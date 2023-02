Biathlon: Mit sofortiger Wirkung - Vanessa Hinz beendet ihre Karriere

Überraschung am Samstag

Vanessa Hinz wird nicht mehr im Biathlon aktiv sein. Die 31-Jährige vom SC Schliersee beendete mitten in der Saison ihre Laufbahn. Noch vor kurzem holte sie bei der EM eine Medaille.

Schliersee - Vanessa Hinz verabschiedet sich vom Biathlon. Am Samstag teilte der Deutsche Skiverband mit, dass die 31-Jährige keine Rennen mehr bestreiten wird.

Noch in der vergangenen Woche hatte Hinz bei der Biathlon-EM in der Lenzerheide eine Medaille im Sprint gewonnen. Wenige Tage später verkündete sie völlig überraschend das Ende ihrer Karriere.

Biathlon: Hinz dachte schon im Sommer an den Rücktritt

„Schon im Sommer, noch bevor es mit den Verletzungen losging, war für mich klar, dass ich in meine letzte Saison gehe. Mein Körper und mein Kopf haben mir gezeigt, dass mit 31 Jahren Schluss sein soll mit Leistungssport“, sagte Hinz zu ihrer Entscheidung.

Hinz begann ihre Laufbahn im Wintersport als Langläuferin, ehe sie 2012 zum Biathlon wechselte. 2013 debütierte sie im Weltcup, 2018 und 2022 nahm sie an Olympischen Winterspielen teil. Mit der Damen-Staffel gewann sie 2022 die Bronzemedaille in Peking.

Biathlon: Hinz schrammt hauchdünn am WM-Gold vorbei

Ihren größten Einzelerfolg feierte sie bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz. Im Einzel holte sie Silber und verpasste Gold nur hauchdünn. Nun ist Schluss für die Frohnatur vom Schliersee.

„Ich beende meine Karriere mit Glücksgefühlen darüber, dass ich in dieser Zeit so viele schöne Momente mit anderen tollen Sportlern erleben durfte. Allen, die mich in den Jahren unterstützt haben, meinen Trainern und Betreuern, dem gesamten Deutschen Skiverband, dem Zoll-Skiteam, meinen Sponsoren und ganz besonders meiner Familie danke ich von ganzem Herzen“, sagte Hinz, die die Qualifikation für die Biathlon-WM 2023 in Oberhof klar verpasst hatte.

Hinz bedankte sich auch via Instagram und nahm in einem emotionalen Post Stellung zu ihrer Entscheidung.

Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling hob den Stellenwert von Hinz in einem Statement explizit hervor. „Mit Vanessa verlässt uns nicht nur eine erfahrene und erfolgreiche Athletin, sondern auch eine Teamkollegin, die der Mannschaft sehr viel Stabilität gegeben hat. Vor allem in den Staffeln war Vanessa eine wichtige Stütze. Wir werden Vanessa als charakterstarke Athletin und als Mensch vermissen und wünschen ihr alles Gute für den Lebensabschnitt nach der sportlichen Karriere.“

