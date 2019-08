Basketball-WM 2019: Modus-Wirrwarr in China - So blicken Sie durch

Gruppenphase bis Finalrunde

Der Modus der Basketball-WM 2019 in China ist völlig neu, denn erstmals treten 32 Mannschaften an. Wir erklären Ihnen alles Wichtige zum Ablauf.

China - Tippoff zum größten Basketball-Event der Welt: Am 31. August 2019 beginnt in China die Basketball-WM und einmal mehr lautet die große Frage: Wer kann die USA stoppen? Die Amerikaner können nach 2010 und 2014 zum dritten Mal in Folge Weltmeister werden.

Nach der Weltmeisterschaft 1967 findet das Turnier erstmals wieder in einem ungeraden Jahr statt. Ein Novum betrifft die Teilnehmerzahl: Zum ersten Mal in der Geschichte treten 32 Mannschaften gegeneinander an, zuletzt nahmen nur 24 Teams teil. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Modus der Basektball-WM 2019, der im Folgenden erklärt wird.

Modus der Basketball-WM: Drei Phasen

Die Basketball-WM läuft gewissermaßen in drei Phasen ab. Nach zwei Gruppenphasen wird in einer Endrunde der Titel ausgespielt. In der ersten Gruppenphase werden die 32 Teilnehmer in acht Gruppen (A bis H) zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Bei der Übersicht über die Paarungen der Gruppenphase hilft ein Blick auf den Spielplan der Basketball-WM 2019. Im Modus Jeder-gegen-Jeden werden in jeder Gruppe die Platzierungen ausgespielt. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, der Verlierer bekommt immerhin noch einen Zähler. Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit unentschieden, gibt es Verlängerung. Bei Punktgleichheit wird nach folgenden Kriterien die Rangfolge ermittelt:

direkter Vergleich der Quotient aus eigenen und gegnerischen Körben zwischen den punktgleichen Teams der Quotient aus eigenen und gegnerischen Körben für alle Begegnungen das Los

Basketball-WM 2019: K.o.-Phase zum Abschluss

Die beiden punktbesten Teams jeder Gruppe ziehen in die zweite Runde ein, die aus weiteren vier Gruppen (I bis L) besteht. So spielen etwa in Gruppe I die beiden Erstplatzierten der Gruppen A und B, in der Gruppe J der Erste und Zweite der Gruppen C und D, usw.

Der Modus der Basketball-WM 2019 sieht vor, dass auch die dritt- und viertplatzierten der ersten Runde weitere Spiele austragen. Diese Teams spielen in vier Gruppen (M bis P) noch die Plätze 17-32 aus. Dabei wird beispielsweise diejenige Mannschaft den 17. Platz belegen, die von den vier Gruppensiegern die meisten Punkte auf dem Konto hat. Auf dem 20. Platz landet also das Team, das von den vier Gruppensiegern die wenigsten Punkte holt. Analog wird mit den Gruppen-Zweiten, -Dritten und -Vierten verfahren. Der Schlechteste der Gruppen-Vierten belegt also den 32. und damit letzten Platz.

Basketball-WM: Deutschland frühestens im Viertelfinale gegen USA

Da in der zweiten Runde Teams in einer Gruppe sind, die bereits in der ersten Gruppenphase aufeinandertrafen, greift eine besondere Regel: Ergebnisse aus der ersten Gruppenphase werden übertragen. Somit gibt es in der zweiten Runde nur noch vier statt sechs Gruppenspiele. An deren Ende qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten für die Finalrunde. Acht Mannschaften ermitteln dann bei der Basketball-WM im K.o.-Modus den Weltmeister.

Das Viertelfinale lautet wie folgt:

• Erster Gruppe I - Zweiter Gruppe J

• Erster Gruppe K - Zweiter Gruppe L

• Erster Gruppe J - Zweiter Gruppe I

• Erster Gruppe L - Zweiter Gruppe K

Deutschland, das auf dem Weg in die Endrunde gegen Hochkaräter wie Frankreich, Litauen oder Australien bestehen muss, könnte demnach frühestens im Viertelfinale auf Titelverteidiger USA treffen. Wer geht für Deutschland an den Start? Hier stellen wir Ihnen die Spieler der deutschen Nationalmannschaft um Bundestrainer Henrik Rödl vor. So sehen Sie die Spiele des DBB-Teams und alle weiteren Partien der Basketball-WM.