der Weltcup 2022/23 wurde am Donnerstag fortgesetzt. In Oslo stand der letzte Herren-Sprint der Saison an, Benedikt Doll lief wieder aufs Treppchen.

Oslo - Der Biathlon-Weltcup in Oslo bildet den Abschluss der Saison 2022/23. In Norwegen werden sechs Rennen ausgetragen, den Anfang machte am Donnerstag der Herren-Sprint. Mit einem starken Resultat aus deutscher Sicht und einem erneut überragenden Johannes Thingnes Boe.

Benedikt Doll hat seine gute Form aus der Vorwoche auch im letzten Herren-Sprint der laufenden Biathlon-Saison bestätigt. Am Donnerstag lief der 32-Jährige in Oslo auf den dritten Rang.

Biathlon: Boe gewinnt alle Sprints der Saison

Grundlage des Erfolgs war eine fehlerfreie Leistung am Schießstand, Doll traf alle zehn Scheiben. Zudem zeigte er eine starke Leistung über die zehn Kilometer lange Strecke und musste sich nur Johannes Thingnes Boe und Martin Ponsiluoma geschlagen geben.

Der Norweger Boe vollendete in seiner Heimat eine perfekte Sprint-Saison. Der 29-Jährige konnte sich eine Strafrunde leisten, läuferisch war er wieder in Überform. Damit gewann er alle sieben Weltcup-Sprints und holte zudem WM-Gold über seine Paradedistanz.

Biathlon: Kühn und Nawrath mit starker Vorstellung

Neben Doll zeigte auch Johannes Kühn aus deutscher Sicht ein überzeugendes Rennen. Kühn traf ebenfalls alle Scheiben und kam als Sechster ins Ziel. Die Ergebnisse des Sprints sind die Basis für den Verfolger am Samstag, Doll und Kühn haben von allen deutschen Athleten die beste Ausgangslage.

Auch Philipp Nawrath zeigte als Neunter ein starkes Rennen, obwohl er eine Strafrunde laufen musste. Roman Rees erreichte die Top 20, auch Philipp Horn zeigte ein ordentliches Rennen. Horn, David Zobel, Justus Strelow und Lucas Fratzscher erreichten den Verfolger der besten 60, haben dort aber nur Außenseiterchancen.

Biathlon: Der Endstand im Ziel

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 25:13.0 Minuten / 1 Strafrunde 2. Martin Ponsiluoma (Schweden) + 23.9 / 0 3. Benedikt Doll (Deutschland) + 28.9 / 0 6. Johannes Kühn (Deutschland) + 55.9 / 0 9. Philipp Nawrath (Deutschland) + 1:05.9 / 1 18. Roman Rees (Deutschland) + 1:24.5 / 1 24. Philipp Horn (Deutschland) + 1:36.5 / 0 26. David Zobel (Deutschland) + 1:39.3 / 1 27. Lucas Fratzscher (Deutschland) + 1:39.4 / 2 35. Justus Strelow (Deutschland) + 1:55.8 / 0

Das gesamte Ergebnis

Der Biathlon-Weltcup in Oslo wird am Freitag fortgesetzt. Dann steht der letzte Damen-Sprint der Saison an. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Biathlon: Der Sprint der Herren im Liveticker

Rennen: Fratzscher macht seine gute Ausgangslage zunichte, das sind zwei Strafrunden stehend.

Rennen: Auch Philipp Nawrath zeigt uns hier ein starkes Rennen. Trotz einer Strafrunde geht es noch in die Top Ten, er ist Neunter.

Rennen: Kühn ist im Ziel, das ist ein ganz starker sechster Platz!

Rennen: Lucas Fratzscher kommt aus dem IBU-Cup und scheint seine Chancen zu nutzen. Liegend trifft er alles und liegt auf Höhe von Doll und Kühn.

Rennen: Es sieht jetzt sehr gut aus mit dem Podium für Doll. Wenn keine große Überraschung mehr passiert, geht es für den Schwarzwälder aufs Treppchen.

Rennen: Fast hätte es auch Philipp Nawrath unter die besten Zehn geschafft. Der letzte Schuss geht aber daneben, das wirft ihn doch zurück.

Rennen: Ja, das schaut sehr gut aus. Kühn trifft wieder alles und ist Siebter nach dem zweiten Schießen.

Rennen: Schauen wir auf die anderen Deutschen. David Zobel hat insgesamt eine Strafrunde kassiert und ist 30. nach dem zweiten Schießen. Johannes Kühn hat liegend alles getroffen und könnte gleich noch in Richtung Top Ten laufen.

Rennen: So, jetzt wackelt der zweite Platz von Doll. Ponsiluoma kommt ins Ziel und zieht am Deutschen vorbei.

Rennen: So, jetzt ist es vollbracht. Johannes Thingnes Boe kommt ins Ziel und gewinnt den achten Sprint dieser Saison! Er hat jedes Sprintrennen gewonnen, unglaublich.

Rennen: Unterdessen hat der Schwede Martin Ponsiluoma auch stehend alles getroffen und liegt nur 7,2 Sekunden hinter Boe zurück. Er könnte Doll noch gefährlich werden.

Rennen: Doll ist im Ziel und geht ganz klar an die Spitze. Das war eine herausragende Schlussrunde.

Rennen: Inklusive des WM-Sprints wird er also alle Sprints dieser Saison gewinnen. Das ist eine unfassbare Bilanz.

Rennen: Es geht jetzt sogar um den Sieg für Doll. Johannes Thingnes Boe ist beim zweiten Schießen. Er muss eine Strafrunde drehen, geht aber trotzdessen an die Spitze. Boe wird wohl auch den siebten Sprint der Saison gewinnen.

Rennen: Das schaut sehr gut aus, in der Zwischenzeit vor dem Ziel hat Doll mächtig aufgeholt und liegt da klar vor Laegreid.

Rennen: Laegreid setzt im Ziel die erste Bestzeit. Doll könnte aber gleich vorbeiziehen.

Rennen: Doll hat gute Chancen aufs Podest, die Konkurrenz sitzt ihm aber im Nacken. Er braucht eine sehr gute Schlussrunde jetzt.

Rennen: Benedikt Doll ist hier voll dabei, er haut auch stehend alle Scheiben um. Er ist Zweiter, 5.6 Sekunden fehlen auf Laegreid.

Rennen: Wie kommt Boe von seiner Corona-Infektion zurück? Diese Frage stellten sich viele vor dem heutigen Tag. Der Meister gibt die Antwort selbst. Er trifft liegend alles und ist deutlich schneller als die Konkurrenz.

Rennen: Was zeigt uns Roman Rees? Er muss liegend eine Strafrunde verkraften, das wirft ihn doch merklich zurück.

Rennen: Auch Strelow hat stehend alles getroffen, liegt aber schon 47 Sekunden hinter Laegreid.

Rennen: So, Laegreid hat seinen Hut in den Ring geworfen und setzt Boe gewaltig unter Druck. Der Norweger trifft auch stehend alles und führt ganz klar.

Rennen: Andrejs Rastorgujevs aus Lettland geht an Laegreid und Doll vorbei und führt nach dem ersten Schießen.

Rennen: Doll ist am Schießstand und stellt seine derzeit gute Form auch heute unter Beweis. Er trifft alles und ist 3,7 hinter Laegreid zurück.

Rennen: Johannes Thingnes Boe ist gestartet. Er könnte heute den siebten Sieg im siebten Sprint der Saison einfahren.

Rennen: Schon ist es passiert. Sturla Holm Laegreid hat auch alles getroffen und setzt sich klar an die Spitze.

Rennen: Strelow trifft alle Scheiben und geht zunächst an die Spitze. Das wird sich aber schon bald ändern, läuferisch gehört Strelow nicht zu den Stärksten.

Rennen: Gleich sehen wir dann auch Benedikt Doll, Justus Strelow kommt gleich zum ersten Schießen.

Rennen: Mit Sturla Holm Laegreid hat einer der Topfavoriten auf den Sieg das Rennen in Angriff genommen.

Rennen: Es geht los in Oslo, der letzte Sprint der Herren in dieser Saison läuft.

Rennen: Tommaso Giacomel aus Italien wird gleich das Rennen eröffnen, dicht gefolgt von Justus Strelow.

Rennen: Es ist winterlich in Oslo, einem spannenden und fairen Rennen steht nichts im Wege.

Vor dem Rennen: Laegreid ist sein zweiter Rang kaum zu nehmen, um den dritten Platz ist es noch spannend. Martin Ponsiluoma aus Schweden hat 24 Punkte Vorsprung auf Tarjei Boe und 28 auf Doll.

Vor dem Rennen: Die Sprintwertung ist längst entschieden. Johannes Thingnes Boe hat die kleine Kristallkugel souverän gewonnen. Alle sechs Sprintrennen der Saison konnte der Norweger für sich entscheiden.

Vor dem Rennen: Sturla Holm Laegreid hat die Startnummer 6, Vetle Sjaastad Christiansen die 11, Johannes Thingnes Boe die 31 und Tarjei Boe die 43. Das sind die Favoriten auf den Sieg.

Vor dem Rennen: Justus Strelow hat die 3, Benedikt Doll die 17, Roman Rees die 27, David Zobel die 51, Johannes Kühn die 60, Philipp Nawrath die 65, Lucas Fratzscher die 85 und Philipp Horn die 96.

Vor dem Rennen: Ein letztes Mal laufen die Herren in dieser Saison 10 Kilometer und gehen zweimal an den Schießstand. Acht deutsche Athleten sind dabei.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Oslo.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Mit acht Athleten geht der Deutsche Skiverband in den letzten Biathlon-Sprint der Herren im Weltcup 2022/23. Der große Hoffnungsträger dabei ist Benedikt Doll, der zum Saisonende in Topform scheint.

Biathlon heute im Liveticker: Fratzscher und Horn ergänzen das Team

In Östersund gewann der Schwarzwälder in der Vorwoche das erste Rennen für die deutschen Herren und zeigte auch in der Staffel und im Massenstart ansprechende Leistungen.

Neben dem 32-Jährigen gehen die etablierten Weltcupstarter Roman Rees, Johannes Kühn, David Zobel, Justus Strelow und Philipp Nawrath an den Start. Ergänzt wird das Sextett um Lucas Fratzscher und Philipp Horn, die sich über den zweitklassigen IBU-Cup ein Startrecht fürs Saisonfinale sicherten.

Biathlon heute im Liveticker: Boe-Brüder kehren zurück, Kugeln sind längst vergeben

Für Doll wird die Konkurrenz, im Vergleich zu Östersund, aber wieder deutlich größer. In Schweden mussten die Norweger Johannes Thingnes Boe und Tarjei Boe wegen einer Corona-Infektion passen. Sturla Holm Laegreid trat nur im Massenstart an, war aber gesundheitlich deutlich angeschlagen. In ihrer Heimat Oslo sind die derzeit stärksten Biathleten aber wieder mit dabei und Topfavoriten auf den Sieg. Hier geht es zur Startliste

Die Disziplinwertung im Sprint ist längst entschieden. Johannes Thingnes Boe hat jeden Sprint der Saison gewonnen und sich souverän die kleine Kristallkugel gesichert. Auch den Gesamtweltcup hat der 29-Jährige bereits gewonnen.

Der Sprint über 10 Kilometer bei je zwei Schießeinheiten ist gleich von doppelter Bedeutung. Die Ergebnisse des Sprints bilden die Basis für den Verfolger am Samstag. Um 15:15 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei.

Die Rennen in Oslo sind Teil des Weltcups 2022/23 im Biathlon. Der Kalender im Biathlon beinhaltet neun Stationen, die Ergebnisse der Weltcuprennen fließen in die Gesamtwertungen bei den Damen und den Herren mit ein. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

