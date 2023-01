Besonderes Foto: Boris Becker teilt privaten Moment mit Sohn Noah

Bei Instagram

Zum 29. Geburtstag seines Sohnes Noah hat Boris Becker auf Instagram ein besonderes Foto gepostet. Lesen Sie hier mehr:

Seit seiner Haftentlassung Mitte Dezember ist Boris Becker auch wieder in den Sozialen Medien aktiv. So hat die Tennis-Legende aus Leimen bei Instagram unter anderem ein Grußvideo aus dem Silvester-Urlaub von der Insel São Tomé gepostet oder vor seinem Comeback als TV-Experte bei Eurosport Worte an seine Fans gerichtet. Nun hat es sich der 55-Jährige nicht nehmen lassen, seinem Sohn Noah zu dessen 29. Geburtstag öffentlich ebenfalls via Instagram zu gratulieren. Wie HEIDELBERG24 verrät, hat Boris Becker dabei ein privates Foto zusammen mit Noah gepostet.

Bereits nach einem Tag hat der Beitrag über 4.000 „Gefällt mir“-Angaben gesammelt. Darunter sind überwiegend Geburtstags-Glückwünsche zu lesen. (mab)

