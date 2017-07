Bei Sturz in Wimbledon: Mattek-Sands reißt sich Patellasehne

OP in New York steht an

+ © AFP Nach dem verhängnisvollen Moment: Bethanie Mattek-Sands wird mit einer Trage vom Platz gebracht. © AFP

Zwei Tage nach ihrem folgenschweren Sturz auf dem Heiligen Rasen von Wimbledon hat sich Bethanie Mattek-Sands zu Wort gemeldet. Via Facebook spricht sie über ihre Verletzung.

Wimbledon - US-Tennisspielerin Bethanie Mattek-Sands hat sich bei ihrem aufsehenerregenden Sturz in Wimbledon die Patellasehne gerissen und wird monatelang ausfallen. Das gab die Nummer eins der Doppel-Weltrangliste in einem Live-Video auf Facebook unter Tränen bekannt. Am Sonntag fliegt Mattek-Sands von London nach New York, um sich operieren zu lassen.

Die 32-Jährige war in ihrem Einzel gegen Sorana Cirstea (Rumänien) ausgerutscht und hatte sich offensichtlich schwer am Knie verletzt. "Bitte helft mir, bitte, bitte", flehte sie. Am Feldrand weinten ihre Doppelpartnerin Lucie Safarova (Tschechien) und Gegnerin Cirstea, die Mattek-Sands anschließend im Krankenhaus besuchte.

Via Twitter erhielt sie aufmunternde Botschaften aus der ganzen Tenniswelt. Auch der langjährige Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien) wünschte ihr eine schnelle Genesung. Cirstea berichtete: "Ich bin durchgedreht. Ich habe nie zuvor so eine Verletzung gesehen. Das Knie war in einer schlimmen Stellung. So etwas kennt man sonst nur aus Filmen."

sid