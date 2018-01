Bestwert für ZDF: 6,69 Millionen sehen Neujahrs-Skispringen

RTL-Marke noch weit entfernt

+ © picture alliance / Angelika Warm 66. Vierschanzentournee: Kamil Stoch und Richard Freitag. © picture alliance / Angelika Warm

Das Neujahrs-Skispringen bei der Vierschanzentournee hat den Öffentlich-Rechtlichen einen Bestwert beschert.

6,69 Millionen Zuschauer im Schnitt verfolgten im ZDF die Live-Übertragung vom zweiten Wettbewerb in Garmisch-Partenkirchen mit dem erneuten zweiten Platz von Richard Freitag hinter Sieger Kamil Stoch aus Polen. Dies ist die höchste Quote für das ARD beziehungsweise ZDF am Neujahrstag seit der Rückkehr zu den Skisprung-Übertragungen im Jahr 2008. Der Marktanteil lag bei 30,5 Prozent.

Das Auftaktspringen der 66. Tournee am vergangenen Samstag in Oberstdorf hatten in der ARD durchschnittlich 5,67 Millionen Zuschauer verfolgt. Der Marktanteil lag bei 28,8 Prozent.

An den Allzeit-Rekord kamen Oberstdorf und Garmisch allerdings bei weitem nicht heran. 14,89 Millionen RTL-Zuschauer hatten am 6. Januar 2002 in Deutschland vor den Bildschirmen gesessen, als Sven Hannawald in Bischofshofen seinen historischen "Grand Slam" vollendete.

SID