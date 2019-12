Biathlon im Liveticker: Herrmann meldet sich mit starkem Lauf zurück

Nach Doll-Sieg am Donnerstag

Die nächste Station im Weltcup 2019/20 im Biathlon ist Annecy. Dabei gehen die deutschen Damen mit einem stark veränderten Team an den Start.

Annecy - Der historisch schlechte Weltcup in Hochfilzen liegt hinter den deutschen Biathletinnen, zum Abschluss des Weltcupjahres im Biathlon soll alles besser werden. Um 14:15 Uhr beginnt der Sprint, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

15:04: Vanessa Hinz ist 46. im Ziel, das wird noch ganz eng mit dem Verfolger. Gut 50 Athletinnen sind noch unterwegs.

15:02: Die letzte Deutsche ist unterwegs. Janina Hettich macht sich auf den Weg.

15:00: Den Sieg wird sich hier wohl Tiril Eckhoff aus Norwegen holt. Sie führt vor Braisaz und Davidova, Herrmann ist weiterhin starke Fünfte.

14:58: Marion Deigentesch feiert hier ein ordentliches Debüt. Zwei Fehler insgesamt, sie kommt als 38 auf die Strecke. Das wird für den Verfolger wohl reichen.

14:56: Vier Fehler insgesamt für Vanessa Hinz. Das ist ein Rückschlag und wird noch ein harter Kampf um den Verfolger.

14:54: Hammerschmidt schießt liegend gleich vier Fehler. So hat sie sich ihre Rückkehr in den Weltcup sicher nicht vorgestellt. Damit wird sie wohl den Verfolger am Samstag und den Massenstart am Sonntag verpassen.

14:52: Deigentesch schießt einen Fehler liegend. Als 55. kommt sie zurück auf die Strecke, jetzt kämpft sie um die Qualifikation für den Verfolger. Nur die besten 60 Athletinnen dürfen morgen an den Start gehen.

14:51: Es gibt einen Führungswechsel. Die Norwegerin Tiril Eckhoff hat zwar einen Fehler geschossen, war aber läuferisch so stark, dass sie vor Braisaz ins Ziel kommt. Herrmann damit Fünfte.

14:50: Ah, das ist kein guter Auftakt für Hinz. Gleich zwei Fehler schießt sie liegend, damit kann sie den guten Eindruck aus dem Verfolger in Hochfilzen nicht bestätigen.

14:49: Herrmann ist im Ziel weiterhin Vierte, das könnte ein Top-Ten-Resultat werden. Preuß ist Achte.

14:47: Während Top-Favoritin Dorothea Wierer zwei Fehler geschossen hat, ist Marion Deigentesch erstmals in einem Biathlon-Weltcup unterwegs.

14:45: Jetzt aber rutscht Herrmann auf den vierten Platz ab. Swetlana Mironowa aus Russland schiebt sich vor die Deutsche und die Französin Justine Braisaz übernimmt die Führung.

14:44: Herrmann mit dem zweiten Platz, nur 9,2 Sekunden hinter Davidova, die ohne Fehler geblieben war. Hätte Herrmann nur einen Fehler weniger geschossen, würde sie hier klar in Führung liegen.

14:42: Herrmann ist läuferisch sehr stark. Sie macht auf der Schlussrunde viel Zeit gut.

14:40: Preuß kommt ins Ziel. Das ist der zweite Platz zunächst. Läuferisch war das eine starke Leistung von Preuß, sie ist damit schneller als die starke Schwedin Öberg.

14:38: Riesiger Jubel im Stadion: Lokalmatadorin Justine Braisaz geht nach dem zweiten Schießen in Führung.

14:36: Denise Herrmann ist jetzt am Schießstand. Auch sie macht zwei Fehler, das ist ärgerlich. Aber eine deutliche Steigerung im Vergleich zu Hochfilzen.

14:34: Preuß jetzt beim Stehendschießen. Sie leistet sich leider zwei Fehler, das sind 300 Meter extra. Damit wird es nichts mit einem Top-Resultat.

14:33: Marketa Davidova aus Tschechien bringt sich in eine hervorragende Ausgangsposition. Auch stehend schießt sie fehlerfrei, das wird ein sehr gutes Ergebnis.

14:31: Herrmann am Schießstand. Klasse, die bleibt fehlerfrei. Das wird ihr nach der schlechten Woche in Hochfilzen sehr gut tun. Herrmann geht in Führung.

14:29: Preuß ist zwischenzeitlich Dritte. Nur die Tschechinnen Charvatova und Davidova liegen knapp vor der Deutschen.

14:28: Perfekt geschossen von Preuß. Sie absolviert den Schießstand schnell und fehlerfrei. So kann es weitergehen.

14:26: Die erste Mitfavoritin ist beim Schießen. Hanna Öberg aus Schweden schießt einen Fehler. Jetzt kommt Preuß.

14:25: Es ist nicht so windig am Schießstand, und auch der Regen scheint nicht zu sehr zu stören. Die ersten Damen kommen fast alle fehlerfrei durch.

14:23: Denise Herrmann ist an ihrem Geburtstag unterwegs. Die Strecke müsste der seit heute 31-Jährigen liegen, aber halten die Nerven am Schießstand.

14:22: Die Strecke geht zu Beginn stetig bergauf, dann aber kommt eine längere Abfahrt, auf der sich die Athletinnen vor dem Schießstand erholen können.

14:20: So, Preuß ist unterwegs. Aus Hochfilzen musste sie vergangenes Wochenende vorzeitig abreisen, sie war gesundheitlich nicht fit. Hoffen wir, dass sie sich gut erholt hat.

14:18: Trotz des Dauerregens sind wieder sehr viele Zuschauer hier an der Strecke. Die Biathlon-Begeisterung in Frankreich ist riesig.

14:17: In wenigen Minuten sehen wir dann auch schon die erste Deutsche. Franziska Preuß geht um 14:19.30 Uhr auf die Strecke.

14:15: Das Rennen ist eröffnet. Lucy Charvatova aus Tschechien ist als Erste auf der Strecke.

Vor dem Rennen: So, gleich geht es hier dann auch los. Es regnet weiter in Strömen.

Vor dem Rennen: Laura Dahlmeier ist erstmals seit ihrem Karriereende zurück im Weltcup. Als Expertin für das ZDF ist sie heute in Annecy / Le Grand-Bornand dabei.

Vor dem Rennen: Das Wetter ist leider nicht gut heute in Annecy / Le Grand-Bornand. Es regnet schon den ganzen Tag, das macht es auf der Strecke nicht leichter.

Vor dem Rennen: Die Konkurrenz für das deutsche Team ist dabei groß. Die Führende im Gesamtweltcup Dorothea Wierer gehört ebenso zu den Favoriten wie Hanna Öberg aus Schweden, die starken Französinnen um Östersund-Siegerin Justine Braisaz, die Norwegerinnen Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Roiseland sowie die Russin Swetlana Mironowa gehören zu den Anwärterinnen auf die obersten Podestplätze.

Vor dem Rennen: Werfen wir einen Blick auf die Startliste. Preuß geht als erste Deutsche um 14:19:30 an den Start, ihr folgen Herrmann um 14:22:30, Hinz um 14:41, Deigentesch um 14:42:30, Hammerschmidt um 14:48:00 und Hettich um 15:02:00.

Vor dem Rennen: Heute ist aber ein neuer Tag und damit eine neue Chance für die DSV-Damen. Gelaufen wird über 7,5 Kilometer, zwei Mal muss jede Athletin an den Schießstand. Zunächst wird liegend, dann im Stehe geschossen.

Vor dem Rennen: Damit werden Franziska Hildebrand, Karolin Horchler und Anna Weidel heute nicht am Start sein. Bundestrainer Mark Kirchner zieht die Konsequenz aus den zuletzt sehr schlechten Ergebnissen.

Vor dem Rennen: Für die Damen geht es heute viel mehr darum, wieder Anschluss an die Weltspitze zu finden. Denise Herrmann, Franziska Preuß und Vanessa Hinz sind wie schon in Östersund und Hochfilzen mit dabei, neu im Team sind Maren Hammerschmidt, Janina Hettich und Marion Deigentesch.

Vor dem Rennen: Dass die deutschen Damen heute ähnlich erfolgreich sein, darf anhand der schlechten Ergebnisse aus Hochfilzen bezweifelt werden.

Vor dem Rennen: Weil es so schön war, werfen wir noch einmal einen Blick zurück auf gestern. Benedikt Doll feierte dabei den ersten Sieg vor das deutsche Biathlon-Team.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker bei chiemgau24.de zum Biathlon in Annecy / Le Grand-Bornand. Heute steht der Sprint der Damen auf dem Programm, um 14:15 Uhr geht es los.

Im französischen Annecy wollen die deutschen Damen die schlechten Rennen von Hochfilzen abhaken, dabei tritt das deutsche Team beim letzten Weltcup im Terminkalender im Biathlon 2019/20 mit stark veränderter Besetzung an.

Franziska Hildebrand, Karolin Horchler und Anna Weidel, die bei den ersten beiden Station im Weltcup 2019/20 im Biathlon noch zum deutschen Team gehörten, werden aufgrund ihrer schwachen Leistungen in Hochfilzen beim Weltcup in Annecy nicht am Start sein - Hier gibt es den Zeitplan zum Weltcup in Annecy

Instagram-Bild: Maren Hammerschmidt (links) und Marion Deigeentesch empfahlen sich durch gute Leistungen im IBU-Cup für das Weltcup-Team

Dafür erhalten Maren Hammerschmidt, Janina Hettich und Marion Deigentesch ihre erste Chance in diesem Winter, die drei DSV-Damen waren bislang im zweitklassigen IBU-Cup im Einsatz.

Gerade für die junge Deigentesch werden die Rennen in Annecy / Le Grand-Bornand ganz besondere Ereignisse. Die 24-Jährige vom SV Oberteisendorf feiert ihr Weltcup-Debüt.

"Natürlich freue ich mich richtig auf meinen ersten Weltcup, aber die Aufregung überwiegt. Ich bin noch nie einen Weltcup gelaufen. Erst ziemlich spät am Sonntagabend, ich habe schon fast geschlafen, habe ich einen Anruf von meinem Trainer bekommen, dass ich im Weltcup starten darf. Ich konnt's erst gar nicht glauben. Zwar waren die letzten IBU-Cup-Rennen gut, aber es war trotzdem sehr überraschend für mich", sagte Deigentesch im Vorfeld ihres ersten Einsatzes im Weltcup.

Biathlon: Deigentesch will Spaß haben und sich nicht verrückt machen lassen

Für den Sprint am Freitag, den Verfolger am Samstag und den Massenstart am Sonntag macht sich Deigentesch keinen Druck. "Ich will gut schießen, das ist eine wichtige Grundlage. Und ich will Spaß haben und mich nicht verrückt machen lassen von den vielen Zuschauern."

Neben Hammerschmidt, Hettich und Deigentesch gehen in Annecy auch Denise Herrmann, Vanessa Hinz und die wiedergenesene Franziska Preuß an den Start - Hier erfahren Sie, wie Sie den Weltcup in Annecy im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Ziel der deutschen Mannschaft ist es dabei, den Kontakt zur Weltspitze wiederherzustellen. Vor allen Dingen am Schießstand hatten die DSV-Damen in Hochfilzen große Probleme. Auch läuferisch gibt es bei allen Athletinnen noch Luft nach oben.

Biathlon in Annecy: Zahlreiche Favoritinnen am Start

Die Konkurrenz für das deutsche Team ist dabei groß. Die Führende im Gesamtweltcup Dorothea Wierer gehört ebenso zu den Favoriten wie Hanna Öberg aus Schweden, die starken Französinnen um Östersund-Siegerin Justine Braisaz, die Norwegerinnen Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Roiseland sowie die Russin Swetlana Mironowa gehören zu den Anwärterinnen auf die obersten Podestplätze.

Bereits am Donnerstag starteten die deutschen Herren in den Weltcup, der Terminkalender im Biathlon sieht auch bei den Herren einen Sprint, einen Verfolger und einen Massenstart vor.Benedikt Doll holte dabei den ersten Weltcup-Sieg für das deutsche Team.

Der Sprint der Damen am Freitag beginnt um 14:15 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

