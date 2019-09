Basketball-WM 2019: Spielplan, Termine und Gruppen - Finale und alle Deutschland-Spiele

Alle Infos im Überblick

Im Spielplan der Basketball-WM 2019 haben wir alle Termine, alle Gruppen und die wichtigen Infos zum Ablauf. Sehen Sie hier den Turnier-Ablauf.

China – Der Start der größten Basketball-Weltmeisterschaft aller Zeiten ist am 31. August 2019. 32 Teams nehmen in China teil und spielen um den Titel. Haushoher Favorit sind natürlich die USA. Die Amerikaner könnten zum zweiten Mal in Folge den Titel verteidigen. Sie sicherten sich bereits 2010 in der Türkei und 2014 in Spanien die Weltmeisterschaft.

Neuer Modus für den Spielplan der Basketball-WM 2019

Die Mannschaften sind für den Spielplan der Basketball-WM 2019 zunächst in acht Gruppen mit je vier Mannschaften eingeteilt. Ein Novum, nahmen doch bislang nur 24 Teams an einer WM teil. Der Modus der Basketball-WM ist in drei Turnierphasen aufgeteilt. Dabei spielen die Gruppen zunächst die Platzierungen untereinander aus. Allerdings gibt es hier Besonderheiten bei der Punktevergabe zu beachten. So bekommt das Siegerteam einer Partie zwei Punkte, die Verlierer immerhin noch einen. Und: Bereits ab der ersten Runde gibt es bei Unentschieden eine Verlängerung im Spiel.

In der zweiten Runde werden die jeweils zwei besten Mannschaften der ersten Runde in vier neue Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt, die dritt- und viertplatzierten Teams werden ebenfalls neu aufgeteilt. Wie Sie alle Spiele von der ersten Runde bist zum Finale sehen können, erfahren Sie in unserer Übersicht zum Sendeplan der Basketball-WM 2019.

Spielplan der Basketball-WM 2019: Gruppen in der ersten Runde

Gruppe A: Elfenbeinküste, Polen, Venezuela, China Gruppe B: Russland, Argentinien, Korea, Nigeria Gruppe C: Spanien, Iran, Puerto Rico, Tunesien Gruppe D: Angola, Philippinen, Italien, Serbien Gruppe E: Türkei, Tschechische Republik, USA, Japan Gruppe F: Griechenland, Neuseeland, Brasilien, Montenegro Gruppe G: Dominikanische Republik, Frankreich, Deutschland, Jordanien Gruppe H: Kanada, Senegal, Litauen, Australien

Mit welchem Kader geht Deutschland bei der Basketball-WM 2019 in China an den Start? Wir stellen Ihnen die Spieler der deutschen Nationalmannschaft vor.

Spielplan der Basketball-WM 2019: Gruppen in der zweiten Runde

Gruppe I: A1, A2, B1, B2 Gruppe M: A3, A4, B3, B4 Gruppe J: C1, C2, D1, D2 Gruppe N: C3, C4, D3, D4 Gruppe K: E1, E2, F1, F2 Gruppe O: E3, E4, F3, F4 Gruppe L: G1, G2, H1, H2 Gruppe P: G3, G4, H3, H4

Die ersten beiden der Gruppen I, J, K und L ziehen in die Endrunde ein, die Gruppen M, N, O, P spielen die Plätze 17 bis 32 aus. Dabei wird das Ergebnis der Teams, die in derselben Gruppe in Runde eins aktiv waren, übertragen.

Spielplan für die Endrunde der Basketball-Weltmeisterschaft

In den vier Viertelfinalspielen trifft der Erstplatzierte aus Gruppe I auf den Zweitplatzierten der Gruppe J, der K-Gruppensieger spielt gegen den Zweiten der Gruppe L, der Erstplatzierte der Gruppe J spielt gegen den Zweiten der Gruppe I und der Erste der Gruppe L spielt gegen den Zweiten der Gruppe K. Daraus ergeben sich die Halbfinalbegegnungen und letztendlich auch das Finale sowie das Spiel um den dritten Platz.

Spielplan Basketball-WM 2019: Erste Runde am 31. August

Begegnung Gruppe Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort Angola – Serbien D 15.30 Uhr 09.30 Uhr Foshan, Foshan International

Sports & Cultural Arena Polen – Venezuela A 16.00 Uhr 10.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena Russland – Nigeria B 16.30 Uhr 10.30 Uhr Wuhan, Wuhan Sports Centre Iran – Puerto Rico C 16.30 Uhr 10.30 Uhr Guangzhou, Guangzhou Gymnasium Philippinen – Italien D 19.30 Uhr 13.30 Uhr Foshan, Foshan International

Sports & Cultural Arena Elfenbeinküste – China A 20.00 Uhr 14.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena Argentinien – Korea B 20.30 Uhr 14.30 Uhr Wuhan, Wuhan Sports Centre Spanien – Tunesien C 20.30 Uhr 14.30 Uhr Guangzhou, Guangzhou Gymnasium

Spielplan Basketball-WM 2019: Erste Runde am 1. September

Begegnung Gruppe Uhrzeit (Orstzeit) Uhrzeit (MESZ) Austragunsort Kanada – Australien H 15.30 Uhr 09.30 Uhr Dongguan, Dongguan Basketball Center Neuseeland – Brasilien F 16.00 Uhr 10.00 Uhr Nanjing, Gymnasium of

Youth Olympic Games Sport Park Türkei – Japan E 16.30 Uhr 10.30 Uhr Shanghai, Shanghai Oriental

Sports Center Dominikanische Republik - Jordanien G 16.30 Uhr 10.30 Uhr Shenzhen, Shenzhen Bay Sports Center Senegal – Litauen H 19.30 Uhr 13.30 Uhr Dongguan, Dongguan Basketball Center Griechenland – Montenegro F 20.00 Uhr 14.00 Uhr Nanjing, Gymnasium of

Youth Olympic Games Sport Park Tschechische Republik – USA E 20.30 Uhr 14.30 Uhr Shanghai, Shanghai Oriental

Sports Center Frankreich – Deutschland G 20.30 Uhr 14.30 Uhr Shenzhen, Shenzhen Bay Sports Center

Spielplan Basketball-WM 2019: Erste Runde am 2. September

Begegnung Gruppe Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort Italien – Angola D 15.30 Uhr 09.30 Uhr Foshan, Foshan International

Sports & Cultural Arena Venezuela – Elfenbeinküste A 16.00 Uhr 10.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena Nigeria – Argentinien B 16.30 Uhr 10.30 Uhr Wuhan, Wuhan Sports Centre Tunesien – Iran C 16.30 Uhr 10.30 Uhr Guangzhou, Guangzhou Gymnasium Serbien – Philippinen D 19.30 Uhr 13.30 Uhr Foshan, Foshan International

Sports & Cultural Arena China – Polen A 20.00 Uhr 14.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena Korea – Russland B 20.30 Uhr 14.30 Uhr Wuhan, Wuhan Sports Centre Puerto Rico – Spanien C 20.30 Uhr 14.30 Uhr Guangzhou, Guangzhou Gymnasium

Spielplan Basketball-WM 2019: Erste Runde am 3. September

Begegnung Gruppe Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort Australien – Senegal H 15.30 Uhr 09.30 Uhr Dongguan, Dongguan Basketball Center Montenegro – Neuseeland F 16.00 Uhr 10.00 Uhr Nanjing, Gymnasium of

Youth Olympic Games Sport Park Japan – Tschechische Republik E 16.30 Uhr 10.30 Uhr Shanghai, Shanghai Oriental

Sports Center Deutschland – Dominikanische Republik G 16.30 Uhr 10.30 Uhr Shenzhen, Shenzhen Bay Sports Center Litauen – Kanada H 19.30 Uhr 13.30 Uhr Dongguan, Dongguan Basketball Center Brasilien – Griechenland F 20.00 Uhr 14.00 Uhr Nanjing, Gymnasium of

Youth Olympic Games Sport Park USA – Türkei E 20.30 Uhr 14.30 Uhr Shanghai, Shanghai Oriental

Sports Center Jordanien – Frankreich G 20.30 Uhr 14.30 Uhr Shenzhen, Shenzhen Bay Sports Center

Spielplan Basketball-WM 2019: Erste Runde am 4. September

Begegnung Gruppe Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort Angola – Philippinen D 15.30 Uhr 09.30 Uhr Foshan, Foshan International

Sports & Cultural Arena Elfenbeinküste – Polen A 16.00 Uhr 10.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena Korea – Nigeria B 16.30 Uhr 10.30 Uhr Wuhan, Wuhan Sports Centre Puerto Rico – Tunesien C 16.30 Uhr 10.30 Uhr Guangzhou, Guangzhou Gymnasium Italien – Serbien D 19.30 Uhr 13.30 Uhr Foshan, Foshan International

Sports & Cultural Arena Venezuela – China A 20.00 Uhr 14.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena Russland – Argentinien B 20.30 Uhr 14.30 Uhr Wuhan, Wuhan Sports Centre Spanien – Iran C 20.30 Uhr 14.30 Uhr Guangzhou, Guangzhou Gymnasium

Spielplan Basketball-WM 2019: Erste Runde am 5. September

Begegnung Gruppe Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort Kanada – Senegal H 15.30 Uhr 09.30 Uhr Dongguan, Dongguan Basketball Center Brasilien – Montenegro F 16.00 Uhr 10.00 Uhr Nanjing, Gymnasium of

Youth Olympic Games Sport Park Türkei – Tschechische Republik E 16.30 Uhr 10.30 Uhr Shanghai, Shanghai Oriental

Sports Center Deutschland – Jordanien G 16.30 Uhr 10.30 Uhr Shenzhen, Shenzhen Bay Sports Center Litauen – Australien H 19.30 Uhr 13.30 Uhr Dongguan, Dongguan Basketball Center Griechenland – Neuseeland F 20.00 Uhr 14.00 Uhr Nanjing, Gymnasium of

Youth Olympic Games Sport Park USA – Japan E 20.30 Uhr 14.30 Uhr Shanghai, Shanghai Oriental

Sports Center Dominikanische Republik – Frankreich G 20.30 Uhr 14.30 Uhr Shenzhen, Shenzhen Bay Sports Center

Spielplan Basketball-WM 2019: Zweite Runde am 6. September

Begegnung Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort Polen - Russland 16.00 Uhr 10.00 Uhr Foshan, Foshan International

Sports & Cultural Arena Serbien - Puerto Rico 16.30 Uhr 10.00 Uhr Wuhan, Wuhan Sports Centre Argentinien - Venezuela 20.00 Uhr 14.00 Uhr Foshan, Foshan International

Sports & Cultural Arena Spanien - Italien 20.30 Uhr 14.30 Uhr Wuhan, Wuhan Sports Centre

Spielplan Basketball-WM 2019: Platzierungsrunde 17-32 am 6. September

Begegnung Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort Nigeria - Elfenbeinküste 16.00 Uhr 10.00 Uhr Guangzhou, Guangzhou Gymnasium Angola - Iran 16.00 Uhr 10.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena China - Südkorea 20.00 Uhr 14.00 Uhr Guangzhou, Guangzhou Gymnasium Tunesien - Philippinen 20.00 Uhr 14.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena

Spielplan Basketball-WM 2019: Zweite Runde am 7. September

Begegnung Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort Australien - Dominikanische Republik 16.00 Uhr 10.00 Uhr Nanjing, Gymnasium of

Youth Olympic Games Sport Park Brasilien - Tschechien 16.30 Uhr 10.30 Uhr Shenzhen, Shenzhen Bay Sports Center Frankreich - Litauen 20.00 Uhr 14.30 Uhr Nanjing, Gymnasium of

Youth Olympic Games Sport Park USA - Griechenland 20.30 Uhr 14.30 Uhr Shenzhen, Shenzhen Bay Sports Center

Spielplan Basketball-WM 2019: Platzierungsrunde 17-32 am 7. September

Begegnung Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort Neuseeland - Japan 15.30 Uhr 09.30 Uhr Dongguan, Dongguan Basketball Center Kanada - Jordanien 16.00 Uhr 10.00 Uhr Shanghai, Shanghai Oriental Sports Center Türkei - Montenegro 19.30 Uhr 13.30 Uhr Dongguan, Dongguan Basketball Center Deutschland - Senegal 20.00 Uhr 14.00 Uhr Shanghai, Shanghai Oriental Sports Center

Spielplan Basketball-WM 2019: Zweite Runde am 8. September

Begegnung Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragunsort Venezuela - Russland 16.00 Uhr 10.00 Uhr Foshan, Foshan International

Sports & Cultural Arena Puerto Rico - Italien 16.30 Uhr 10.30 Uhr Wuhan, Wuhan Sports Centre Polen - Argentinien 20.00 Uhr 14.00 Uhr Foshan, Foshan International

Sports & Cultural Arena Spanien - Serbien 20.30 Uhr 14.30 Uhr Wuhan, Wuhan Sports Centre

Spielplan Basketball-WM 2019: Platzierungsrunde 17-32 am 8. September

Begegnung Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort Elfenbeinküste - Südkorea 16.00 Uhr 10.00 Uhr Guangzhou, Guangzhou Gymnasium Tunesien - Angola 16.00 Uhr 10.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena China - Nigeria 20.00 Uhr 14.00 Uhr Guangzhou, Guangzhou Gymnasium Iran - Philippinen 20.00 Uhr 14.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena

Spielplan Basketball-WM 2019: Zweite Runde am 9. September

Begegnung Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort Dominikanische Republik - Litauen 16.00 Uhr 10.00 Uhr Nanjing, Gymnasium of

Youth Olympic Games Sport Park Tschechien - Griechenland 16.30 Uhr 10.30 Uhr Shenzhen, Shenzhen Bay Sports Center Frankreich - Australien 20.00 Uhr 14.00 Uhr Nanjing, Gymnasium of

Youth Olympic Games Sport Park USA - Brasilien 20.30 Uhr 14.30 Uhr Shenzhen, Shenzhen Bay Sports Center

Spielplan Basketball-WM 2019: Platzierungsrunde am 9. September

Begegnung Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort Japan - Montenegro 15.30 Uhr 09.30 Uhr Dongguan, Dongguan Basketball Center Jordanien - Senegal 16.00 Uhr 10.00 Uhr Shanghai, Shanghai Oriental Sports Center Türkei - Neuseeland 19.30 Uhr 13.30 Uhr Dongguan, Dongguan Basketball Center Deutschland - Kanada 20.00 Uhr 14.00 Uhr Shanghai, Shanghai Oriental Sports Center

Spielplan Basketball-WM 2019: Viertelfinale am 10. und 11. September

Datum Begegnung Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragunsort 10. September 2019 Argentinien - Serbien 19.00 Uhr 13.00 Uhr Dongguan, Dongguan Basketball Center 10. September 2019 Spanien - Polen 21.00 Uhr 15.00 Uhr Shanghai, Shanghai Oriental

Sports Center 11. September 2019 USA - Frankreich 19.00 Uhr 13.00 Uhr Dongguan, Dongguan

Basketball Center 11. September 2019 Australien - Tschechien 21.00 Uhr 15.00 Uhr Shanghai, Shanghai Oriental

Sports Center

Spielplan Basketball-WM 2019: Spiele um die Plätze 5 bis 8 am 12. und 14. September

Datum Begegnung Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort 12. September 2019 Serbien - USA 19.00 Uhr 13.00 Uhr Dongguan, Dongguan Basketball Center 12. September 2019 Polen - Tschechien 21.00 Uhr 15.00 Uhr Shanghai, Shanghai Oriental

Sports Center 14. September 2019 USA - Polen 16.00 Uhr 10.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena 14. September 2019 Serbien - Tschechien 20.00 Uhr 14.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena

*Alle Zeitangaben: GMT+08

Spielplan Basketball-WM 2019: Halbfinale am 13. September

Begegnung Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort Spanien - Australien 16.00 Uhr 10.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena Argentinien - Frankreich 20.00 Uhr 14.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena

Spielplan Basketball-WM 2019: Spiel um Platz 3 am 15. September

Begegnung Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort Frankreich - Australien 16.00 Uhr 10.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena

Spielplan Basketball-WM 2019: Finale am 15. September

Begegnung Uhrzeit (Ortszeit) Uhrzeit (MESZ) Austragungsort Argentinien - Spanien 20.00 Uhr 14.00 Uhr Beijing, Wukesong Sport Arena

Die WM 2019 wird in China ausgetragen, 2021 findet dann ein großes Turnier in Deutschland statt. Nach über 25 Jahren steigt dort erstmals wieder die Finalrunde der Basketball-EM 2021. Gut möglich, dass Superstar Dirk Nowitzki dann als Zuschauer zu Gast sein wird. Der ehemalige NBA-Profi sollte nach seinem Karriereende ausreichend Zeit haben.

Wie schlug sich die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in der WM-Vorbereitung und wer wird kurz vor dem Turnier noch aus dem Kader gestrichen? Alle Infos zum DBB-Team im News-Ticker.

Das erste Gruppenspiel bei der Basketball-WM bestreitet Deutschland gegen Frankreich. Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie das Match live im TV und im Live-Stream sehen können. Auch für das zweite WM-Spiel des DBB-Teams gegen die Dominikanische Republik haben wir alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream für Sie zusammengefasst.

Im dritten und letzten Vorrunden-Match bekommt es Deutschland mit Jordanien zu tun. Auf tz.de* bekommen Sie alle Infos zur Übertragung der Basketball-WM-Partie live im TV und im Live-Stream.

