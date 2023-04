Der Kalender im Überblick

Alle Biathlon-Termine im Überblick - Der Biathlon-Weltcup 2023/24 wird an neun Orten ausgetragen. Highlight ist die WM in Nove Mesto. Zwei Weltcups werden in Deutschland gelaufen, das Saisonende ist ungewöhnlich.

Anif - Der Weltcup 2023/24 im Biathlon geht von November 2023 bis März 2024 und beinhaltet 58 Termine, die an neun Standorten ausgetragen werden sollen.

Die Weltcup-Saison im Biathlon wird in Östersund eröffnet. In Schweden werden ab dem 25. November 2023 insgesamt zehn Rennen ausgetragen.

Biathlon-Termine 2023/24: Zwei Stationen in Deutschland, ungewöhnliches Saisonende

In Deutschland gastiert der Biathlon-Weltcup 2023/24 in Oberhof und Ruhpolding. Beide Weltcups werden im Januar ausgetragen. Zum Saisonfinale reisen die Biathleten nach Übersee und bestreiten in den USA und in Kanada zwei Weltcup-Wochenenden.

Gesucht werden am Ende der Saison die Sieger im Gesamtweltcup. Die Ergebnisse der Weltcup-Rennen fließen in die Gesamtwertungen der Damen und Herren ein. Die WM im tschechischen Nove Mesto ist nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders der Biathlon-Saison 23/24.

Biathlon: Alle Termine für den Weltcup 2023/24

Die Punktvergabe im Biathlon-Weltcup 2023/24 bei den jeweiligen Wettbewerben ist identisch. Für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb gibt es 90 Punkte. Je nach Disziplin werden bis zum 40. Platz Punkte verteilt.

Die deutschen Biathleten und das internationale Starterfeld messen sich im Biathlon-Weltcup 2023/24 in verschiedenen Disziplinen. Gelaufen wird im Einzel, im Sprint, in der Verfolgung, im Massenstart, in der Staffel, der Mixed-Staffel und der Single-Mixed-Staffel.

