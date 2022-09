Basketball-EM: Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker – Emotionaler Nowitzki-Moment vor Spielbeginn

Europameisterschaft in Köln

Zum Auftakt der Basketball-EM trifft Deutschland auf Frankreich. Vor der Partie wird Dirk Nowitzki geehrt. Der EM-Start des DBB-Teams im Live-Ticker.

Basketball-EM: Deutschland gegen Frankreich, Donnerstag, 20.30 Uhr

DBB-Team zum Start gefordert: Mitfavorit Frankreich wartet

Dirk Nowitzki geehrt: Besondere Trikot-Aktion vor dem Spiel

Köln – In den nächsten Wochen gehört den Korbjägern die große Bühne. Vom 1. bis 18. September findet die Basketball-EM statt. Die vier Vorrundengruppen werden in Köln, Mailand, Prag und Tiflis ausgetragen. Das Ziel heißt Berlin, wo die Finalrunde ab dem Achtelfinale ausgespielt wird.

Deutschland hat bei der Heim-EM eine „Todesgruppe“ erwischt. Zum Auftakt wartet Mitfavorit Frankreich, der dem DBB-Team vor allem körperlich überlegen sein dürfte. Die weiteren Gegner in Köln sind die Slowenen mit NBA-Star Luka Doncic, die starken Litauer sowie Bosnien-Herzegowina und Ungarn, ehe es in die Finalrunde nach Berlin geht. Vor der Partie wird es hochemotional, denn Deutschlands bestem Basketballer aller Zeiten wird für seine Verdienste in der Nationalmannschaft eine besondere Ehre zuteil.

Basketball-EM: Dirk Nowitzki wird von Deutschland geehrt

Wieder wird Dirk Nowitzki mit den Tränen kämpfen, aber er kennt das ja. Wenn die große Feierstunde da ist, geht es emotional zu, so viel ist sicher, auch viele Erinnerungen kommen wohl nochmal hoch. Kurz vor dem EM-Auftakt wird in Köln Nowitzkis Rückennummer 14 „retired“, also künftig nicht mehr vergeben. Ein Novum, der deutsche Basketball verneigt sich vor seinem Größten.

Eine „Riesenehre“ sei das, sagte der 153-malige Nationalspieler. Und es war eine „schöne Überraschung“, als er von der Idee des Deutschen Basketball Bundes (DBB) erfuhr - doch der 44-Jährige weiß, was auf ihn zukommt. Anfang des Jahres hatten die Dallas Mavericks bereits seine 41 aus dem Verkehr und unter die Hallendecke gezogen, 2011 führte der Würzburger die Texaner zum NBA-Titel. 20 Jahre nach WM-Bronze in Indianapolis wird Nowitzki nochmal geadelt, der dazu 2005 EM-Silber holte.

Basketball-EM: Nowitzki-Trikot nie mehr vergeben – Bundespräsident Steinmeier würdigt DBB-Legende

Nach „41 Forever“, Motto der Zeremonie in Dallas, heißt es nun „14 Forever“. Der DBB huldigt dem Idol, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Einladung des Verbandes angenommen und wird Nowitzki in der Lanxess Arena vor mehr als 15.000 Fans würdigen. Auch Mark Cuban, Besitzer der Mavericks, soll kommen. Nowitzki bringt natürlich seine Frau Jessica und die drei Kinder mit.

„Wir freuen uns für Dirk. Er hat es so sehr verdient. Es wird uns motivieren, dass er da ist“, sagte DBB-Kapitän Dennis Schröder, der 2015 bei der EM mit einer Vorrunde in Berlin noch an Nowitzkis Seite spielte. „Er ist schon immer ein richtig großes Vorbild für mich gewesen“, sagte NBA-Profi Franz Wagner von Orlando Magic. Es sei bemerkenswert, „wie er dahin gekommen ist, wie krass er gespielt hat, wie bodenständig er geblieben ist. Solche Sachen haben mir imponiert, als ich aufgewachsen bin.“

Basketball-EM: Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker – DBB-Team will Medaille

Nach der Trikotzeremonie gilt es für die deutschen Basketballer, sich auf den Auftaktgegner Frankreich zu konzentrieren. Nach einer holprigen Vorbereitung mit vielen Absagen und Verletzungen scheint die deutsche Mannschaft rechtzeitig vor dem Start in die Europameisterschaft in Schwung zu kommen. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert hat vergangenen Sonntag bei der EM-Generalprobe überraschend Europameister Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic geschlagen. Dass Center Daniel Theis rechtzeitig für die EM fit geworden ist, gibt den deutschen Basketballern einen zusätzlichen Schub.

Das Momentum könnte sich auf der Jagd nach Edelmetall zugunsten des deutschen Teams drehen, wenn auch noch die Franzosen bezwungen würden. „Die Vorfreude ist natürlich riesig“, frohlockte Kapitän Schröder vor der ersten Hürde in der „Todesgruppe“ B. Während Co-Kapitän Johannes Voigtmann als Ziel ausgab, „eine Euphorie zu entfachen“, betonte Shootingstar Franz Wagner erneut, das Team habe sich „als Ziel eine Medaille genommen“. In unserem Live-Ticker zur Basketball-EM zwischen Deutschland und Frankreich, am Donnerstag um 20.30 Uhr, verpassen Sie nichts. (ck/sid)