Biathlon: Alle Informationen zum Weltcup in Pokljuka 2020

Termine, Teilnehmer, Disziplinen

+ © picture alliance/Sven Hoppe/dpa Biathlon in Pokljuka: Franziska Preuß aus Albaching ist auch in Slowenien am Start. © picture alliance/Sven Hoppe/dpa

Der Biathlon-Weltcup 2019/20 wird mit dem Weltcup in Pokljuka fortgesetzt. In Slowenien treten die Athleten in mehreren Wettbewerben gegeneinander an.

Pokljuka - Der Weltcup 2019/20 im Biathlon geht von November 2019 bis März 2020 und beinhaltet insgesamt 68 Termine mit Wettbewerben, die an zehn Standorten ausgetragen werden.

Nach der fünften Station im Weltcup 2019/20 im Biathlon, die in Ruhpolding stattfand, macht der Weltcup in Slowenien Halt. Zwischen dem 23.01 und dem 26.01.2020 werden in Pokljuka an vier Wettkampftagen insgesamt sechs Wettbewerbe in verschiedenen Disziplinen ausgetragen.

Der Weltcup in Pokljuka ist die Generalprobe für die Biathlon-WM in Antholz, mit der der Terminkalender im Biathlon-Weltcup 2019/20 ab dem 13. Februar 2020 fortgesetzt wird.

Biathlon in Pokljuka: Alle Termine zum Weltcup 2020

Datum Uhrzeit Disziplin Sieger Zweiter Dritter 23.01.20 (Donnerstag) 14:15 Uhr Männer: Einzel 20km 24.01.20 (Freitag) 14:15 Uhr Frauen: Einzel 15km 25.01.20 (Samstag) 13:15 Uhr Single Mixed Staffel 25.01.20 (Samstag) 15:00 Uhr Mixed Staffel 26.01.20 (Sonntag) 12:15 Uhr Männer: Massenstart 15km 26.01.20 (Sonntag) 15:00 Uhr Frauen: Massenstart 12,5km

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

Hier gibt es den kompletten Zeitplan im Überblick

Biathlon in Pokljuka: Die deutschen Biathleten

Das deutsche Team für den Weltcup in Pokljuka wurde bekanntgegeben. Bei den Damen starten Franziska Preuß, Denise Herrmann, Janina Hettich, Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz und Karolin Horchler.

Bei den Herren gehen Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Philipp Horn und Erik Lesser an den Start. Simon Schempp, Roman Rees und Lucas Fratzscher, die bereits beim Weltcup 2019/20 am Start waren, wurden nicht nominiert.

Biathlon: Die Gesamtwertungen im Biathlon

Hier erfahren Sie, wie es vor dem Weltcup in Pokljuka in der Gesamtwertung der Damen steht. Hier sehen sie die Gesamtwertung bei den Herren.

Biathlon in Pokljuka: Die Disziplinen

Beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka wird in verschiedenen Disziplinen gelaufen. Die Athleten treten im Einzel, der Single Mixed Staffel, der Mixed Staffel und im Massenstart an. Hier gibt es alle Disziplinen im Biathlon im Überblick

Biathlon in Pokljuka: Die Punktverteilung

In den Einzelwettbewerben ist die Punktverteilung beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka identisch. Für einen Sieg gibt es 60 Punkte, die restlichen Punkte werden nach einem von der Internationalen Biathlon Union vorgefertigten Schlüssel verteilt.

Biathlon in Pokljuka: Der Weltcup im TV, Liveticker und Livestream

chiemgau24.de ist bei allen Wettbewerben des Biathlon-Weltcups in Pokljuka im Liveticker mit dabei. Im TV sind alle Rennen in der ARD und bei Eurosport zu sehen. Im Livestream können Sie die Wettbewerbe in der ARD Mediathek und im Eurosport Player (kostenpflichtig) verfolgen.

Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es hierbei zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf