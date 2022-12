Biathlon: Doll nach Glanzleistung auf dem Podium, Boe nicht von dieser Welt

Sprint am Donnerstag

+ © picture alliance/dpa | Sven Hoppe Biathlon: Benedikt Doll zeigte einen starken Sprint. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wurde am Donnerstag fortgesetzt. In Annecy / Le Grand-Bornand lief Benedikt Doll im Sprint der Herren auf den dritten Rang, Johannes Thingnes Boe war wieder nicht zu schlagen.

Annecy / Le Grand-Bornand - Der letzte Biathlon-Weltcup des Jahres 2022 steht auf dem Programm. Im französischen Annecy / Le Grand-Bornand werden sechs Rennen an vier Tagen gelaufen. Den Anfang machten die Herren im Sprint am Donnerstag - mit einem erfreulichen Ergebnis aus deutscher Sicht und der Fortsetzung der unglaublichen Boe-Serie.

Benedikt Doll ist ein exzellenter Auftakt in den Biathlon-Weltcup von Annecy / Le Grand-Bornand gelungen. In Frankreich zeigte der Schwarzwälder einen starken Sprint und lief erstmals in dieser Saison in einem Einzelrennen aufs Podest.

Doll kam bei zwei Schießeinlagen ohne Fehler durch und zeigte auf der Strecke über 10 Kilometer eine hervorragende Leistung.

Biathlon: Boe mit dem nächsten Sieg, Laegreid wieder Zweiter

Johannes Thingnes Boe deklassierte die Konkurrenz erneut, feierte nach einem fehlerfreien Auftritt seinen siebten Sieg in Serie und baute die Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Sein norwegischer Landsmann Sturla Holm Laegreid wurde erneut Zweiter, auch er traf alle Scheiben und zeigte eine starke Laufleistung.

Boe wird den Verfolger damit eröffnen, Doll ist zwar schon 40 Sekunden zurück, hat aber dennoch auch am Samstag eine gute Option aufs Podium.

Biathlon: Horn mit starkem Debüt, Kühn wieder mit Problemen

Philipp Horn kam erstmals in dieser Saison zum Einsatz und nutzte seine Chance. Der Thüringer traf alle zehn Scheiben und platzierte sich unter den besten 20.

Roman Rees und David Zobel schossen je einen Fehler und haben im Verfolger noch die Chance auf die Top Ten. Justus Strelow leistete sich zwei Strafrunden, Johannes Kühn deren drei. Sie gehen mit großem Rückstand in den Verfolger.

Biathlon in Annecy: Der Endstand im Ziel

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 22:52.2 Minuten / 0 Strafrunden 2. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) + 17.6 / 0 3. Benedikt Doll (Deutschland) + 38.8 / 0 19. Philipp Horn (Deutschland) + 1:35.9 / 0 22. David Zobel (Deutschland) + 1:37.6 / 1 27. Roman Rees (Deutschland) + 1:49.2 / 1 34. Johannes Kühn (Deutschland) + 2:01.1 / 3 45. Justus Strelow (Deutschland) + 2:37.0 / 2

Das gesamte Ergebnis

Der Weltcup in Annecy / Le Grand-Bornand wird am Freitag fortgesetzt. Dann laufen die Damen ab 14:15 Uhr im Sprint über 7,5 Kilometer. Chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Biathlon: Der Sprint der Herren im Liveticker

Rennen: Jetzt können wir uns festlegen, Benedikt Doll kommt aufs Podest im Sprint von Annecy / Le Grand-Bornand.

Rennen: Philipp Horn erhält heute die Chance im Weltcup. Liegend trifft er alles und ist ordentlich unterwegs.

Rennen: Drei Fehler von Johannes Kühn im Stehendschießen, das wirft ihn weit zurück und ist nach dem sauberen Liegendschießen sehr bitter.

Rennen: Die besten Athleten sind schon durch, Doll ist klar auf Podestkurs. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber das sieht sehr gut aus.

Rennen: Johannes Kühn eröffnet mit einer Null, Justus Strelow macht stehend zwei Fehler.

Rennen: Es regnet jetzt, das macht die Strecke langsamer. Somit sieht es richtig gut aus jetzt für Doll.

Rennen: Sturla Holm Laegreid kann einem fast schon leidtun. Der Norweger läuft eine überragende Saison, wird fast immer aber nur Zweiter. Sein Landsmann Boe ist eben nicht zu schlagen derzeit.

Rennen: Boe ist im Ziel und wird gewinnen. Doll reiht sich auf dem zweiten Platz ein, wird aber gleich von Sturla Holm Laegreid geschnappt.

Rennen: Es sieht gut aus für Doll, die Top 5 müssten sich auf jeden Fall ausgehen heute. Auch das Podest ist noch möglich.

Rennen: Doll wird Boe und Laegreid, der auch ohne Fehler durchkam, nicht schlagen können. Der dritte Rang ist dennoch drin für den Schwarzwälder.

Rennen: Benedikt Doll kam liegend ohne Fehler durch, jetzt geht es zum Stehendschießen. Jawoll, er kommt ohne Fehler durch! Er geht auf den zweiten Rang.

Rennen: Da fehlen einem die Worte. Boe trifft wieder alles, wird gewinnen und seinen SIEBTEN Sieg in Serie holen.

Rennen: Boe kommt gleich zum Schießen. Trifft er alles, wird er wieder gewinnen.

Rennen: Timofei Lapshin ist nach dem zweiten Schießen vorne. Der Russe, der für Südkorea startet, hat alle zehn Scheiben getroffen und ist ein Kandidat für die Top 10.

Rennen: Benedikt Doll beginnt ebenfalls fehlerfrei und ist in der Spitzengruppe. Sturla Holm Laegreid trifft auch alles und ist Zweiter hinter Boe.

Rennen: Johannes Thingnes Boe ebnet den Weg zum nächsten Sieg. Liegend trifft er alles, läuferisch ist er der schnellste. So ist der Norweger unschlagbar.

Rennen: Roman Rees braucht jetzt zwingend die Null für ein gutes Ergebnis. Ja, das schafft er. Damit liegt er im Bereich von Zobel.

Rennen: David Zobel ist beim Stehendschießen. Auch er schießt einen Fehler, wird dennoch ein ordentliches Ergebnis einfahren. In Hochfilzen war er 56. nach dem Sprint, das wird heute deutlich besser.

Rennen: Jetzt wird es wieder laut hier. Fillon Maillet ist beim zweiten Schießen. Er leistet sich jetzt doch eine Strafrunde, die könnte ihn das Podest kosten.

Rennen: Niklas Hartweg aus der Schweiz trifft liegend alles und ist zunächst Zweiter. Sebastian Samuelsson aus Schweden trifft auch alles und geht knapp vor Fillon Maillet an die Spitze.

Rennen: Johannes Thingnes Boe ist gestartet. Ihm liegt diese Strecke außergewöhnlich gut, das ist keine gute Nachricht an die Konkurrenz.

Rennen: Und schon ist auch Rees beim Schießen. Der Schwarzwälder beginnt mit einer Strafrunde, alle weitere Scheiben fallen. Kein idealer Start für Rees.

Rennen: Jetzt ist David Zobel am Schießstand. Er bringt die Null und geht als Zweiter zurück ins Rennen.

Rennen: Was zeigt uns der Franzose? Das sind fünf Treffer, die Menge bebt hier. Was für eine unglaubliche Stimmung!

Rennen: Gleich sehen wir Fillon Maillet am Schießstand. Der Wind ist überschaubar, es müsste gut gehen heute.

Rennen: David Zobel ist gestartet, gleich geht auch Roman Rees auf die Strecke.

Rennen: Es geht los. 3,3 Kilometer werden jetzt gelaufen, dann geht es zum Liegendschießen. Dann steht die nächste Runde an, es folgt das Stehendschießen. Nach der Schlussrunde wird die finale Zeit genommen.

Vor dem Rennen: So, es geht gleich los. Von Beginn an wird es spannend, Fillon Maillet ist einer der Favoriten heute.

Vor dem Rennen: Die Stimmung ist wie immer hervorragend hier in Annecy. Auch die Bedingungen passen, es kann gleich losgehen.

Vor dem Rennen: Sechs Rennen in Serie hat Johannes Thingnes Boe gewonnen. Er ist auch heute der absolute Topfavorit.

Vor dem Rennen: Quentin Fillon Maillet eröffnet das Rennen in seinem Wohnzimmer. Sebastian Samuelsson hat die 15, Martin Ponsiluoma die 17, Johannes Thingnes Boe die 27 und Sturla Holm Laegreid die 31.

Vor dem Rennen: David Zobel kommt als erster Deutscher mit der 5. Roman Rees hat die 9, Benedikt Doll die 29, Justus Strelow die 55, Johannes Kühn die 71 und Philipp Horn die 98.

Vor dem Rennen: Gelaufen werden 10 Kilometer, zweimal wird geschossen. Schauen wir auf die Startliste.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Biathlon heute in Annecy. Gleich sehen wir den Sprint der Herren.

Biathlon heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Dann wollen die deutschen Biathlon-Herren an den starken Saisonstart von Kontiolahti anknüpfen und die durchwachsenen Ergebnisse des vergangenen Wochenendes abhaken. In Hochfilzen liefen die DSV-Athleten in den Einzelwettbewerben der Konkurrenz klar hinterher, einzig in der Staffel überzeugten die männlichen Biathleten.

Biathlon heute im Liveticker: Sechs DSV-Athleten dabei, erste Veränderung im Team

Zum Auftakt in den Biathlon-Weltcup in Finnland gab es zwei Podiumsplätze, in Hochfilzen war ein neunter Rang von Justus Strelow im Sprint das beste Resultat der DSV-Athleten. In Annecy / Le Grand-Bornand sollen zum Abschluss des Kalenderjahres die Weichen wieder in die richtige Richtung gestellt werden.

Sechs DSV-Starter gehen am Donnerstag in den Sprint über 10 Kilometer, bei dem je zweimal geschossen wird. Strelow, Benedikt Doll, Johannes Kühn, David Zobel und Roman Rees bleiben in der Mannschaft, Philipp Nawrath konnte bislang nicht überzeugen und leidet zudem unter Rückenproblemen.

Lesen Sie auch Biathlon: Nawrath und Frühwirt aus dem Kader gestrichen - IBU-Cup-Starter rücken nach Biathlon: Nawrath und Frühwirt aus dem Kader gestrichen - IBU-Cup-Starter rücken nach

Biathlon heute im Liveticker: Dreifache Bedeutung des Sprints

Für den Allgäuer rückt Philipp Horn in die Mannschaft, der im zweitklassigen IBU-Cup überzeugen konnte und in Annecy / Le Grand-Bornand seinen ersten Einsatz im Weltcup 2022/23 erhält.

Die Ergebnisse vom Donnerstag sind dann gleich von mehrfacher Bedeutung. Die Ergebnisse des Sprints sind die Ausgangslage für den Verfolger am Samstag. Am Sonntag wird dann erstmals in der Biathlon-Saison 22/23 im Massenstart gelaufen. Hier sind die Top 25 des Gesamtweltcups und die besten fünf Athleten des aktuellen Weltcups, die nicht in den Top 25 sind, qualifiziert.

Rees als Siebter, Doll (13.), Zobel (14.) und Strelow (16.) haben im Gesamtweltcup gute Ausgangslagen, Kühn ist als 25. ein Wackelkandidat. Horn kann nicht über den Gesamtweltcup kommen und muss sich über Sprint und Verfolger für den Massenstart qualifizieren.

Nach dem Favoriten auf den Sieg im Sprint am Donnerstag muss man nicht lange suchen. Johannes Thingnes Boe ist in überragender Form, hat zuletzt sechs Rennen in Serie (inklusive zwei Staffeln) gewonnen und geht als klarer Anwärter auf den Sieg ins Rennen. Hier geht es zur Startliste

Zudem muss man seinen norwegischen Landsmann Sturla Holm Laegreid und die französischen Lokalmatadoren Emilien Jacquelin und Quentin Fillon Maillet ganz oben auf der Rechnung haben. Um 14:10 Uhr geht es am Donnerstag los, am Freitag starten die Damen in den Weltcup von Annecy. chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf