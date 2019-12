Biathlon: Alle Informationen zum Weltcup in Östersund 2019

Termine, Disziplinen, Punktvergabe

+ © picture alliance/Sven Hoppe/dpa Biathlon: Arnd Peiffer wurde bei der WM in Östersund Weltmeister und geht auch beim Weltcup 2019/20 in Östersund an den Start. © picture alliance/Sven Hoppe/dpa

Der Biathlon-Weltcup 2019/20 beginnt mit dem Weltcup in Östersund. In Schweden werden die ersten Punkte der neuen Saison im Biathlon vergeben.

Östersund - Der Weltcup 2019/20 im Biathlon geht von November 2019 bis März 2020 und beinhaltet insgesamt 68 Termine mit Wettbewerben, die an zehn Standorten ausgetragen werden.

Auftakt macht die neue Saison im Biathlon zwischen dem 30.11. und 08.12.2019 im schwedischen Östersund. An sechs Wettkampftagen werden insgesamt acht Wettbewerbe in verschiedenen Disziplinen ausgetragen.

Fünf Tage nach dem Weltcup in Östersund wird der Biathlon-Weltcup 2019/20 mit den Wettbewerben in Hochfilzen fortgesetzt.

Biathlon in Östersund: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Disziplin Sieger Zweiter Dritter 30.11.19 (Samstag) 13:10 Mixed Staffel Single Schweden Deutschland Norwegen 30.11.19 (Samstag) 15:00 Mixed Staffel Team Italien Norwegen Schweden 01.12.19 (Sonntag) 12:30 Männer: Sprint 10km Johannes Thingnes Boe (Norwegen) Tarjei Boe (Norwegen) Matwei Eliseev (Russland) 01.12.19 (Sonntag) 15:30 Frauen: Sprint 7,5km Dorothea Wierer (Italien) Marte Olsbu Roiseland (Norwegen) Marketa Davidova (Tschechien) 04.12.19 (Mittwoch) 16:15 Männer: Einzel 20km 05.12.19 (Donnerstag) 16:20 Frauen: Einzel 15km 07.12.19 (Samstag) 17:30 Männer: Staffel 4x7,5km 08.12.19 (Sonntag) 15:30 Frauen: Staffel 4x6km * Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

Biathlon in Östersund: Die deutschen Biathleten

Das deutsche Team geht mit insgesamt zwölf Athleten in den Biathlon-Weltcup von Östersund. Neben den bereits im Vorfeld gesetzten Weltcupstartern Benedikt Doll, Erik Lesser und Arnd Peiffer hat Bundestrainer Mark Kirchner für den Weltcup-Auftakt der Herren Simon Schempp, Johannes Kühn und Philipp Horn nominiert. Bei den Damen hat Kirchner neben den gesetzten Denise Herrmann und Franziska Preuß noch Franziska Hildebrand, Karolin Horchler, Vanessa Hinz und Anna Weidel ins Team berufen.

In der Single-Mixed-Staffel werden Franziska Preuß und Erik Lesser starten. Die Mixed-Staffel bestreiten Karolin Horchler, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Simon Schempp.

Biathlon: Die Favoriten auf den Gesamtweltcup 2019/20

Bei den Damen sind die Italienerinnen Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi die Top-Favoritinnen, bei den Herren stehen Johannes Thingnes Boe und Martin Fourcade hoch im Kurs. Hier gibts den Favoritencheck.

Biathlon in Östersund: Die Disziplinen

Beim Biathlon-Weltcup in Östersund wird in verschiedenen Disziplinen gelaufen. Die Athleten treten in der Mixed Staffel Single, in der Mixed-Team Staffel, im Sprint, im Einzel und in der Staffel an.

Biathlon in Östersund: Die Punktverteilung

In den Einzelwettbewerben ist die Punktverteilung beim Biathlon-Weltcup in Östersund identisch. Für einen Sieg gibt es 60 Punkte, die restlichen Punkte werden nach einem von der Internationalen Biathlon Union vorgefertigten Schlüssel verteilt.

Biathlon in Östersund: Der Weltcup im TV, Liveticker und Livestream

chiemgau24.de ist bei allen Wettbewerben des Biathlon-Weltcups in Östersund im Liveticker mit dabei. Im TV sind ARD und Eurosport live dabei, zudem ist der Saison-Auftakt im Livestream zu sehen. Hier gibt es alle Zeiten zu den Live-Übertragungen im Biathlon.

Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu hierbei zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen.

Quelle: chiemgau24.de

truf