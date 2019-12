Der Kalender im Überblick

+ © picture alliance/Jon Olav Nesvold/Bildbyran via ZUMA Press/dpa Biathlon: (von links) Arnd Peiffer, Johannes Thignes Boe und Benedikt Doll bejubeln ihre Podestplätze in Oslo, wo auch im Weltcup 2019/20 das Saisonfinale steigt. © picture alliance/Jon Olav Nesvold/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Der Biathlon-Weltcup 2019/20 wird an zehn verschiedenen Orten ausgetragen. Highlight der Saison ist die Biathlon-WM in Antholz. Alle Biathlon-Termine im Überblick.

Salzburg - Der Weltcup 2019/20 im Biathlon geht von November 2019 bis März 2020 und beinhaltet insgesamt 68 Termine mit Wettbewerben, die an zehn Standorten ausgetragen werden.

Die deutschen Biathleten und das internationale Starterfeld messen sich dabei in verschiedenen Disziplinen. Gelaufen wird im Einzel, im Sprint, in der Verfolgung, im Massenstart, in der Staffel, der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel.

Biathlon: WM, Oberhof und Ruhpolding als Highlights

Highlight der Saison ist die Biathlon-WM, die zwischen dem 13.02. und 23.02.2020 im italienischen Antholz ausgetragen wird. In Deutschland macht der Biathlon-Weltcup 2019/20 in Oberhof und Ruhpolding Station.

Die Punktvergabe im Biathlon-Weltcup 2019/20 bei den jeweiligen Wettbewerben ist dabei identisch. Für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb gibt es 60 Punkte. Je nach Disziplin werden bis zum 40. Platz Punkte verteilt.

Favoriten auf den Sieg im Gesamtweltcup im Biathlon-Weltcup 2019/20 sind bei den Herren Johannes Thingnes Boe und Martin Fourcade. Bei den Damen stehen die Italienerinnen Dorothea Wierer und Lisa Vitozzi hoch im Kurs. Hier gibt es die Zwischenstände im Gesamtweltcup der Damen und im Gesamtweltcup der Herren.

Biathlon: Alle Termine für den Weltcup 2019/20

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf